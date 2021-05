Kaip panaudoti surinktus duomenis, kad verslas klestėtų?

Andra Altoa, SEB Baltijos šalyse strategijos ir klientų patirties analizės vadovė.

Galima drąsiai teigti, kad gyvename ne informacijos, o duomenų amžiuje, kuriuos rinkti ir apdoroti padeda nuolat tobulėjančios šiuolaikinės technologijos. Duomenys įmonėms atveria beveik begalinių galimybių tobulinti produktus ir paslaugas, tiksliau apibrėžti ir pasiekti tikslinę auditoriją, taip pat yra kaip inovacijų variklis, padedantis nustatyti ir išspręsti įvairias problemas. Andra Altoa, SEB Baltijos šalyse strategijos ir klientų patirties analizės vadovė, Estijoje vykusioje Baltijos šalių elektroninės prekybos konferencijoje pabrėžė, kad duomenys padeda suprasti, kokias priemones ir naujoves įmonė gali siūlyti savo klientams.

Ypač daug įvairių duomenų galima gauti, jei vyksta elektroninė prekyba. Jeigu įmonė juos nuolat renka, analizuoja ir naudoja priimdama sprendimus, tai gali pagreitinti verslo plėtrą.

Duomenų rinkimas ir analizė leidžia įmonėms tiksliau suprasti, kas vyksta, nustatyti problemas, optimizuoti procesus ir pagerinti klientų patirtį.

Elektroninė prekyba suteikia ypač puikių galimybių gauti įvairius duomenis, kuriuos sumaniai naudojant galima greičiau pasiekti užsibrėžtų tikslų.

Jei įmonė neturi išteklių duomenims apdoroti ir analizuoti, yra galimybė duomenis perduoti įvairioms agentūroms, kurios siūlo tokias paslaugas, tačiau svarbu atidžiai pasirinkti partnerius.

Duomenys padeda įgyti daugiau lojalių klientų

Kartais verslininkai jaučiasi galintys nuspėti klientų norus ir veiksmus, remdamiesi savo ankstesne patirtimi, tačiau duomenų analizė dažnai gali atskleisti visiškai kitokį vaizdą, pvz., kad dalis išteklių skiriami nebūtiniems procesams, todėl negaunama norima grąža. A. Altoa, SEB Baltijos šalyse strategijos ir klientų patirties analizės vadovė, atkreipia dėmesį, kad duomenų rinkimas ir tvarkymas yra vienas efektyviausių būdų norint suprasti ir pagerinti klientų patirtį apsiperkant įmonės elektroninėje parduotuvėje.

„Klientų lojalumas neįmanomas be kokybiškos duomenų analizės. Kad įmonė galėtų pasiūlyti efektyvią ir individualizuotą lojalumo programą, prieš tai ji turi gerai atlikti namų darbus ir surinkti visą būtiną informaciją apie pirkėjų įpročius apsiperkant. Vienas iš labiausiai paplitusių duomenų gavimo būdų yra klientų apklausos, tačiau šiuolaikinės technologijos taip pat siūlo įvairių būdų, kaip juos automatiškai rinkti ir įmonės elektroninėje svetainėje, ir socialiniuose tinkluose, ir „Google“ platformoje. Tačiau norint, kad surinkti duomenys būtų naudingi, juos reikia ne tik rinkti, bet ir analizuoti, kad gautą informaciją būtų galima toliau naudoti priimant strateginius sprendimus“, – sako ji.

Suprasti praeitį, veikti dabartyje, numatyti ateitį

Konferencijoje dalyvavęs „Netgroup“ elektroninės prekybos vadovas Andersas Abelis pabrėžė, kad elektroninė prekyba – labai naudinga norint gauti įvairių duomenų. Visų pirma, tai leis įmonei suprasti, ar prekybos procesai jos elektroninėje parduotuvėje vyksta sklandžiai, kokios prekės buvo įsigytos, ar pavyko užtikrinti jų pristatymą laiku ir ar klientai liko patenkinti. Remdamasi šiais duomenimis, įmonė gali imtis aktyvių veiksmų, kad taptų dar efektyvesnė, optimizuodama ir automatizuodama procesus, siūlydama klientams naujus sprendimus arba stebėdama ir koreguodama kainų bei nuolaidų politiką.

Rinkodaros duomenys taip pat leis efektyviau stebėti kampanijas, suprasti konversijų rodiklius, nustatyti, kurie kanalai veikia geriausiai ir pan. Be to, kuo daugiau duomenų įmonė surinks ir analizuos, tuo lengviau bus prognozuoti būsimą paklausą, atsargas ir numatomą finansinę įmonės būklę.

Kadangi elektroninės prekybos agentūros, siūlančios ir duomenų administravimo paslaugas, auga kaip grybai po lietaus, A. Abelis konferencijos dalyviams priminė, kad svarbu pasirinkti tinkamą partnerį, kuris galėtų efektyviai padėti įmonei. Pasak jo, būtina atkreipti dėmesį į tai, ar kruopščiai potencialus partneris įsigilina į verslo ir jo finansinių operacijų specifiką, kokius klausimus užduoda, ar supranta įmonės išskirtinumą ir galimybes, nes agentūrų naudojamos technologijos yra panašios, tačiau supratimas dažniausiai būna labai skirtingas.

Duomenys taip pat padeda užkariauti naujas rinkas

Kai kurioms įmonėms pandemijos padariniai reiškia veiklos procesų sulėtėjimą. Kitos galėjo pasinaudoti situacija, kai gyvename internete, kad greitai augtų. Vienas tokių pavyzdžių – įmonė „Bolt“, su maisto pristatymo programa „Bolt Food“ sėkmingai užkariavusi naujas rinkas pandemijos metu.

Kai „Bolt“ pandemijos pradžioje išvengė darbuotojų atleidimų, nusprendė daug greičiau patekti į naujas šalis naudodama maisto pristatymo programą – pradinis trijų naujų šalių per ketvirtį planas buvo pakeistas į trijų naujų šalių per savaitę. „Bolt Food“ rinkodaros vadovė Liia Pyatakova Baltijos šalių elektroninės prekybos konferencijoje atkreipė dėmesį, kad šio proceso nebūtų įmanoma įgyvendinti be nuolatinio duomenų naudojimo. Bendrovė naudojo rinkų, kuriose jau veikia, duomenis, kad juos pritaikytų užkariaudama naujas rinkas, ir sutelkė dėmesį į veiklą, iš kurios tikėtasi svarbiausių rezultatų.

L. Pyatakova rekomenduoja išbandyti viską, kas įmanoma, ir savo sprendimus pagrįsti duomenimis: „Kuo daugiau duomenų, tuo geresnius sprendimus galite priimti. Be to, duomenis galima naudoti ne tik norint suprasti prioritetinius darbus, bet ir negaišti laiko bei nešvaistyti išteklių ten, kur nereikia. Pavyzdžiui, „Bolt Food“ priėmė sprendimą rinkodaros ir reklamos veiklai naudoti tik internetą.“

Duomenys – naujovių variklis

Duomenys gali būti naudojami ne tik tobulinant elektroninį verslą ir klientų patirtį, bet ir kuriant visiškai naujus sprendimus, paslaugas ir produktus. Duomenys dažnai padeda įmonei pamatyti silpniausias procesų grandinės dalis – procesus, kurie sunaudoja per daug išteklių, yra nepatogūs klientui ar daro neigiamą poveikį aplinkai. Štai Švedijos startuolis „Skrym“ siūlo naujoviškas technologijas elektroninės prekybos segmentui – dėl specialaus duomenų algoritmo įmonės sukurta internetinė priemonė leidžia pardavėjams ir tiekėjams kuo tiksliau apskaičiuoti optimalų pakavimo ir pristatymo būdą neišeikvojant įmonės išteklių ir sumažinant aplinkos taršą iki minimumo.

Spartus elektroninės prekybos segmento augimas ir poreikis spręsti įvairias su šiuo augimu susijusias problemas atveria labai daug galimybių įgyvendinti kuo įvairesnių novatoriškų idėjų.

Komentaras iš Estijoje vykusios Baltijos šalių elektroninės prekybos konferencijos.

