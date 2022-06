„Klix“ – naujas būdas patogiai atsiskaityti internete

Andrius Bolšaitis, „Citadele“ banko Skaitmeninių sprendimų plėtros vadovas.

Apsiperkant internetinėse parduotuvėse labai dažnai laukia vienas kiek erzinantis žingsnis – registracija. Tenka surašyti asmeninius duomenis, elektroninio pašto ir gyvenamosios vietos adresus, įvairią kitą informaciją, kuri, regis, nėra būtina, o jos pildymas atima daug laiko. Nemažą dalį žmonių tai sustabdo nuo prekės pirkimo.

„Žmonės nori apsipirkti kuo paprasčiau, neturi laiko pildyti ilgų elektroninės prekybos svetainių registracijos formų. Patys interneto pardavėjai mato, kad nemaža dalis potencialių klientų, kurie pirmą kartą lankosi parduotuvėje, prekių neperka vien dėl to, kad pirkimo procesai yra pernelyg sudėtingi", - sako Andrius Bolšaitis, „Citadele“ banko Skaitmeninių sprendimų plėtros vadovas.

Internetinė prekyba itin populiaria tapo dėl pirkėjams suteikiamos galimybės sutaupyti laiko neinant į prekybos centrus, greito kainų, asortimento palyginimo, tačiau ne visi pardavėjai prie rinkos tendencijų prisitaiko taip greitai, kaip norėtų jų klientai.

Anot A. Bolšaičio, pirkėjams svarbu ne tik rasti norimą prekę už tinkamą kainą, bet ir apsipirkti kuo greičiau, patogiau, nedarant operacijų, kurios jiems atrodo nereikalingos.

„Beveik trečdalis pirkėjų susirenka prekių krepšelį, tačiau jo neapmoka. Labai dažnai taip nutinka vien dėl to, kad apmokėjimo operacijos jiems pasirodo pernelyg sudėtingos arba jas atlikti užtrunka pernelyg ilgai“, - pastebi A. Bolšaitis.

Įprastai pirkėjai vos keliose parduotuvėse prekes užsakinėja reguliariai, didžiąją dalį prekių perka tik palyginę kainas bent keliose svetainėse.

„Jei perkama daugiau daiktų ir visose parduotuvėse reikia registruotis, tai pradeda erzinti. Gali būti, kad tai tik vienkartinis pirkinys, tad noro gaišti laiką registruojantis visiškai nėra“, - kalba A. Bolšaitis.

Šią problemą sprendžia „Citadele“ banko mokėjimų sprendimas „Klix“, kuris prekybininkams leidžia užtikrinti sklandų, labai paprastą, greitą ir, svarbiausia, - saugų atsiskaitymą populiariausiais mokėjimo būdais.

Atsiskaitymą naudojant „Klix“ gali rinktis tiek Lietuvos, tiek užsienio šalių pirkėjai.

Internetinės prekybos rinkai globalėjant tai itin svarbu, pirkėjams nebėra didelio skirtumo, ar prekė yra Lietuvos, ar kitos šalies parduotuvėje, mat pristatymas užtrunka tiek pat.

Paprastas būdas pirkti

Visi nori apsipirkti greitai, paprastai ir patogiai, todėl renkasi pirkti internetu. Visgi įvairūs tyrimai atskleidžia tendenciją: net du iš trijų pirkinių krepšelių paliekami neapmokėti.

Pagrindinė priežastis, anot „Klix“ vadovo, kodėl pirkėjai interneto parduotuvėse susikuria norimų pirkti prekių krepšelius, tačiau mokėjimo galiausiai nepadaro, yra nenoras registruotis. Tai dažniausiai susiję su laiko gaišimu.

Be to, klientai gali nenorėti atskleisti savo asmeninės informacijos, kurios dažnai prašoma.

„Klix“ užsakymu atlikta apklausa rodo, kad 20–30% nebaigtų pirkimų lemia būtent reikalavimas registruotis.

Internetinės parduotuvės sparčiai tobulėja, tačiau ne visos savo klientams siūlo patogius atsiskaitymo būdus.

„Internetinėse parduotuvėse įprastai siūloma įvesti mokėjimo kortelės numerį, turėtojo vardą ir pavardę, galiojimo datą ir apsaugos kodą. Jei mokėjimo kortelės po ranka nėra, pirkinių krepšelis gali likti neapmokėtas“, - dėsto „Citadele“ atstovas.

Tokiu atveju pirkėjai dažniausiai susiranda kitą prekybininką, kuris siūlo paprastesnį pirkimo procesą.

„Trečia svarbi priežastis, kodėl galiausiai už pirkinius neapmokama: galutinė pirkinio kaina pasirodo esanti per didelė – pirkėjas turi mokėti daugiau, nei planavo. Taip neretai nutinka tais atvejais, kai norima įsigyti keletą prekių. Pamatęs galutinę kainą pirkėjas gali pradėti abejoti ir persigalvoti dėl pirkinio – visai jo atsisakyti arba įsigyti vėliau“, - sako A. Bolšaitis.

Anot jo, „Klix“ visus išvardintus trikdžius pašalina.

Kas yra „Klix“

Štai kelios pagrindinės „Klix“ funkcijos.

„Klix Pay by Card“ – galimybė atsiskaityti mokėjimo kortele („Visa“, „Mastercard“). Jei klientas jau buvo atlikęs mokėjimą „Klix“, patvirtinti naują galės tiesiog įvedęs savo telefono numerį. Pirkėjui tiesiog užteks kartą atsisiųsti į savo „Android“ ar „iOS“ įrenginį „Klix“ programėlę ir suvesti duomenis

„MultiLink“ funkcija leidžia mokėjimus atlikti naudojantis visų pagrindinių Baltijos šalių bankų internetine bankininkyste. Tai vienas iš labiausiai klientų pageidaujamų mokėjimo būdų, nes norint patvirtinti pirkinį banko suteikta autentifikavimo priemone („Smart-ID“, „MobileScan“, kt.), tereikia su savimi turėti telefoną.

„Klix Pay Later“ – galimybė pasiūlyti klientams įsigyti pirkinį „pirk dabar, mokėk vėliau“ principu, t. y. atidedant mokėjimą arba mokant dalimis. Pirkėjai gali pasirinkti, kaip atsiskaityti – paskirstyti sumą per 36 mėnesius arba sumokėti ją per vieną, tris arba šešis mėnesius (mokant sumą per 1, 3 ar 6 mėn. palūkanos nemokamos.

Visais atvejais pardavėjas ar paslaugų teikėjas visą mokėjimą gaus iš karto. Klientui pasirinkus mokėti dalimis, „Klix Pay Later“ per kelias sekundes jam pateikia kelis vartojimo paskolos pasiūlymus iš skirtingų finansų įmonių.

Klientui tereikia išsirinkti atsiskaitymo būdą bei paskolos teikėją ir įvesti savo duomenis.

„Klix Quick Checkout“ – mokėjimas patvirtinant pirkimą „Klix“ programėlėje, kuri jau susieta su mokėjimo kortele. „Klix Checkout“ leidžia klientams lengviau įvesti kontaktinę informaciją, pasirinkti pristatymo ir mokėjimo būdus.

Naudinga ir verslui

„Klix“ mokėjimo būdas naudingas ne tik pirkėjams, bet ir verslui, kuris šį sprendimą gali nesunkiai integruoti savo prekybos sistemose.

Atsiskaityti naudojantis „Klix“ sistema jau siūlo apie 500 elektroninių parduotuvių. Planuojama, kad netrukus šį sprendimą savo prekybos platformose įdiegs mažiausiai dar tiek pat prekybininkų.

Jau dabar šiuo būdu gali atsiskaityti „airBaltic“, „rde.lt“, „Senukai“, „Varlė“, „Simitri“, „Shop By Siegel“ ir daugybės kitų įmonių klientų.??

Jei prekybininkas naudoja vieną iš populiariųjų e. prekybos platformų, pavyzdžiui, „Shopify“, „Mozello“, „Woocommerce“, „Magento“, „OpenCart“, „PrestaShop“, „Klix“ galima įdiegti „plug & play“ principu ir iš karto pradėti juo naudotis.

„Jei e. prekybos versle taikote labiau individualizuotus sprendimus, prie „Klix“ integracijos reikės padirbėti šiek tiek daugiau naudojant sprendimą API. Tačiau šis procesas taip pat gana paprastas, o atlikti diegimą padės „Klix“ specialistų komanda“, sako A. Bolšaitis.

Kita vertus, „Klix“ svetainėje pateikiama išsami informacija padeda integracijos procesą atlikti greitai ir paprastai savarankiškai.