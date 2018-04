Geidžiamiausių darbdavių algos: premijų metas

Paskelbti nauji „Sodros“ duomenys leidžia pažiūrėti, kokie vidutiniai atlyginimai kovo mėn. vyravo įmonėse, kurios pateko į rinkimų „Geidžiamiausias darbdavys 2017“ finalą.

Naujausia statistika leidžia daryti prielaidą, kad keli geidžiamiausi darbdaviai kovo mėnesį moka periodinius priedus.

Tarp mažųjų geidžiamiausių darbdavių (iki 250 darbuotojų) ilgą laiką pirmavusią bendrovę „Linas Agro“ aplenkė technologijų UAB „Blue Bridge“. Pastarosios vidutinė alga kovo mėn. siekė 2.925 Eur, nors įprastai ji yra gan mažesnė – apie 1.700 Eur.

VŽ primena, kad „Sodros“ skelbiamą vidutinę algą gali iškreipti mokami metiniai priedai bei premijos, išeitinės, mažas darbuotojų skaičius.

Didesniu nei įprasta užmokesčiu išsiskyrė ir „Barclays Group Operations“ operacijų centras. Kovo mėnesį čia vidutinė alga buvo beveik dvigubai didesnė nei įprastai ir siekė 4.393 Eur. Tarp didžiųjų geidžiamiausių darbdavių pagal šį rodiklį „Barclays“ užėmė pirmąją vietą.

VŽ rašė, kad praėjusią savaitę „Barclays“ nusprendė mažinti savo veiklos apimtis Lietuvoje ir atsisakyti iki 350-ies darbuotojų.

Didesnis nei įprasta vidutinis darbo užmokestis kovo mėnesį užfiksuotas ir „Bitėje Lietuva“ bei „Danske Bank“ filiale.

Tęsinys po grafiku.

[infogram id="ce2c3a2a-2860-4518-9857-efcc492a00d6" prefix="PMR" format="interactive" title="Personalas: Geidžiamiausių darbdavių vidutiniai atlyginimai 2018 m. kovą"]

Nuo praėjusių metų sausio kas mėnesį yra viešai skelbiamos visų Lietuvos bendrovių, kurios turi bent 3 darbuotojus, vidutinės mokamos algos prieš mokesčius.

Ekspertų ir vadovų nuomone, viešos vidutinės algos neparodo tikrosios situacijos bendrovių viduje. Kita vertus, vieša informacija prisideda prie skaidrumo ir gali priversti bendroves rimčiau žiūrėti į atlyginimų valdymą ir komunikaciją su darbuotojais.

Be to, praėjus metams po to, kai buvo pradėti viešinti atlyginimai, galima susidaryti tikslesnį vaizdą, apie bendrovėse vyraujančias algas.

Nuo šių metų balandžio 1 d. bus pradėti skaičiuoti ne tik atlyginimų vidurkiai, bet ir bendrovėje mokamų algų mediana, standartinis nuokrypis, 25% kvantilis bei 75% kvantilis. Šią informaciją reikės atskleisti tik toms bendrovėms, kuriose apdraustųjų darbuotojų skaičius yra didesnis nei 20. Pirmoji statistika pasirodys gegužės mėnesį.