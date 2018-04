Premjero pasiūlytasis kandidatas nebus skiriamas teisingumo ministru

Premjero pateiktas kandidatas Giedrius Danėlius nebus skiriamas teisingumo ministru, pasak prezidentūros pranešimo, „dėl galimo interesų konflikto“.

VŽ ketvirtadienį perduotoje prezidentės Dalios Grybauskaitės pozicijoje teigiama, kad „advokatas pats apsisprendžia dėl vieno ar kito kliento atstovavimo ir gynybos“.

„Kandidato pasirinkimai atstovauti klientams konkrečioje politinės korupcijos byloje nesuteikia galimybės būti paskirtam į politinę poziciją“, – pranešė prezidentūra.

Vyriausybės vadovas Saulius Skvernelis ketvirtadienį žurnalistams pareiškė esąs nustebintas valstybės vadovės apsisprendimu ir argumentais: „Kai žmogui dėl profesijos, kurios metu vykdo sąžiningai ir dorai savo pareigas, užkertamas kelias tapti ministru, tai nėra teisinis argumentas. Dar daugiau – tai signalas teisinei bendruomenei, kad Lietuvoje galime kvestionuoti, ar esame teisinė valstybė, ar gerbiame kiekvieno žmogaus teisę į gynybą, ar ta teisė pas mus nešališkai užtikrinama.“

Premjeras leido suprasti, kad dar gilinsis į susidariusią situaciją ir tada spręs, ką daryti toliau. „Kol kas pažiūrėsiu argumentus ir ieškosiu, kokie tolesni teisiniai keliai“, – BNS teigė p. Skvernelis. Jam greičiausiai teks ieškoti kito kandidato į teisingumo ministrus, derinti jo kandidatūrą ne tik su prezidente, bet ir valdančiosios koalicijos partneriais iš Socialdemokratų darbo partijos.

Pagal Konstituciją, ministrus premjero teikimu skiria ir atleidžia prezidentas.

Pono Danėliaus kandidatūrą premjeras valstybės vadovei pateikė šios savaitės pradžioje. Ponas Skvernelis tikino, kad pasirinktasis kandidatas yra tinkamas: „Jis teisininkas, puikiai išmano teisės sritį, todėl ir pasirinkau. Atmesčiau priekaištus, kad jis kaip advokatas gina vienų ar kitų asmenų interesus teisme. Primenu, kad visi turi teisę į gynybą ir advokato pareiga – ginti žmones. Net ir didžiausi nusikaltėliai turi teisę į teisinę gynybą.“

Ponas Danėlius, be kita ko, prieš porą metų buvo politinės korupcijos bylos specialiojo liudytojo, koncerno „MG Baltic“ valdybos nario Romano Raulynaičio, advokatu. Be to, p. Danėlius yra tarp advokatų, koncerno „MG Baltic“ pasirinktų ginti jo atstovus šiomis dienomis teismui perduotoje didžiausioje pastarojo laikotarpio politinės korupcijos byloje, kurioje figūruoja ir kelios šalies politinės partijos.

Be to, šis advokatas gynė prezidentės patarėją Daivą Ulbinaitę prieš trejus metus iškeltoje byloje dėl kaltinimų jai paviešinus valstybės paslaptį sudarančią informaciją. Šią bylą teismas išsprendė p. Ulbinaitės naudai.

Ponas Danėlius yra buvęs Generalinės prokuratūros Klaipėdos apygardos prokuratūros vadovas. Šiuo metu jis yra advokatų kontoros „TGS Baltic“ asocijuotas partneris.

Teisingumo ministerija neturėjo vadovo nuo kovo pradžios, kai iš savo posto pasitraukė ministrė Milda Vainiutė. Šiuo metu teisingumo ministro pareigas laikinai eina vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

Prezidentė ir premjeras pastaruoju metu nesutaria dėl dar vieno kabineto nario likimo. Valstybės vadovė reikalauja žemės ūkio ministro Broniaus Markausko atsistatydinimo, tačiau p. Skvernelis bei valdančioji Valstiečių ir žaliųjų sąjunga jį užstoja.