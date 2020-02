Lietuvos kelius apšvies LED šviestuvais 

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

2020–2021 m. valstybinės reikšmės keliuose pakeisti šviestuvai leis kasmet taupyti 2,7 GWh energijos.

Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) skelbia pasirašiusi sutartis dėl senų šviestuvų valstybinės reikšmės keliuose pakeitimo LED tipo šviestuvais.

Pasak Vitalijaus Andrejevo, LAKD vadovo, modernizavimas vykdomas, nes 88,5% šiuo metu esančių šviestuvų valstybinės reikšmės keliuose yra seno tipo, kuriuos pakeitus sumažės eksploatacinės išlaidos elektros energijai – mažės elektros sąnaudos.

„Atliktas modernizavimas pasitarnaus eismo saugai. Be to, turėsime galimybę valdyti apšvietimą nuotoliniu būdu ir gauti informaciją apie šviestuvų veikimą realiu laiku. Vadinasi, pašalinti gedimus bus galima gerokai greičiau“, – pranešime cituojamas V. Andrejevas.

Pranešama, kad apšvietimo modernizavimas bus vykdomas keliais etapais. Pirmuoju etapu bus modernizuotas apšvietimas magistraliniuose keliuose, kuriuose eismo intensyvumas yra didžiausias. Atlikus šviestuvų valstybinės reikšmės keliuose inventorizaciją, paskelbtas pirkimas ir 2020 m. sausio 23 d. sudaryta sutartis su UAB „Mazgas“ bei ūkio subjektų grupe UAB ENIM ir UAB „Santermus“. Pagal šią sutartį 3.864 seni šviestuvai valstybinės reikšmės keliuose bus pakeisti LED tipo šviestuvais. Bendra 5 sutarčių vertė apie 867.000 Eur.

Per 2020 m. ketinama pakeisti 46% valstybinės reikšmės keliuose esančių senų šviestuvų. Kelių direkcija nurodo, kad šis pokytis leis kasmet sutaupyti iki 1,2 GWh elektros energijos, suvartojamos valstybinės reikšmės keliams apšviesti (po 168.000 Eur per metus). LAKD skaičiavimais, investicijos šviestuvų pakeitimui turėtų atsipirkti per 5–6 m. nuo jų įrengimo. Paslaugos tiekėjai šviestuvams suteiks 10 metų garantiją.

Likusius šviestuvus su natrio lempomis, esančius valstybinės reikšmės keliuose, planuojama pakeisti per 2020–2021 m. Skelbiama, kad tai leis papildomai sutaupyti iki 1,5 GWh elektros energijos.

Iš viso valstybinės reikšmės keliuose šiuo metu yra per 10.800 šviestuvų. Iš jų tik 11,5% yra LED tipo.

