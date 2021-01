Vėjo parko Baltijos jūroje vietą parinks „Ardynas“

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Lietuvai ketinant Baltijos jūroje statyti 700 MW vėjo jėgainių parką, konkrečią teritoriją jam parinks bei pasekmes aplinkai vertins konkursą laimėjusi projektavimo, poveikio aplinkai vertinimo bei teritorijų planavimo paslaugų bendrovė „Ardynas“.

Lietuvos energetikos agentūra, Energetikos ministerijos pavedimu pernai lapkritį skelbusi konkursą penktadienį paskelbė jo laimėtoją. Sutartį su „Ardynu“ pasirašys ministerija, o darbus įmonė turės atlikti per 18 mėnesių – iki 2022 metų vidurio.

„Numatytos vėjo elektrinių plėtrai teritorijos planavimo dokumentų rengimo proceso pradžia yra labai svarbus praktinis žingsnis būsimo projekto Baltijos jūroje įgyvendinimo link“, – teigia agentūra.

Būsimos sutarties vertės agentūra BNS nesutiko atskleisti, tačiau konkurso sąlygose skelbta, kad numatoma darbų vertė – 412.000 Eur.

„Ardynas“ parengs teritorijos Baltijos jūroje inžinerinės infrastruktūros vystymo planą ir atliks jo strateginį pasekmių aplinkai vertinimą. Planas numatys konkrečius plotus vėjo jėgainėms ir kitai infrastruktūrai, nustatys jų naudojimo ir apsaugos reglamentus.

Be to, šiuo metu vyksta ir vėjo parko Baltijos jūroje poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimo konkursas, šiuos darbus, kurių preliminari vertė yra 1,65 mln. Eur (be PVM), norima atlikti iki 2023 metų.

Pasak ministerijos, Lietuvai priklausančioje Baltijos jūros teritorijoje gali būti įrengta nuo 43 iki 87 vėjo elektrinių, kurių kiekvienos galia – 8–15 MW, o aukštis – 140–300 metrų.

Pernai birželį Vyriausybė nustatė teritoriją Baltijos jūroje, kurioje etapais bus vystomas vėjo elektrinių parkas. Pirmuoju etapu joje numatoma įrengti iki 700 MW parką, kuris per metus galėtų pagaminti apie 2,5–3 TWh elektros, arba beveik ketvirtadalį dabartinio šalies poreikio ir, anot ekspertų, galėtų sukurti apie 1.300 darbo vietų, teigia agentūra.

