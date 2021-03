Baltarusijos kapitalo IT bendrovė „Itransition“ steigia centrą Vilniuje

VŽ ekrano nuotr.

„Itransition“ – baltarusių įkurta ir šiuo metu Teksase (JAV) pagrindinę būstinę turinti programinės įrangos paslaugų teikėja, skelbia Vilniuje atidaranti programinės įrangos vystymo centrą. Įmonė planuoja samdyti apie 30 specialistų.

„Itransition“ įkurta 1998 m., kai dešimt IT inžinierių Baltarusijoje įsteigė programinės įrangos kūrimo centrą. Paskui atidarytos atstovybės JAV ir Jungtinėje Karalystėje (JK). Šiandien „Itransition“ turi 10 programavimo centrų, kuriuose dirba daugiau nei 2.200 specialistų. Vilniuje biuras atidaromas siekiant plėsti veiklą ES.

„Plėsti klientų ratą Europoje yra vienas iš mūsų strateginių tikslų. Naujojo biuro atidarymas Vilniuje padės sustiprinti ryšį su mūsų esamais klientais ir susirasti naujų klientų Europos Sąjungoje“, – teigia Yaroslavas Myakotkinas, „Itransition“ Lietuvos padalinio vadovas.

Renkantis naujo biuro vietą Europoje svarbiausi „Itransition“ kriterijai buvo siekis būti kuo arčiau esamų klientų ir pagrindinio įmonės plėtros centro Baltarusijoje, taip pat palanki verslo aplinka IT įmonėms, pranešime rašo agentūra „Investuok Lietuvoje“.

Anot Y. Myakotkino, Lietuva tiko labiausiai, nes šalyje yra palankios sąlygos vystyti verslą, be to, ji fiziškai ir kultūriškai yra artima Baltarusijai.

„Vilnius yra ES sostinė su aktyvia IT bendruomene. Be to, Lietuva Baltijos regione siūlo geriausias paskatas investuoti ir konkurencingą mokestinę sistemą. Priimant sprendimą svarbi buvo ir „Investuok Lietuvoje“ parama bei neseniai priimtos teisinės iniciatyvos, skatinančios čia perkelti verslą“, — teigia Y. Myakotkinas.

„Itransition“ centre Vilniuje bus atliekamas visas programinės įrangos kūrimo ciklas, vykdomos infrastruktūros inžinerijos (angl. DevOps), kokybės užtikrinimo ir pardavimo bei paskyros valdymo funkcijos.

Pranešime priduriama, kad Lietuvoje „Itransition“ siekia pritaikyti patirtį ir sukauptas žinias bendradarbiaudama su universitetais ir organizuodama perkvalifikavimo bei kvalifikacijos kėlimo kursus tiems, kas nori įžengti į IT industriją. Dėl šalyje juntamo specialistų stygiaus, tai daro ir nemažai kitų įmonių, veikiančių Lietuvoje.

Be to, „Itransition“ tikisi užmegzti ryšius tiek su aktyvia Baltarusijos bendruomene Lietuvoje, tiek su geriausiais šalies technologijų universitetais.