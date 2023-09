Lietuvos paštas plečia paštomatų tinklą į visas Baltijos šalis

„LP Express“ paštomatas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

2024-ųjų pavasarį Latvijoje ir Estijoje veiks apie 300 „LP Express“ paštomatų – plėtrai numatoma skirti per 4 mln. Eur investicijų.

Lietuvos paštas (LP) skelbia, kad sprendimą išplėsti paštomatų tinklą į Latviją ir Estiją lėmė nuolat auganti e. prekybos apimtis bei siekis išlaikyti ir didinti esamo „LP Express“ tinklo konkurencingumą.

„Paštomatinių siuntų pristatymas už namų rinkos ribų jau kurį laiką yra sėkminga kitų Europos pašto operatorių veikla. Tokiu būdu nacionalinės pašto bendrovės demonstruoja lankstumą derindamos savo veiklą prie naujų klientų ir rinkos poreikių, kai tradicinių pašto paslaugų apimtis kiekvienais metais vis traukiasi“, – tvirtina pranešime cituojamas Mindaugas Kyguolis, LP valdybos pirmininkas.

Rolandas Zukas, Lietuvos pašto generalinis direktorius, aiškina, kad sprendimas žengti į paštomatinių siuntų segmentą LP priėmė jau daugiau nei prieš dešimt metų.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



„Nuo Vilniaus iki Talino veikiančio paštomatų tinklo poreikį diktuoja didžiųjų užsienio bendrovių požiūris į Baltijos regioną kaip į vieningą rinką, o taip pat augantis vietinių verslo klientų poreikis naudotis paštomatų paslaugomis visose trijose šalyse“, – aiškina jis.

Remiantis duomenų rinkimo platformos „Statista“ prognozėmis, nuo 2023 iki 2027 metų trijose Baltijos šalyse e. prekybos rinka kasmet augs po 11%.

Be to, regione kasmet didėja būtent per paštomatus keliaujančių siuntų kiekiai, kuomet kurjerinių paslaugų ir siuntų pristatymo į pašto skyrius poreikis mažėja.

Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis, 2023 m. pirmąjį pusmetį 58% visų pašto siuntinių Lietuvoje buvo pristatyta per paštomatus.

Šiuo metu 106-ose vietovėse visoje Lietuvoje veikia beveik 400 „LP Express“ paštomatų. Po plėtros į Baltijos šalis jų skaičius pasieks apie 700.

[{"title":"„DPD Lietuvos“ perpus kritusi marža negąsdina: grįžtame į įprastą lygį","url":"https://vz.lt/transportas-logistika/2023/03/29/dpd-lietuvos-perpus-kritusi-marza-negasdina-griztame-i-iprasta-lygi","category":"PREMIUM","profiles":[1016,1067,1659,1873]},{"title":"Dėl tarptautinių siuntų kovojantis pašto sektorius 20% augino pajamas","url":"https://vz.lt/transportas-logistika/2023/06/15/del-tarptautiniu-siuntu-kovojantis-pasto-sektorius-20-augino-pajamas","category":"PREMIUM","profiles":[1016,1021,1067,1633,1657,2206]},{"title":"Paštomatai, užsienio siuntos ir nauja kainodara augino Lietuvos pašto pajamas","url":"https://vz.lt/transportas-logistika/2023/09/05/pastomatai-uzsienio-siuntos-ir-nauja-kainodara-augino-lietuvos-pasto-pajamas","category":"ARTICLE","profiles":[1016,1067,1633,1659]},{"title":"Paštomatų operatorius „uDrop“ veiks kartu su „LP Express“, sudarys didžiausią paštomatų tinklą šalyje","url":"https://vz.lt/transportas-logistika/2023/09/12/pastomatu-operatorius-udrop-taps-lp-express-dalimi-sudarys-didziausia-pastomatu-tinkla-salyje","category":"ARTICLE","profiles":[1016,1067,1633,1659]}]

„LP Express“ paštomatas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.