Rusijoje sparčiai augo vietinių skrydžių kainos

„Turkish airlines“ lėktuvas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Rusijoje vietinio skrydžio ekonomine klase vidutinė kaina per pastaruosius 12 mėnesių išaugo 28% iki 6.972 RUB (75,81 Eur) už tūkstantį kilometrų, skelbia Rusijos RBK naujienų portalas, remdamasis Federalinės statistikos tarnybos duomenimis.

Pažymima, kad vietinio oro susisiekimo kaina pakilo aukščiausiai 2000-ųjų, kai „Rosstat“ pradėjo ją stebėti, o ankstesnis rekordas buvo užfiksuotas 2010 metų rugpjūtį – 74,95 Eur.

Per pirmus penkis šių metų mėnesius vietiniai skrydžiai Rusijoje pabrango 32%.

Didžiausių šalies aviakompanijų – „Aeroflot“ ir S7 – atstovai reikšmingą oro susisiekimo pabrangimą paaiškino išaugusiomis pridėtinėmis išlaidomis, ypač degalams, taip pat valstybės subsidijų išnaudojimu, kuriomis, prasidėjus karui Ukrainoje, buvo siekiama užkirsti kelią galimam bilietų kainų kilimui.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Be to, anot RBK pašnekovų, kainoms įtakos turėjo Rusijai įvestos tarptautinės sankcijos. Aviakompanijos, bandydamos apeiti ribojamąsias priemones, atsarginių dalių lėktuvams ieškojo per trečiąsias šalis, o tai neabejotinai atsiliepė bilietų kainoms. Jų augimui taip pat įtakos turėjo priverstinis Rusijos oro vežėjų persiorientavimas į vidaus rinką, netekus galimybių skraidinti gerokai pelningesniais maršrutais į Vakarų valstybes.

[{"title":"Rusija atgal į savo orbitą bando įtraukti dviprasmiškai besielgiantį Sakartvelą","url":"https://vz.lt/verslo-aplinka/2023/05/19/rusija-atgal-i-savo-orbita-bando-itraukti-dviprasmiskai-besielgianti-sakartvela","category":"PREMIUM","profiles":[1057,1067]},{"title":"Ministras: skrydžiai karšto oro balionais virš oro uostų bus ribojami, kitur – ne","url":"https://vz.lt/transportas-logistika/2023/05/31/oreiviu-federacijos-prezidentas-nauja-oro-balionu-skrydziu-tvarka-vadina-kompromisu","category":"ARTICLE","profiles":[1016,1039,1067,1659]},{"title":"Lietuvos oro uostuose sugriežtinta skrydžių patikros sistema","url":"https://vz.lt/transportas-logistika/2023/06/07/lietuvos-oro-uostuose-sugrieztinta-skrydziu-patikros-sistema","category":"ARTICLE","profiles":[1016,1067,1633,1659]}]

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

„Turkish airlines“ lėktuvas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.