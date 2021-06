Inga Romanovskienė, „Go Vilnius“ direktorė. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Vilniui, ruošiantis 700 m. jubiliejui, pradedama rengti ilgalaikė komunikacijos koncepcija, apimsianti konkursus, televizinius projektus, renginius ir kitas priemones.

Turizmo ir verslo plėtros agentūra „Go Vilnius“ gegužę pasirašė 96.800 Eur (su PVM) vertės trejų metų sutartį su konkursą laimėjusia mažąja bendrija „Pantomima“.

Koncepcijos kūrimo paslaugos bus perkamos pagal poreikį ir „Go Vilnius“ neįsipareigoja nupirkti paslaugų už visą šią sumą.

Komunikacijos linija, žinia ir vizualiniai sprendimai turi išsiskirti „originalumu, kūrybiškumu, šviežumu, reikėtų nebijoti laužyti nusistovėjusių standartų, net šiek tiek provokuoti“, pažymima pirkimo dokumentuose.

„Žinutė ir jos išpildymas turi nešti savyje ambiciją ne tik ilgam įsiminti tautiečių tarpe, bet ir nustebinti visko mačiusį pasaulį. Tuo pačiu būtina prisiminti, kad Vilniaus jubiliejus yra skirtas vienyti, bet ne priešinti skirtingas grupes“, – rašoma techninėje specifikacijoje.

Pasak „Go Vilnius“, „Pantomima“ yra atsakinga už bendrą „Vilniui – 700 metų“ komunikacijos koncepcijos sukūrimą, kuris išlaikytų visos komunikacijos vientisumą 2021-2023 metais.

MB „Pantomima“ vadovauja Antonio Bechtle, kuris jau ne vieną kartą yra prisidėjęs prie garsiai nuskambėjusių „Go Vilnius“ reklaminių kampanijų. Tai ir „Vilnius – nuostabus, kur bebūtų“ (angl. „Vilnius — amazing wherever you think it is“) kurta 2010-aisiais, 2018 m. jo vadovaujami reklamos mokyklos „Atomic Garden“ studentai užsienio rinkoms pristatė audringų diskusijų Lietuvoje sukėlusią Vilniaus reklamą „Nobody knows where it is, but when you find it – it‘s amazing. Vilnius – the G-Spot of Europe“.

Nori vieningumo

„Komunikacijos koncepcijos tikslas – suformuoti vieningą šventės pozicionavimą, identitetą, apibrėžti tikslines auditorijas, kurioms bus skirta komunikacija, jos kanalus, sukurti bendrą vizualinį identitetą skirtą ir Lietuvos, ir užsienio tikslinėms rinkoms“, – teigiama „Go Vilnius“ komentare BNS.

Nuo 2021 m. numatoma aktyviai komunikuoti ir ruoštis jubiliejui.

Centriniame viešųjų pirkimų portale nurodoma, kad konkurse dar dalyvavo šios agentūros: „Idea prima“, „New Agency“, „Kūrybiniai komunikacijos sprendimai“.

Vilnius įkūrimo jubiliejų minės 2023 m. Lietuvos sostinės įkūrimo data simboliškai laikomi 1323-ieji, kai Vilnius paminėtas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino laiške.

