Laikrodžiui tiksint Th. May tęsia derybas dėl „Brexit“

Likus penkioms dienoms iki dienos, kai Jungtinė Karalystė (JK) oficialiai pasitrauks iš Europos Sąjungos (ES), tarp vyriausybės ir opozicinės Leiboristų partijos vis dar vyksta derybos dėl to, kaip turėtų atrodyti „Brexit“.

Theresa May, JK premjerė, dar praėjusią savaitę pripažino, kad užsitikrinti daugumos paramą „Brexit“ krypčiai galėtų tik tarppartinis susitarimas, nes Šiaurės Airijos Demokratų junionistų (DUP) partija ir kai kurie „maištininkai“ Torių partijos nariai griežtai atmeta dar praėjusių metų lapkričio mėnesį p. May su ES susiderėtą „Brexit“ susitarimą. Taigi, p. May peržengė savo raudoną liniją ir nusprendė dėl „Brexit“ krypties derėtis su Jeremy Corbynu, opozicinės Leiboristų partijos lyderiu.

Kol kas derybose su p. Corbynu dėl „Brexit“ krypties didelio proveržio nematyti, tačiau p. May įsitikinusi, kad iki vyksiant į Briuselį jai pavyks pasiekti kokį nors progresą derybose su leiboristų lyderiu.

VŽ jau rašė, kad toks sprendimas sukėlė didžiulį Konservatorių partijos pasipriešinimą. Šios savaitės trečiadienį rengiamas Europos Vadovų tarybos (EVT) skubus susitikimas Briuselyje, kur tikimasi, kad p. May pristatys naują savo pasitraukimo iš ES planą. JK kartą jau atidėjus pasitraukimą iš Bendrijos dabar turėtų pasitraukti iš ES penktadienį, balandžio 12 d. Vis dėlto, nepaisant to, kad britų parlamentarai niekaip negali susitarti, kaip turėtų atrodyti „Brexit“ sutariama, kad be susitarimo pasitraukimo nei ES, nei JK nepageidauja.

JK premjerė sekmadienį savo socialinio tinklo „Twitter“ paskyroje išplatino vaizdo įrašą, kuriame paaiškino savo sprendimą pradėti derybas su Leiboristų partija.

Sieks atidėjimo

„Mes tikrai privalome pasitraukti iš Europos Sąjungos. O tai reiškia, kad tam turime susitarti dėl pasitraukimo susitarimo ir štai kodėl, mes ieškome naujų būdų, naujo požiūrio, siekiant surasti daugumos pritarimą parlamente. Žmonės nebalsavo už konkrečias partijų linijas, kai jie balsavo „Brexit“ referendume Ir aš manau, kad britai nori kur kas dažniau matyti parlamentarus dirbant išvien ,– savo sekmadienio kalboje pabrėžė p. May.

Ponia May prėjusią savaitę nurodė, kad ketina prašyti ES dar kartą atidėti „Brexit“ iki birželio 30 d., tačiau, jeigu JK parlamentarams pavyktų susitarti dėl pasitraukimo susitarimo, tai tokiu atveju britai galėtų pasitraukti iš Bendrijos dar prieš Europos parlamento rinkimus, iki gegužės 23 d.

Donaldas Tuskas, Europos vadovų tarybos pirmininkas, teigė, kad yra linkęs per EVT susitikimą pasiūlyti suteikti britams lankstų 12 mėnesių „Brexit“ pavėlinimą, kurį jie galėtų nutraukti ir pasitraukti iš Bendrijos, kai tik dauguma parlamentarų patvirtins susitarimą.

Jeigu ES reikalaus iš britų ilgesnio laikotarpio atidėjimo, tokiu atveju, tai greičiausiai sukels didžiulį pasipiktinimą tarp kietosios linijos Torių ir galimą atsistatydinimų bangą iš už „Brexit“ pasisakančių vyriausybės kabineto narių.

VŽ primena, kad tam, kad „Brexit“ būtų atidėtas dar kartą reikia vienbalsio 27 ES valstybių narių pritarimo.