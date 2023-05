S. Bielskis palieka „Omnivą LT“

Simonas Bielskis. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

9 metus įmonei vadovavęs, įmonę iki lyderių auginęs ir didžiausią šalyje paštomatų tinklą kūręs vadovas traukiasi iš Estijos pašto valdomos įmonės.

Simonas Bielskis, „Omniva LT“ vadovas, nuo gegužės 31 d. nusprendė palikti savo pareigas ir imtis naujų iššūkių už šios įmonių grupės ribų. Jį pareigose pakeis Vaidrius Verikas, dabartinis bendrovės finansų vadovas, pranešė įmonė.

„Omniva LT“ pajamos per visą S. Bielskio vadovavimo laiką augo beveik 15 kartų, o darbuotojų skaičius – beveik 10 kartų. Organizacija iš vieno mažiausio rinkos dalyvio tapo atsidūrė tarp pirmaujančių, o jos rinkos dalis didėjo nuo 2% iki 28%, paštomatų tinklas išaugo beveik 20 kartų ir šiuo metu yra didžiausias šalyje. Praėjusiais metais S. Bielskis pateko į VŽ renkamo Metų CEO geriausiųjų penketuką.

„Simonas daug prisidėjo kuriant „Omnivos“ organizaciją Baltijos šalyse. Mums, žinoma, liūdna dėl to, kad jis nusprendė palikti mūsų bendrovę, tačiau linkime jam didelės sėkmės naujose pareigose ir naujuose iššūkiuose“, – išplatintame pranešime cituojamas Martas Magi, Estijos bendrovės „Omniva“ valdybos pirmininkas.

Pranešime cituojamas S. Bielskis aiškina, kad bendrovės augimo sėkmę nulėmė profesionalūs kolegos, komandinis darbas, buvimas stiprios grupės dalimi ir ilgalaikės strategijos įgyvendinimas, dažnai lydimas drąsių sprendimų.

„Pradėjus vadovauti įmonei, elektroninė komercija, kaip reiškinys, dar buvo mažai paplitęs, paštomatais Lietuvoje nesinaudojo beveik niekas. Todėl mūsų tikslas buvo be didelio biudžeto komunikacijai ir marketingui padaryti tą pokytį, nepaisant to, kad buvome mažiausias rinkos dalyvis, – pasakoja S. Bielskis. – Didžiausias mūsų išskirtinumas – tai, kad mes save laikėme neatskiriama elektroninės komercijos ekosistemos dalimi, tikslingai padėjome šiai ekosistemai vystytis, norėjome turėti drąsius ir išmintingus profesionalus komandoje, kurie nebijotų rizikuoti, kurti ir pristatyti rinkai naujas paslaugas ar sprendimus. Vienas didžiausių proveržių taip pat buvo 2019-tų metų pabaigoje, prieš pat pandemiją, kai dvigubai išplėtėme „Omniva LT“ paštomatų tinklą. Visi sakė, kad labai rizikuojame, bet per pastaruosius 3-4 metus sėkmingai išaugome trigubai“, – sako S. Bielskis.

Jis aiškina, kad artimiausiuose planuose laukia trumpas poilsis, o po jo – priimti nauji iššūkiai.

„Per beveik dešimtmetį ir organizacijoje, ir rinkoje kartu nuveikėme tikrai labai daug, bet atėjo natūralus noras ir laikas naujiems, savo apimtimi didesniems iššūkiams. Kita vertus, tikiu, kad organizacijos turi vystytis tvariai, iš vidaus, o įpėdinystė – ne vien skambus žodis, bet ir mūsų siekiamybė, todėl labai užtikrintai atsakomybę perleidžiu finansų vadovui, su kuriuo pastaruosius du metus sėkmingai dirbome drauge“, – pasakoja S. Bielskis.

Cituojamas V. Verikas nurodo, kad dėmesį teiks tiek pradėtų darbų tąsai, tiek tolesniam augimui.

V. Verikas, būsimasis „Omniva LT“ vadovas. Įmonės nuotr.

„Pareigų perdavimas įvyks natūraliai, nes prie visų didžiausių pastarųjų metų bendrovės sprendimų ar projektų su Simonu dirbome kartu“, – teigia V. Verikas.

Artimiausiais darbais jis įvardija naujo, modernaus siuntų rūšiavimo terminalo statybos ir tolimesnė plėtra Lietuvos bei visų Baltijos šalių mastu.

Bendrovė „Omniva LT“ valdo didžiausią paštomatų tinklą Lietuvoje, kurį sudaro 420 paštomatų su daugiau nei 52.000 siuntų skyrelių.

