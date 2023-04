Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai, lenkiantys laiką: „BioTornado“

Aplinkosaugos reikalavimai vis griežtėja. Tai natūralu – augant gyventojų sąmoningumui, visi supranta, kaip svarbu nuo taršos apsaugoti tiek natūralią, tiek žmogaus sukurtą aplinką. Viena iš problemų, pastaruoju metu sulaukiančių nemažai dėmesio – gruntinių vandenų tarša. Jokia paslaptis, kad didelę įtaką jai daro prastai valomos nuotekos. Būtent todėl kyla reikalavimai valymo įrenginiams.

Ypatingas dėmesys mūsų šalies teritorijoje skiriamas tam, kad į aplinką iš nuotekų kuo mažiau patektų ne tik organinių teršalų, bet ir azoto, fosforo. Šios medžiagos į nuotekas patenka iš žmogaus organizmo bei buitinės chemijos ir pridaro nemažai žalos – sukelia paviršinių vandens telkinių eutrofikaciją (vanduo greičiau apauga dumbliais ir kita augmenija, telkiniai užpelkėja), užteršia gruntinį vandenį. Būtent dėl šių nepageidaujamų medžiagų patekimo į aplinką buvo atnaujintas nuotekų tvarkymo reglamentas, todėl dalis rinkoje siūlomų valymo įrenginių tapo nebetinkami. Priežastis: jie nesugeba efektyviai šalinti buitinės chemijos azoto bei fosforo iš nuotekų.

UAB „Biotechnologijos grupė“, gaminanti 2020 metais sukurtus, sertifikuotus biologinius nuotekų valymo įrenginius BioTornado, kurie ženkliai lenkia aplinkosaugos reikalavimus. Pasak jos atstovų, kito kelio, norint užtikrinti, jog įranga eksploatavimui bus tinkama ilgesnį laikotarpį, nėra. Numatoma, kad reikalavimai tokio tipo nuotekų valymo įrenginiams dar griežtės.

Kur ir kam naudojami nuotekų valymo įrenginiai

Jie reikalingi visur, kur nėra galimybės prisijungti prie bendro miesto nuotekų tinklo. Butuose gyvenantys žmonės gal nė negirdėjo apie tokį išradimą, tačiau atokesnėse sodybose, poilsiui gamtoje skirtose teritorijose ir pan. – tai išsigelbėjimas. Suprantama, norisi, kad tas išsigelbėjimas ne tik savo funkciją atliktų, bet ir darytų tai kuo taupiau.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Kokybė ir ekologija

Moderni nuotekų valymo įranga, prieš paleidžiant įrenginius į rinką, sertifikuoti akredituotose įstaigose ir tik patvirtinus jos tinkamumą bei gavus sertifikatus, leidžiama įrangą gaminti ir ją tiekti rinkai. Naujausi įrenginiai ne tik atlieka savo funkcijas, bet ir:

sukuria mažesnį ekologinį pėdsaką;

leidžia sumažinti ūkio elektros kaštus;

veikia tyliai;

neskleidžia nemalonių kvapų;

veikia efektyviau, yra patvaresni.

Kuo pasižymi kokybiškas nuotekų valymo įrenginys?

Visų pirma, tai protingas kainos ir kokybės santykis. Visi nori sutaupyti ir įsigyti pigiau, tačiau šiems įrenginiams kokybė ypatingai svarbi:

patvarus, ilgaamžis korpusas. Kadangi šie įrenginiai naudojami pakankamai sudėtingomis sąlygomis ir juos sunku pasiekti, prasta korpuso kokybė gali virsti didžiule problema ir neplanuotų finansinių išlaidų priežastimi;

minimali priežiūra. Naujausi įrenginiai gaminami taip, kad pakankamai ilgai gali kokybiškai veikti be didesnės priežiūros, t. y. dumblo pertekliaus nusiurbimo, valymo;

kuo paprastesnis montavimas;

nemalonių kvapų panaikinimas;

galimybė kiek įmanoma estetiškiau paslėpti nuotekų valymo įrenginį, t. y. pritaikyti prie aplinkos besiderinantį dangtį.

UAB Biotechnologijos grupės gaminami nuotekų valymo įranginiai teršalus pašalina net 98 % ir gerokai viršija kitus aplinkosaugos reikalavimus. Ar to ne per daug? Kalbant apie gruntinių vandenų apsaugą nuo nešvarumų – tikrai ne. Juk be LR turimų oficialiai nustatytų reikalavimų egzistuoja dar ir kiti vidinės etikos reikalavimai: kuo labiau tausoti tai, ką mums suteikė gamta.

Visame pasaulyje žmonėms vis labiau atsisukant į tvarumą, ekologiją, ekonomiją, verslas taip pat privalo į tai reaguoti, kad įsilietų į bendras tendencijas. Juolab visi puikiai suprantame, kad kuo labiau rūpinsimės aplinkos, kurioje gyvename, švarumu, tuo daugiau naudos gausime patys. Tik tai suvokiantis ir palaikantis verslas gali iš tiesų sėkmingai gyvuoti ilgą laiką.