JK parlamentarai tars savo žodį dėl JK pasitraukimo iš ES be susitarimo

Trečiadienio vakarą Jungtinės Karalystės (JK) parlamentas balsuos dėl to, ar po 16 dienų pasitraukti iš Europos Sąjungos (ES) be susitarimo. Trečiadienį JK vyriausybė taip pat pranešė, kad įgyvendinus pasitraukimo iš Bendrijos be susitarimo scenarijų, britai netaikytų importo muitų plačiai prekių kategorijai.

VŽ primena, kad antradienį britų įstatymų leidėjai antrą kartą atmetė p. May „Brexit“ susitarimą ir taip pastūmėjo šalį į dar didesnę politinę krizę, kurioje kol kas sunkiai prognozuojama tolimesnė įvykių eiga.

Nors p. May vėlų pirmadienio vakarą paskutinės minutės derybose ir pavyko gauti iš ES papildomų garantijų dėl Šiaurės Airijos apsaugos priemonės, „Brexit“ susitarimas atmestas ir antrąjį kartą. Nepaisant to, kad p. May parlamentarus ragino palaikyti „Brexit“ susitarimą, arba rizikuojama, kad nebus jokio „Brexit“.

JK premjerei pavyko perkalbėti dėl „Brexit“ susitarimo apie 40 Torių parlamentarų, to buvo toli gražu negana, kad jai pavyktų ištaisyti pirmąjį istorinį pralaimėjimą JK Bendruomenių rūmuose.

Antradienio vakarą 242 JK parlamentarai balsavo „už“ susitarimą ir 391 „prieš“ p. May „Brexit“ susitarimą.

Po vakar dienos balsavimo Bendruomenių rūmuose vis dar lieka daug scenarijų, koks bus tolimesnis „Brexit“ likimas. JK gali pasitraukti iš Bendrijos be susitarimo, gali būti pratęstas 50 straipsnio įsigalėjimas, JK premjerė taip pat gali rengti pirmalaikius rinkimus arba bandyti trečiąjį kartą pateikti parlamentarams ratifikuoti savo „Brexit“ susitarimą. Antrojo referendumo idėja kol kas dar atrodo tolima, tačiau tokio scenarijaus taip pat negalima atmesti.

„ Ponia May šiuo metu yra gilioje krizėje. Torių parlamentarai ir net kai kurie ministrai spekuliuoja, kaip ilgai jai gali pavykti išsilaikyti savo poste. Ji ir toliau kovos, bet ji jau nebėra vairuotojo vietoje dėl „Brexit“ ,– „Bloomberg“ sakė Mujtaba Rahmanas, Londone įsikūrusios politinių konsultacijų bendrovės „Eurasia Group“ atstovas.

Kovo 13 d. šiandien Bendruomenių rūmuose apie 19 val, JK laiku (21 val. Lietuvos) parlamentarai balsuos dėl tokio vyriausybės pasiūlymo: „Šie Bendruomenių rūmai atsisako pritarti kovo 29 d. pasitraukimui iš Europos Sąjungos be susitarimo ir ateities santykių perspektyvos“.

Jeigu JK parlamentarai atmes galimybę pasitraukti iš Bendrijos be susitarimo, tuomet ketvirtadienį, kovo 14 d., bus rengiamas dar vienas balsavimas dėl „Brexit“ atidėjimo pratęsiant 50 straipsnio įsigaliojimą.

„Mes nežinome, kuriam laikui bus pratęstas susitarimas, tai yra dalykas, kurį turi nuspręsti ES. Ir kol kas mes tikrai nežinome, kokių sąlygų jie (ES- VŽ) reikalaus“ ,– BBC radijui sakė Stephenas Barclay, JK „Brexit“ sekretorius.

Bendrija savo ruožtu JK ne kartą tvirtino, kad jai reikia „įtikinančio pateisinimo“ tam, kad būtų pratęstas britų pasitraukimo iš Bendrijos laikas.

Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė sako, kad Lietuva palaikytų „Brexit“ atidėjimą, jei JK to paprašytų.

„Lietuva palaikytų „Brexit“ atidėjimą, jei JK pateiktų tokį prašymą“, – BNS trečiadienį sakė prezidentė.

Michelas Barnieris, ES vyriausiasis derybininkas trečiadienį sakė, kad Jeanas-Claude‘as Junckeris, Europos Komisijos (EK) pirmininkas, teigė, kad daugiau iš ES pusės nebus jokių papildomų užtikrinimų, kuriuos Bendrija galėtų pasiūlyti JK.

„Mes nebegalime žengti dar toliau. Kur yra tiksli riba, kuri juos (JK parlamentarus) tenkintų? Reikia atsakymo į šį klausimą prieš pradedant diskusijas dėl galimo 50 straipsnio pratęsimo“ ,– teigė p. Barnieris.

ES vyriausias „Brexit“ derybininkas teigė, kad rizika, kad JK pasitrauks iš ES be susitarimo dar niekada nebuvo tokia didelė, tačiau Bendrija, anot p. Barnier yra tam pasiruošusi.

„Lieka įdomus klausimas, kaip ilgai truks 50 straipsnio atidėjimas, ir kokių priemonių, jeigu kokių nors Bendrija imsis mainais, nes, kaip žinome, 50 straipsnio pratęsimas reikalauja vienbalsio visų ES likusių valstybių narių pritarimo“,– „Bloomberg“ teigė Stephanie Kelly, „Standart Life Investments“ vyriausioji ekonomistė.

Muitai

Jeigu JK nepavyks susitarti su ES dėl nieko, tai britai turėtų pasitraukti iš ES be susitarimo, šio scenarijaus ypač nelaukia verslo atstovai, kurie jau ne kartą įspėjo, kad tokiu atveju įsivyrautų chaosas rinkose ir tiekimo grandinėse. Kai kurie teigia, kad JK pasitraukus be susitarimo iš Bendrijos šaliai gali pristigti kai kurių medikamentų ir maisto.

Pasitraukimo iš Bendrijos be susitarimo šalininkai įsitikinę, kad toks scenarijus sukeltų trumpalaikį nestabilumą, tačiau ilguoju laikotarpiu tai leis JK nevaržomai sudaryti laisvos prekybos susitarimus.

VŽ jau rašė, kad JK vyriausybės ekonomistų atlikta analizė rodė, kad beveik nėra jokios ekonominės naudos JK turėti savo nepriklausomą prekybos politiką, kurią JK Torių euroskeptikai įprastai pateikia kaip didžiausia JK pasitraukimo iš ES pergalę. ES migrantai taip pat, remiantis ekonomistų išvadomis, skatino JK ekonomiką.

Pateiktose išvadose taip pat nurodoma, kad viešieji finansai JK likus ES būtų kur kas stipresni negu pasitraukus iš Bendrijos.

Anglijos centrinis bankas taip pat yra įspėjęs, „Brexit“ be susitarimo nusmukdytų JK valiutą ir JK privestų prie dar didesnės recesijos negu finansų krizė.

JK vyriausybė prieš Bendruomenių rūmams pateikdama svarstyti pasitraukimo iš Bendrijos be susitarimo scenarijų paskelbė, kad didžiajai daliai į JK importuojamų prekių, įvykus tokiam scenarijui, nebūtų taikomi muitai.

Remiantis dabartine trumpalaike JK vyriausybės schema, 87% importo pagal vertę JK būtų taikomi nulio vertės tarifai, šiuo metu tokie tarifai taikomi 80% importo. Kai kurie tarifai išliktų siekiant apsaugoti kai kurias pramonės šakas, įskaitant ir žemės ūkį.

JK vyriausybė taip pat paskelbė, kad šaliai pasitraukus iš Bendrijos be susitarimo, nebus įvedama jokių naujų patikrinimo punktų ar kitų apribojimų prekėms, keliaujančioms per Šiaurės Airijos – Airijos pasienį. Toks sprendimas bus trumpalaikis, o ilgalaikiai sprendimai bus susiderėti ateityje.

Neįpareigojantys balsavimai

Tikimasi, kad JK parlamentarai ir šiandien siūlys pakeitimus dėl p. May siūlomo balsavimo dėl JK pasitraukimo iš Bendrijos be susitarimo. Kaip vienas iš pateiktų pakeitimų turėtų būti pasiūlymas, kuris įpareigotų vyriausybę susiderėti su ES 50 straipsnio pratęsimą iki gegužės 22 d., o tuomet prašyti pereinamojo laikotarpio iki 2021 m. pabaigos ir per jį susiderėti laisvos prekybos susitarimą. Mainais JK mokėtų savo įnašą į Bendrijos biudžetą.

Kiti JK parlamentarų pasiūlymai apima p. May balsavimui parlamentarams teikiamą formuluotę, kurią JK parlamentarų grupė ragina perrašyti aiškiau, kad „JK parlamentas atmeta pasitraukimo iš ES be susitarimo galimybę“. Dar viena JK parlamentarų grupės siūloma pataisa turėtų apimti raginimą rengti antrąjį referendumą. Taip pat JK parlamentarams pateiktas pasiūlymas balsuoti dėl 50 straipsnio atšaukimo, kuris reiškia, kad JK tiesiog liktų ES.

Sprendimą, už kurias pataisas bus balsuojama trečiadienį priims Johnas Bercowas, Bendruomenių rūmų pirmininkas. VŽ primena, kad šie atrinkti JK parlamentarų pasiūlymai nebus įpareigojantys vyriausybę, tačiau kaip patariamasis žodis, kokiai „Brexit“ vizijai pritartų JK Bendruomenių rūmų dauguma.