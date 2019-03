A. Kubilius iškrito iš kovos dėl ET generalinio sekretoriaus posto

Europos Tarybos (ET) Ministrų komitetas nesutiko, kad Lietuvos ekspremjeras Andrius Kubilius išliktų kandidatu į šios svarbios tarptautinės organizacijos naujuosius vadovus.

Trečiadienį ET Ministrų komiteto nariai balsavo, kurie kandidatai bus teikiami skirti į ET generalinio sekretoriaus pareigas.

Praėjusią savaitę Ministrų komitetas išklausė keturis kandidatus į naujuosius ET vadovus, tarp jų ir p. Kubilių. Šio posto taip pat siekia Belgijos užsienio reikalų ministras Didier Reyndersas, Graikijos užsienio reikalų ministrė Dora Bakoyannis ir Kroatijos užsienio reikalų ministrė Marija Pejčinovič Burič.

Dabar Komitete buvo balsavimo būdu priimtas sprendimas, kurie iš šių kandidatų bus teikiami ET Parlamentinei asamblėjai. Daugiausiai balsų per du balsavimo turus ET Ministrų komitete trečiadienį surinko Belgijos atstovas p. Reyndersas ir kroatė p. Burič.

Pono Kubiliaus kandidatūra nesurinko reikiamos daugumos balsų, todėl jis su apgailestavimu oficialiai pranešė nutraukiąs kandidatavimą.

„Jau nuo pat rinkimų kampanijos pradžios, Rusijos valdžios atstovai atvirai paskelbė, kad jai labiausiai yra nepriimtina Andriaus Kubiliaus kandidatūra. Šiandieninis Ministrų komiteto sprendimas rodo, kad Rusijos kategoriška nuostata turi didelę įtaką kitų Europos šalių apsisprendimui. Dėl to galima tik apgailestauti, nes toks nuolaidžiavimas Rusijos įgeidžiams kenkia ne tik pačiai Rusijai, bet ir visai ET. Toks nuolaidžiavimas atvedė ir iki dabartinės „Rusijos krizės“ ET“, – pranešime spaudai nurodė p. Kubilius.

Jo kandidatūrą pernai gruodį oficialiai iškėlė Sauliaus Skvernelio Vyriausybė, parėmė ne viena Rytų ir Vidurio Europos valstybė.

ET Parlamentinė asamblėja iš jai Ministrų komiteto pateiktų kandidatų išrinks organizacijos generalinį sekretorių penkeriems metams. Rinkimai planuojami 2019 m. birželio pabaigoje.

ET yra nesusijusi su Europos Sąjungos institucija, jai priklauso ir tokios šalys kaip Turkija ar Serbija. Jos veikloje daugiausia dėmesio skiriama žmogaus teisių situacijai.

Pastaruosius dešimt metų ET generaliniu sekretoriumi dirbo norvegas Thorbjornas Jaglandas. Jo kadencija šiame poste baigsis ateinantį rudenį.