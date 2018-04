Trumpas Baltijos prezidentams: mano laikysena Rusijos atžvilgiu – kieta

Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentas Donaldas Trumpas patikino Vašingtone apsilankiusius Lietuvos, Latvijos ir Estijos vadovus, kad jo laikysena Rusijos atžvilgiu yra principinga.

„Turbūt niekas nėra griežtesnis Rusijos atžvilgiu nei Donaldas Trumpas“, – pareiškė jis Baltuosiuose rūmuose surengtų oficialių pietų su Dalia Grybauskaite, Raimondu Vėjoniu ir Kersti Kaljulaid pradžioje, kurią fiksavo reporteriai.

Pasak JAV prezidento pareiškimo, įtampa tarp Rusijos ir JAV pastaruoju metu išaugo. „Sutarti su Rusija turbūt yra geras, o ne blogas dalykas. Dabar galbūt mes sutarsime, o galbūt ir ne“, – teigė p. Trumpas.

„Mūsų toks spartus karinių pajėgumų stiprinimas, tikriausiai, nebūtų vykdomas, jeigu oponentas nepriverstų. Be to, mes dabar eksportuojame naftą ir dujas. Vargu ar to Rusija dabar norėtų“, – kiek padrikai kalbėjo JAV vadovas.

Reporteriui paklausus, ar Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „yra draugas ar priešas“, p. Trumpas atsakė: „Matysime ir sužinosime. Aš jums pranešiu, kai bus laikas. Aš jus informuosiu.“

Savo pasisakymo metu JAV prezidentas netikėtai tiesiogiai kreipėsi į p. Grybauskaitę. „Reporteris klausia, ar atnešėm pokyčių į NATO? Ponia prezidente, gal norite apie tai kalbėti? Tai gana rizikingas klausimas, bet jei pasakys tą patį, ką sakė Ovaliniame kabinete...“, – atsisukęs į Lietuvos prezidentę kalbėjo p. Trumpas.

Lietuvos vadovė diplomatiškai leido suprasti, kad susitikimo metu padėkojo JAV prezidentui už pareikštą poziciją, kad NATO valstybės turėtų skirti pakankamai lėšų savo gynybai – bent 2% bendrojo vidaus produkto. „Galiu pakartoti, kad tai geras spaudimas visoms NATO šalims, visam politiniam elitui, kuris galvoja, kad kažkas kitas, o ne jie patys turėtų ginti. Tad pirma reikia daryti namų darbus ir tada prašai partnerių eiti kartu. Tokia lyderystė yra gera, mes ja naudojamės“, - atsakė p. Grybauskaitė.

JAV prezidentas čia pat pasigyrė, kad NATO gynybai skiria daugiau būtent dėl jo pastangų ir pareiškimų.

Tiesa, ne visos Aljanso valstybės sulaukė Amerikos lyderio pagyrų. „Net ir dabar Vokietija gynybai skiria tik procentą ir tuo pat metu sujungia dujotiekį su Rusija, jai moka didžiulius pinigus už tą dujotiekį. Kodėl taip vyksta? Tai neteisinga“, – kalbėdamas apie dujotiekį „Nord Stream“ kalbėjo p. Trumpas.

Antradienį Vašingtone JAV prezidentas susitiko su Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentais. Po susitikimo buvo paskelbta deklaracija, kurioje kartojama JAV pozicija dėl įsipareigojimų užtikrinti NATO priklausančių Baltijos valstybių saugumą. Taip pat kalbama apie tampresnį ekonominį bendradarbiavimą, pirmiausia energetikos srityje.