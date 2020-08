Išsprendė vežėjų paieškos problemą: įmonės skaičiuoja sutaupytą laiką

Vežėjų paieška dažnai įmonei yra itin daug laiko ir finansinių sąnaudų reikalaujantis procesas, tačiau didžiulis skirtingais kanalais gaunamas informacijos srautas kai kuriais atvejais vis vien pasibaigia neįvykdytais užsakymais ir klaidomis. Šią problemą sprendžiantis inovatyvus logistikos valdymo įrankis „Freidesk“ leidžia įmonėms priimti svarbius veiklos optimizavimo sprendimus bei planuoti ateities biudžetus.

Daugiau nei 20 metų patirties rinkoje turintys „Freidesk“ komandos nariai nusprendė sukurti inovatyvų logistikos valdymo įrankį pastebėję, kiek daug laiko įvairią produkciją gaminančios įmonės ir vežėjai praranda dėl rankinio informacijos įvedimo, nuolatinės komunikacijos telefonu bei popierinių dokumentų administravimo.

Anot „Freidesk“ produkto vadovės Loretos Žukauskaitės, akivaizdu, kad toks sprendimas įmonėms buvo reikalingas – pusantrų metų sėkmingai vystoma sistema nuo pat įkūrimo kiekvieną mėnesį didina savo klientų bazę, o apyvarta kas mėnesį vidutiniškai paauga po 50 proc.

„Krovinių pervežimo derinimo procesas neretai labai apsunkindavo darbus ir reikalaudavo milžiniškų laiko sąnaudų abiem pusėms – tiek vežėjams, tiek produkcijos tiekėjams. Esame apskaičiavę, kad vidutiniškai vieno krovinio valdymas rankiniu būdu trunka apie 60 min., o „Freidesk“ platformoje tai galima padaryti per mažiau nei 10 min. Pervežant 10 krovinių per savaitę, yra sutaupomos 8 darbo valandos, per mėnesį – net 32. Mūsų manymu, šis laikas kur kas efektyviau galėtų būti panaudotas sėkmingai verslo plėtrai ir pelno didinimui“, – tikina L. Žukauskaitė.

nuotrauka::1

Padėjo suvaldyti išaugusius srautus

Daugiau nei pusmetį „Freidesk“ sistema besinaudojančių „Birštono mineralinių vandenų“ direktoriaus pavaduotoja Viktorija Rukštelė tvirtina, kad apie logistikos įrankio poreikį privertė susimąstyti sunkiai valdomi užsakymų srautai ir sudėtingos transporto paieškos.

„Didėjant užsakymų apimtims užsienyje, teko dažniau ieškoti vežėjų. Su jais bendravome įvairiais būdais: el. paštu, skambučiais, žinutėmis. Informacijos srautas taip išaugo, jog galiausiai jį jau sunkiai valdėme, procese atsirasdavo klaidų, kartais, pasimetus informacijai, net praleisdavome užsakymus, ar, pradėję bendrauti su vežėjais, iki galo nesusitardavome. Dėl šios priežasties pradėjome ieškoti sistemos, kuri apjungtų vežėjų paiešką ir bendravimą su jais, leistų nuolat sekti užsakymo būseną ir lengvai valdyti procesą“, – pasakoja V. Rukštelė.

Anot pašnekovės, pradėjus naudotis inovatyviu logistikos valdymo įrankiu, ženkliai pasikeitė darbų tvarka: atsiradus produkcijos užsakymui, darbuotojai ne skambina atsitiktiniams vežėjams, o įveda informaciją į sistemą ir netrukus gauna daugybę vežėjų pasiūlymų su kainomis, pasirenka tinkamiausią variantą ir sutaupo labai daug laiko.

„Anksčiau mūsų įmonėje vežėjų paieška buvo atskiras vieno specialisto darbas. Dabar tai tapo papildoma užduotimi, kuria dalijasi keli mūsų darbuotojai, tad akivaizdu, kad kasdien sutaupome nemažai darbo laiko. Be to, kas mėnesį siunčiamos ataskaitos leidžia vadovybei patogiai stebėti, kiek produkcijos yra išvežama, kokie vežėjai ir kainos yra parenkami darbuotojų“, – pažymi „Birštono mineralinių vandenų“ atstovė ir priduria, kad sistemos kūrėjai atsižvelgia į įmonės darbuotojų pastebėjimus ir lanksčiai įgyvendina pasiūlymus.

Įvertino supaprastintą procesą

Pasak „Freidesk“ produkto vadovės L. Žukauskaitės, per itin trumpą laiką sulaukti didžiulio verslo susidomėjimo šia sistema padėjo jos paprastumas. Platformoje Baltijos šalių gamintojai bei prekybininkai registruoja savo krovinius – užsakymus, o juos matyti ir pervežimo paslaugos pasiūlymą pateikti gali tik patikrinti bei patikimi vežėjai. Užsakovas iš visų pateiktų pasiūlymų renkasi jam priimtiniausią, jo užsakymas vidutiniškai yra patvirtinamas per valandą.

„Užsakovams nebereikia susisiekti su eile skirtingų vežėjų ir gauti kainos pasiūlymus telefonu, visa tai įvyksta automatiškai. Patvirtinus užsakymą, klientas gali matyti visą pervežimo informaciją, tikslius atvykimo laikus. Sėkmingai įvykdžius užsakymą, išrašomos automatinės sąskaitos ir siunčiamos tiesiai į kliento buhalterijos skyrių. Procesas sudėliotas taip, kad tiek užsakovai, tiek vežėjai maksimaliai taupytų laiką ir, naudodamiesi mūsų platforma, galėtų plėsti savo verslą“, – tikina L. Žukauskaitė.

nuotrauka::2

Sekite pirmuosius automobilių testavimo įspūdžius, naujienas, dalinkitės savo nuomone ir patirtimi „Facebook“ puslapyje „VŽ Transportas“