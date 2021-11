Esmë ne debesyje, o kad verslas veiktø

„Telia“ Verslo klientų vadovas Daniel Karpovič ir „VMware“ vadovas Baltijos šalims Darius Spaičys.

Resursų pateikimo greitis bei lankstumas valdant jų poreikį ir kaštus – šių dedamųjų debesijoje dažniausiai ieško verslas. Ir nors pastaraisiais metais įmonės kaip niekada sparčiai kraustėsi į debesiją, konsultacijų ir tyrimų įmonės „Civitta“ bei „Telia“ atlikta apklausa rodo, kad šiomis paslaugomis vis dar nesinaudoja 57 proc. Lietuvos įmonių ir organizacijų. Ko jos netenka?

Vien „Telia“ debesijos paslaugų poreikis per pandemiją išaugo 40 proc. Kaip sako „Telia“ Verslo klientų vadovas Daniel Karpovič, pokyčiai buvo žaibiški: „Debesijos paslaugų poreikis išaugo kone pernakt. Tačiau ir esamiems, ir naujiems klientams visada pabrėžiame, kad esmė ne „debesyse“, o tame, kaip jie naudojami, kaip jie padeda užtikrinti kasdienę veiklą, sprendžia verslo poreikius. Nėra vieno teisingo debesijos sprendimo ar modelio. Svarbiausia, kad pasirinktas teiktų didžiausią naudą įmonei.“

Kaip kiekviena įmonė ir jos verslo modelis yra unikalus, taip ir vienas universalus, visiems pritaikomas IT infrastruktūros valdymo sprendimas neegzistuoja. Ir jei viena įmonė mato naudą, vertę laikyti ir prižiūrėti serverius bei sistemas savo infrastruktūroje, tai kitas, net labai panašia veikla užsiimantis verslas, gali nuspręsti nuomotis reikiamus techninius bei programinės įrangos resursus pas išorinį tiekėją.

Mitas ir tai, kad debesijos sprendimai yra skirti ir prieinami tik didelėms įmonėms. Kaip tik, jų lankstumas turėtų būti ypač patrauklus mažesnėms ar tik pradedančioms savo veiklą įmonėms. Pavyzdžiui, standartinius poreikius atitinkantį sprendimą galima užsisakyti vos per kelias minutes ir už prognozuojamą sumą pinigų – tai lengvas ir greitas būdas, kuomet reikia techninių resursų IT sistemoms.

Debesija prisitaiko prie verslo, ne atvirkščiai

Visas IT infrastruktūros paslaugas iš vienų rankų siūlanti „Telia“ taip pat turi puikių pavyzdžių, kaip įmonės pritaiko debesiją pagal savo poreikius: vienos nuomojasi techninius resursus (IaaS) vietoj brangios, greitai senstančios, reikalaujančios nuolatinės priežiūros nuosavos infrastruktūros. Kitos naudojasi platforma kaip paslauga (PaaS), kuri priderinama prie jau naudojamų IT sistemų jų vystymui ar plėtrai. Populiarėja ir hibridinio debesies sprendimų pritaikymas, kuomet įmonės naudojasi tiek savo valdoma IT infrastruktūra, tiek debesijos tiekėjų paslaugomis tuo pačiu metu.

„Pasirinkimo argumentacijos būna skirtingos ir jos gali sutapti tiek didelėms, tiek mažoms įmonėms. Bet be akivaizdaus kaštų valdymo privalumo nuomojamiems resursams, neretai stebime ir kompetencijų stokos problemą. Todėl kiekvienai organizacijai, jų vadovams ir IT vadovams rekomenduojame atsižvelgti į visas dedamąsias: išskaidyti visus sprendimo elementus ir įvertinti, kaip galite geriausiai juos užtikrinti – nuo technikos iki darbuotojų. Taip lengviau priimsite sprendimus“, – sako D. Karpovič.

Jis priduria, kad renkantis debesijos paslaugų tiekėją ar sprendimą svarbu įvertinti jo patikimumą ir paslaugų kokybę, kadangi nuo to priklauso verslo tęstinumas ir duomenų saugumas.

Pasiektas penkmečio proveržis

„VMware“ vadovas Baltijos šalims Darius Spaičys sako, kad ateitis priklauso „multi-cloud“ sprendimams. Jau dabar įmonės naudoja po kelis debesų tiekėjus, nes nėra vieno viešo debesies, kuris gali tenkinti greitai besikeičiančius įmonių poreikius. „VMware“ sprendimai įgalina apjungti skirtingas debesijos paslaugas bei paskirstyti išteklius tarp privataus ir viešo debesies, o kartu valdyti skirtingų tiekėjų paslaugas iš vienos vietos.

Tarkime, įmonė šiandien naudoja privatų debesį tradicinei infrastruktūrai valdyti, „Amazon Web Services“ (AWS) debesį „Kubernetes“ konteinerizavimo sprendimams, o „Microsoft Azure“ – nutolusioms darbo vietoms, kai viskas gali būti valdoma iš įmonės centinės valdymo konsolės. Lygiai taip pat renkantis „multi-cloud“ sprendimus labai svarbu turėti galimybę perkelti informacines sistemas ar tik jų funkcines dalis iš viešo į privatų debesį (ir atvirkščiai) jų neišjungiant – tai kol kas viena iš unikalių galimybių renkantis „VMware“ ar partnerių sprendimus.

„Kaip matome rinkoje, informacijos kiekis nuolat auga, dėl to keičiasi ir verslo poreikiai. Jei kiek anksčiau debesija buvo suprantama kaip privatus ar hibridinis (apjungiant savo išteklius su vienu išorės tiekėju) debesis, dabar supratimas keičiasi“, – sako D. Spaičys.

Jis pastebi, kad pandemija paskatino skaitmenizacijos progresą ir debesijos srityje per metus buvo pasiektas penkerių metų proveržis. Viena labiausiai į priekį pažengusių paslaugų – virtualios darbo vietos, suteikiančios galimybę saugiai prisijungti prie virtualios darbo vietos iš bet kur ir su bet kuriuo įrenginiu, o taip pat pasiekti visus vidinius įmonės resursus. Šioje srityje ypač svarbus vaidmuo teko debesijos tiekėjams ir operatoriams, galintiems pasiūlyti paslaugas čia ir dabar.

Nauja pasaulinė IT strategija neaplenkė ir mūsų šalies bei partnerių, stebimas paslaugų tiekėjų, tokių kaip „Telia“, labai spartus debesijos paslaugų apimčių augimas. Jei prieš kelerius metus „Telia“ tarp „VMware“ debesijos paslaugų tiekėjų pateko tik į TOP10, tai šiandien ji yra aiški šios srities lyderė.

Vietinių tiekėjų galia – lankstumas

Didiesiems pasauliniams žaidėjams, tokiems kaip „Amazon“, „Microsoft“, „Google“ ar IBM, pritaikyti savo sprendimus kiekvieno kliento poreikiams sudėtinga, arba tai brangiai kainuoja klientui, todėl mažesni, vietiniai žaidėjai, turi didelį pranašumą.

Net jei klientui reikia paslaugos ar sprendimo, kurio, pavyzdžiui, „Telia“ dar neturi, jis gali būti greitai sukurtas, kadangi bendrovė turi visus reikiamus įrankius, lanksčią debesijos platformą, paremtą anksčiau minėta „VMware“ technologija, ir, svarbiausia, reikalingas žinias bei kompetencijas.

Ne mažiau svarbios ir papildomos partnerių suteikiamos naudos, pradedant informacijos suteikimą lietuvių kalba, patarimais, strategija ir įžvalgomis, baigiant geraisiais klientų pavyzdžiais, kurie leidžia išvengti klaidų, kurias anksčiau padarė kiti.

„Papildomas „Telia“ privalumas Lietuvos rinkoje, žinoma, yra ryšys. Bendrovės ryšio aprėptis ir tinklo pajėgumai yra vieni didžiausių, o apjungus su debesijos paslaugomis, tai tampa labai stipriu privalumu „Telia“ naudai. Beje, ryšio paslaugos neapsiriboja Lietuvos teritorija, taip pat siūlomi tiesioginiai duomenų perdavimo sprendimai ir su didžiausiais pasauliniais debesijos tiekėjais“, – pastebi D. Spaičys.