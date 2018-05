Didžiausia „Girtekos“ grupės įmonė 2017 m. augo beveik trečdaliu

Pagrindinė „Girteka Logistics“ grupės bendrovė – UAB „Girteka Logistics“ paskelbė savo 2017 m. finansinius rezultatus. Bendrovės informacijoje nurodoma, kad 2017 m. jos pardavimo pajamos pasiekė 561 mln. Eur ir, palyginti su 2016 m., didėjo 29,7%.

Šie rezultatai pranoksta praėjusių metų rudenį Edvardo Liachovičiaus, „Girteka Logistics“ vadovo, išsakytą lūkestį 2017 m. pasiekti maždaug 25% augimą.

Tačiau grupė nepateikia konsoliduotų rezultatų – vien Lietuvoje į grupės sudėtį įeina maždaug 10 atskirų įmonių, kurių tarpe vien UAB „ME transportas“ savo pajamomis 2016 m. atsiliko tik nuo UAB „Girteka Logistics“ ir lenkė kitą didžiausią vežėją Lietuvoje – UAB „Vlantaną“. VŽ žinomis, grupės padaliniai bei priklausančios įmonės veikia Rusijoje, Danijoje ir Norvegijoje.

Išplatintame pranešime skelbiama, kad organišką pardavimų didėjimą skatino stiprus augimas visose geografinėse rinkose ir nuolatinės pastangos, siekiant sudaryti daugiau sutarčių su didelėmis, tarptautinėmis įmonėmis.

Bendrovės atstovai atsisakė plačiau komentuoti praėjusių metų rezultatus, tačiau VŽ rašė, kad tolimesnį veiklos augimą planuojanti grupė 2017 m. nusipirko 2.000 naujų „Volvo“ vilkikų, taip pat įsigijo likusius 60% Danijos transporto bendrovės „Thermo-Transit“ akcijų, visiškai perimdama ją. Paulius Dambrauskas, „Girteka Logistics“ vykdomasis direktorius, VŽ pasakojo, kad šios bendrovės įsigijimą paskatino nuolatinis „Girtekos“ grupės augimas Skandinavijos rinkoje.

Kristianas Kaasas Mortensenas, „Girteka Logistics“ viešųjų ryšių vadovas VŽ pastebėjo, kad tarp svarbių praėjusių metų pasiekimų verta paminėti rekordinį – 95 mln. Eur – SEB banko finansavimą minėtiems vilkikams pirkti. „Taip pat ir pirmasis Europoje užsakytas „Tesla Semi“ vilkikas!“ – entuziastingai pridūrė jis.

Šiuo metu „Girteka Logistics“ įmonių grupė skelbia esanti didžiausias Europoje nuosavu transportu besinaudojantis vežėjas. Pranešime nurodoma, kad dabar jos parke yra per 4.400 vilkikų ir 4.700 puspriekabių, važinėjančių Europoje, Skandinavijoje ir EES šalyse. Per metus grupė pilnai pakrauna daugiau, nei 420.000 sunkvežimių, o visose jos įmonėse dirba per 11.000 darbuotojų.

[infogram id="3c160ecb-0f14-4e90-a3f3-6515a8d1f970" prefix="zof" format="interactive" title="Girteka Logistics UAB finansiniai rezultatai"]

