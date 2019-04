Finansinė laisvė: jos siekiančių daugėja ir Lietuvoje

Ar nebūtų puiku, jei galėtume visą dėmesį koncentruoti į tai, kaip pinigus išleisti, o ne į tai, kaip juos uždirbti?

Finansinė laisvė, t. y. padėtis, kai pajamos iš investicijų pradeda viršyti būtinąsias išlaidas, vis dažniau tampa mada ir siekiamybe pasaulyje, taip pat Lietuvoje.

Ne vienas šiandien pasvajoja išeiti „į pensiją“ 30-ies, 40-ies ar bent 50-ies metų.

Pasiekus finansinę laisvę, galima atsidėti pomėgiams ar visuomenei naudingai veiklai, kurią riboja poreikis užsidirbti pragyvenimui. Jei taupymui ir investavimui skiriamus pinigus pavyktų įdarbinti taip, kad nebereikėtų rūpintis būtinosiomis išlaidomis, atsivertų ne tik galimybė įsigyti vieną ar kitą trokštamą pirkinį, bet ir laisvė mėgstamai ir prasmingai veiklai.

Reikalinga suma

Jei apie finansinę laisvę leisite sau bent pamąstyti, pirmiausia iškils natūralus klausimas: o kiek pinigų tam reikia? Ir turbūt nenustebinsime atsakydami, kad vieno atsakymo nėra.

Apsisprendus siekti finansinės laisvės, pradėti vertėtų nuo vidinės inventorizacijos – susiskaičiuoti, kokį turtą aš ir mano šeima jau esame įgiję, kiek dar skolų neišmokėta, kokios yra bendros pajamos ir bendros išlaidos, kokios santaupos ir investicijos.

Atlikus šį veiksmą, galima tęsti ir susiskaičiuoti, kokios sumos pinigų per mėnesį reikia, kad patenkintume būtiniausius poreikius ir dar liktų širdžiai mielai veiklai.

Jei turite šiuos skaičius, tai jau visai nebloga pradžia ir galima eiti toliau. Bet koks finansinės nepriklausomybės siekis neapsieis be konkrečios sumos įvardijimo – kiek reikia turėti ir investuoti, kad investicijų generuojamos pajamos tenkintų mano poreikius ir išlaidas laisvalaikiui.

Tam, kad jau galėtume sakyti, jog pasiekėme finansinę laisvę, gali reikėti sukaupti 100.000, 200.000 ar 500.000, o gal ir 1–2 mln. Eur – viskas priklauso nuo to, kokie yra poreikiai ir kasdienės būtinosios išlaidos.

Finansinėje žiniasklaidoje dažniausiai surasite vadinamąją 4% taisyklę, kuri sako, kad saugiu galima vadinti 4% nuo portfelyje sukauptų pinigų kasmetinį nusiėmimo lygį. Paprastai tariant, tiek nuo sukauptos sumos „pravalgyti“ yra saugu. Kodėl minimas būtent toks skaičius? Ogi todėl, kad bent jau JAV investuotojų patirtis rodo, kad vidutinė metinė investicinio portfelio, kuriame bent 50% sudaro akcijos, grąža yra 7%, tad bent 3% per metus uždirbtos grąžos portfelyje reikia palikti tam, kad infliacija „nesuvalgytų“ portfelio, o portfelyje esančių pinigų užtektų bent 30 metų.

Todėl nesunku suskaičiuoti, kad, tarkime, 200 000 Eur finansinei laisvei pasiekti sukaupta suma, kasmet „pravalgant“ 4% visų investicijų, jums generuotų 600–700 Eur mėnesio pajamas. Žinodami savo būtinąsias išlaidas, galite nesunkiai apskaičiuoti, kiek jums pinigų „finansinės laisvės investicijų portfelyje“ reikia.

Priemonės pasirinkimas

Finansinės nepriklausomybės siekiui nebūtina investuoti į akcijas. Būsimų savo pasyvių pajamų šaltinį galima pasirinkti pagal tai, kas mieliausia širdžiai.

„Akcijos, fondai, obligacijos, be abejo, yra labai patogu dėl didelio likvidumo, tačiau ne visiems prie širdies analizuoti grafikus ir sekti situaciją finansų rinkose. Brangieji metalai, žaliavos gali kelti iššūkių dėl saugojimo, įsigijimo. Nekilnojamasis turtas iš pirmo žvilgsnio atrodo paprasta investicija ir dar galima lengvai skolintis iš banko, tačiau ne kiekvienam patiks ieškoti objektų, komunikuoti su nuomininkais, spręsti buitines problemas. Investuoti į konkretų verslą tikriausiai nepavyks be santykių su to verslo kūrėjais, o santykiai – toks dalykas, kad gali būti visko. Sutelktinio investavimo, tarpusavio skolinimo platformos irgi turi savo rizikų dėl platformos operatoriaus bankroto, paskolų negrąžinimo“, – „De Luxe“ sako verslininkas, investuotojas Jurijus Clavas, savo finansinės nepriklausomybės investicijų portfelyje jau turintis daugiau nei 300 000 Eur.

Jis skaičiuoja, kad jo šeimos pasyvios pajamos iš investicijų, kurios jau yra padarytos, ir iš verslų, kurie jau veikia be įsikišimo, yra didesnės nei būtinosios išlaidos.

Pasyvios pajamos

Siekiant finansinės laisvės, itin svarbu suprasti pasyvių pajamų pranašumą prieš pajamas iš aktyvios veiklos.

Tarkime, 2.000 Eur pasyvios pajamos iš nuomai jūsų įsigyto nekilnojamojo turto bus kokybiškesnės nei tokio pat dydžio atlyginimas už samdomą darbą, nes joms gauti užtenka 1 valandos per mėnesį. Palyginkime: uždirbti atlyginimą dirbant samdomą darbą greičiausiai prireiks 160 valandų per mėnesį.

Perėjimas nuo gyvenimo iš aktyvios veiklos pajamų prie gyvenimo iš pasyvių pajamų yra puiki proga peržiūrėti savo išlaidas ir galbūt atsisakyti to, kas tik „valgo“ pinigus, tačiau nedžiugina.

Tuo įsitikinęs vos 30 metų perlipęs ir, kaip sako, į pensiją jau išėjęs Povilas Panavas, daugelį metų, kol sukaupė 200 000 Eur siekiantį investicijų portfelį, dirbęs IT srityje.

„Mano auksinė taisyklė – kas mėnesį fiksuoti savo pajamas ir išlaidas ir stengtis kuo daugiau pajamų atsidėti. Yra skaičiavimai, kurie sako, kad jei sugebėsi atsidėti 75 % pajamų, po 7 metų galėsi nebedirbti“, – kalba P. Panavas ir pažymi, kad savo išlaidas yra sumažinęs iki minimalių, nes suvokė, kad kai kurios ankstesnės išlaidos buvo elementarus pinigų švaistymas.

P. Panavas supranta, kad 600–700 Eur pasyvios mėnesio pajamos nėra tai, kas garantuotų komfortišką gyvenimą.

„Todėl mintyse pagalvoju, kad gerai būtų 1 mln. Eur ar bent 500 000 Eur vertės portfelis. Bet tam reikėtų bent 4–5 metų darbo ir nežinau, ar tie pinigai to verti“, – sako jis. Didžiausia dalis (60 %) investuotojo investicinio portfelio šiuo metu nukreipta į apskritai pasaulio ir išsivysčiusio pasaulio akcijų rinkas.

Įkvėpimo šaltiniai

Panaršę internete, rasite ne vieną žmogų ar šeimą, siekiančią finansinės laisvės ir apie pasiektą progresą bei iškilusias kliūtis rašančią tinklaraštį. Vienas žinomiausių – JAV tinklaraštis „Mr. Money Mustache“, turintis pasekėjų ir Lietuvoje. Tiesą sakant, šie tinklaraščiai – visai neblogas šaltinis norint rasti motyvacijos patiems siekti ko nors panašaus.

Panašiu keliu kaip „Mr. Money Mustache“ eina trečią dešimtį įpusėjusi lietuvių pora, vystanti IT verslą, – ji turi išsikėlusi tikslą sukaupti 350.000 Eur dydžio portfelį, kuris taps pragyvenimo šaltiniu po šiek tiek daugiau nei 10-ies metų. Šiuo metu pora turi 19 % norimo sukaupti kapitalo – kas mėnesį taupymui ir investavimui pora skiria 71% gaunamų pajamų, kurios siekia apie 6.000 Eur, o visą progresą aprašo savo tinklaraštyje „Baltic Mustache“.

„Mes patys tinklaraštį „Mr. Money Mustache“ atradome būtent tada, kai kankino mintys, kad kažkas gyvenime ne taip. Tuo metu jau buvome metę samdomus darbus, tačiau nežinojome, kad galime turėti nesibaigiančias pasyvias pajamas visam gyvenimui. Perskaitę tinklaraštį, apskaičiavome ir suvokėme, kad toks modelis įmanomas ir Lietuvoje. Taip ir atsirado „Baltic Mustache“ tinklaraštis“, – pasakoja „Baltic Mustache“ tinklaraščio autoriai, tinklaraštyje pateikę daug detalių apie savo finansus, todėl nenorintys atskleisti savo tapatybės.

„Baltic Mustache“ tinklaraščio autoriai pasakoja, kad finansinės laisvės siekti nusprendė prieš dvejus metus, kai apsibrėžė ilgalaikius finansinius tikslus.

„Prie šio sprendimo buvo prieita nuosekliai. Dar studijuodami jautėme, kad gyvename ne savo gyvenimą. Buvo keista, kad visuomenėje yra priimta nuolat skubėti, stresuoti, siekti idealizuoto socialinio statuso, paaukojant vidinius asmeninius norus. Lūžis įvyko, kai suvokėme, kad mūsų laimė priklauso ne nuo einamų pareigų, prabangių daiktų pirkimo, bet nuo laisvo laiko turėjimo, buvimo su šeima ar tiesiog galimybės užsiimti mėgstama veikla“, – pasakoja lietuviško tinklaraščio autoriai.

Jie savo finansinį portfelį, kaip ir anksčiau aprašytas P. Panavas, pildo biržoje prekiaujamais fondais, o ateityje į jį žada įtraukti ir nekilnojamąjį turtą.

Iššūkių yra

Apsisprendus siekti finansinės laisvės, tikriausiai sunkiausiai bus metų metus, o gal ir dešimtmečius laikytis finansinės drausmės – kruopščiai planuoti savo pajamas ir išlaidas, kas mėnesį dalį pajamų atsidėti investavimui, nepasiduoti panikai ar euforijai rinkoms kylant ar krintant.

Finansų valdymo specialistai sako, kad bendru atveju neprasminga bandyti „gaudyti bangas“, siekiant atspėti rinkos kryptį, – įvairūs tyrimai rodo, kad už tendencijų gaudymą labiau pasiteisina pasyvus investavimas, kas mėnesį tam atsidedant konkrečią sumą pinigų, neatsižvelgiant, ar tuo metu viskas kyla, ar pinga. Tam puikiai gali tikti, pavyzdžiui, populiariausių indeksų sudėtį atkartojantys fondai.

Reikės ne tik dirbti su savimi, siekiant suvaldyti emocijas, nepadaryti neapgalvotų finansinių sprendimų, bet ir sekti, kad mokesčiai per ilgą laiką „nesuvalgytų“ investicijų prieaugio.

Pagrindiniai patarimai siekiant finansinės laisvės:

Nusistatyti gyvenimo tikslus

Žinoti esamą savo finansinę padėtį

Planuoti pajamas (išlaidas) ir sudarinėti savo biudžetą

Grąžinti nebūtinas paskolas (išskyrus būsto kreditą)

Pradėti investuoti

Nuosekliai laikytis užsibrėžto investavimo tikslo

Peržiūrėti savo išlaidas ir atsisakyti nebūtinų

Gilinti žinias apie savo pasirinktą investavimo būdą