Tarp reikalavimų jūrinio vėjo parko vystytojams – 250 mln. Eur pajamos ir įgyvendinti projektai

„Reuters“ / „Scanpix“ nuotr.

Energetikos ministerija pateikė viešajai konsultacijai Vyriausybės nutarimų projektus dėl vietos Baltijos jūroje, kur būtų plėtojamas 700 MW galios jūrinio vėjo elektrinių parkas, taip pat numatyti reikalavimai konkurso dalyviams.

Konkursą laimės vystytojas, kuris pasiūlys didžiausią vystymo mokestį valstybei. Vyriausybei priėmus nutarimus, kovo 30 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) turėtų skelbti konkursą šio parko vystytojui atrinkti, praneša ministerija.

Siūlomame nutarime numatyti reikalavimai konkurso dalyvių finansiniams pajėgumams, patirčiai vykdant tokio pobūdžio projektus. Numatoma, kad vystytojo vidutinės trejų metų pajamos turės būti ne mažesnės kaip 250 mln. Eur per metus, o nuosavas kapitalas turės būti ne mažesnis kaip 20% projekto vertės. Be to, vystytojas turės pateikti įrodymų, kad jūroje yra įgyvendinęs bent vieną projektą, kurio galia yra ne mažesnė kaip 150 MW.

Taip pat numatyti įpareigojimai prisidėti prie aplinkos apsaugos ir pajūrio bendruomenės gerovės. Vystytojas turės atlikti visus reikalingus tyrimus, poveikio aplinkai vertinimą ir kitus reikalingus veiksmus parko vystymui. Taip pat konkurso nugalėtojas bus atsakingas už prisijungimą prie elektros perdavimo tinklų sausumoje ir už pagamintos elektros energijos sukeltą disbalansą.

„Tai neabejotinai vienas svarbiausių projektų energetinės nepriklausomybės stiprinimo prasme. Jis tiesiogiai mažins elektros importo apimtis ir sudarys galimybę gamintis vietinę pigesnę žaliąją elektrą. Dėl efektyvumo elektros energijos gamyba iš jūrinio vėjo turi didesnį potencialą nei sausumoje, todėl privalome išnaudoti tokią galimybę“, – pranešime cituojama Daiva Garbaliauskaitė, energetikos viceministrė.

Planuojama, jog šis jūrinio vėjo parkas Lietuvos teritoriniuose vandenyse Baltijos jūroje turėtų atsirasti beveik 36 km atstumu nuo kranto. Jis turėtų būti įrengtas iki 2028 m., o jo sugeneruojama energija užtikrintų iki ketvirtadalio viso Lietuvos elektros energijos poreikio.

Dar vieną konkursą jūrinio vėjo parko vystymui planuojama skelbti šių metų rudenį. Abu jūrinio vėjo elektrinių parkai užtikrintų maždaug pusę dabartinio Lietuvos elektros energijos poreikio.

VŽ rašė, kad „Ignitis“ atstovas mano, kad valstybės kontroliuojama įmonė turi puikias galimybes konkursą laimėti, tačiau abejojo, ar projektas gali būti įgyvendintas dar 2028 m.

Savo ruožtu ambicijų laimėti konkursą neslepiančios „Green Genius“ atstovas VŽ podkaste kalbėjo, kad tikisi, jog milijardinio projekto konkursas bus organizuojamas skaidriai.

Darius Biekša, „Green Genius“ vėjo ir vandenilio projektų vadovas, mini ir techninius butelio kaklelius, kurie šiuo metu formuojasi rinkoje. Būtent įrangos tiekimo grandinių nestabilumas, o ne kapitalo stygius gali tapti didžiausiu iššūkiu norint iki 2030 m. įgyvendinti pirmojo tokio parko Baltijos šalyse projektą.

