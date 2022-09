Verslas: be valstybės paramos Lietuvos paukštininkystė skaičiuoja paskutines dienas

Darius Gudačiauskas, Vilniaus ir Kaišiadorių paukštynų generalinis direktorius. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Lietuvos paukštininkystės atstovai tikina, kad jų verslui nykstant Žemės ūkio ministerija nesiūlo jokių būdų, kaip amortizuoti augančias energijos kainas, neremia šio verslo.

Ministerijos paramos politika itin stebina Darių Gudačiauską, AB Vilniaus paukštyno ir AB Kaišiadorių paukštyno direktorių.

„Remiame sraigių auginimą, tačiau nerandame nė vieno euro pagelbėti paklausiausio šalyje mėsos produkto – paukštienos – gamintojams“, – spaudos konferencijoje akcentavo D. Gudačiauskas

Anot jo, paukštynai palikti paraštėse – jiems siunčiamos tik Europos Sąjungos direktyvos dėl gyvūnų gerovės, pavyzdžiui, atsisakyti narvuose laikomų dedeklių, o kaip jas įgyvendinti nenuskriaudžiant nei vartotojų, nei sužlugdant verslo, nepaaiškinama.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



„Pavyzdžiui, vidutinio ir stambaus dydžio paukštynams nenumatytos jokios paramos programos įsirengiant alternatyvius energijos šaltinius. Negano to, siekiant įsirengti saulės baterijas savo sąskaita neišduodamos prisijungimo sąlygos, aiškinant, kad Lietuvoje yra pasiekta 2GW alternatyvių energijos šaltinių riba“, – sakė D. Gudačiauskas.

Jis priduria, kad Vilniaus paukštynas liko vienintelė įmonė šalyje, galinti aprūpinti Lietuvą paukštiena, tačiau jau metų pabaigoje įmonė patirs likvidumo problemų, o Žemės ūkio ministerija dėl karo Ukrainoje bei augant energetikos kainoms neturi jokio plano, kaip padėti šiam verslui.

Gytis Kauzonas, Paukštininkystės asociacijos direktorius, pabrėžė, kad reikia greitų sprendimų ir valstybės pagalbos, be kurios paukštininkystės dienos suskaičiuotos.

„Ši žiema bus kritinė – tiek kiaušinius, tiek paukštieną gaminančios šalies įmonės nebegalės sumokėti dešimt kartų pabrangusių dujų ir tris kartus – elektros sąskaitų, o nutraukti gamybą neįmanoma dėl milijonų gyvų paukščių“, – tikino G. Kauzonas.

Pasak jo, be valstybės įsikišimo paukštininkystė Lietuvoje gali nebesulauki kitų metų pabaigos, be to, paukštininkai neturi jokio palaikymo iš Žemės ūkio ministerijos.

„Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginiame plane iš 2023-2027 metais skirtų 4,3 mlrd. Eur paukštininkystės sektoriui yra skirtas nulis“, – skaičiavo asociacijos vadovas.

Asociacija nurodo, kad sektorius per metus pagamina 880 mln. kiaušinių ir daugiau kaip 120.000 tonų paukštienos, įmonėse dirba daugiau kaip 3.000 darbuotojų.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Darius Gudačiauskas, Vilniaus ir Kaišiadorių paukštynų generalinis direktorius. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.