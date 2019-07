VMG medžio drožlių plokštės gamyklos statyba nuotraukose

Akmenės laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ) statoma Vakarų medienos grupės (VMG) medžio drožlių plokštės gamyklos pajėgumas sieks 600.000 kub. m. per metus – gamykla bus ne tik viena pajėgiausių Europoje, bet ir viena moderniausių pasaulyje.

Planuojama, kad viena didžiausių plyno lauko investicijų Lietuvoje, kurios vertė sieks 140 mln. Eur, veiklą pradės kitų metų pradžioje. Po kurio laiko šalia jos iškils ir korpusinių baldų gamykla, į kurią VMG ketina investuoti dar 60 mln. Eur.

„Jau gretai Akmenė taps svarbiu tašku Europos medienos pramonės žemėlapyje, tačiau svarbiausia, kad čia atsiras iki 1.000 naujų darbo vietų bei naujos galimybės šį centrą aptarnaujantiems verslams. Medienos apdirbimas – didelę pridėtinę vertę kurianti pramonė, tad kuo daugiau medienos bus ne išvežama į kitas šalis, o apdirbama Lietuvoje, tuo didesnė nauda šaliai“, – pranešime spaudai cituojamas Egidijus Mockus VMG generalinis direktorius.

Naujojoje gamykloje dirbs 140 žmonių – didžioji dalis jų dirbs visiškai automatizuotų staklių operatoriais.

„Dabar statomoje gamykloje montuojame išskirtinę įrangą, kuri leis gaminti itin plonas – vos 3 mm – medienos drožlių plokštes. Tokių galimybių nėra nė vienoje mūsų kaimyninėje valstybėje – nei Baltijos šalyse, nei Baltarusijoje ar Lenkijoje. Būsime jei ne pirmieji, tai vieni pirmųjų pasaulyje, kurie gamins tokio plonumo plokštę“, – pabrėžia Antanas Ragaliauskas, VMG grupės technikos direktorius.

Kad VMG grupės gamykla galėtų veikti visu pajėgumu, su įmone bendradarbiaujantys „Lietuvos geležinkeliai“ iki rugsėjo 10 d. baigs tiesti naują magistralinio geležinkelio atkarpą nuo Alkiškiai–Karpėnai ruožo iki Akmenės LEZ, kurioje taip pat įrengs privažiuojamąjį kelią. Geležinkeliu technologinė mediena į gamyklą atkeliaus ne tik iš Lietuvos, bet ir kaimyninės Baltarusijos.

Skaičiuojama, kad medienos vertė po jos apdirbimo (pavyzdžiui, medienos drožlių plokštės pagaminimo) padidėja 2,5 karto, o pagaminus baldą jos vertė išauga daugiau nei 10 kartų.

Auga ne tik medienos vertė, bet ir su jos apdirbimu kuriamos darbo vietos. Štai 30 mln. Eur vertės medienos žaliavos, kai iš jos pagaminama medienos drožlių plokštė, vertė pakyla iki 120 mln. Eur, be to, taip tiesiogiai sukuriama 140 darbo vietų. Kai iš šios plokštės pagaminamas baldas, galutinė produkto vertė pakyla daugiau nei 300 mln. Eur, be to, papildomai sukuriama virš tūkstančio darbo vietų.

„Pernai kartu su kitais medienos perdirbėjais, švietimo ir mokslo įstaigomis, miškų savininkais bei savivaldybėmis įkūrėme medienos klasterį. Norime, kad kuo daugiau aukštos pridėtinės vertės medienos gaminių būtų pagaminama čia, Lietuvoje. Be to, su baldų pramone glaudžiai susijusios popieriaus, metalo, logistikos bei automatizacijos srityse dirbančios įmonės, kurios taip pat auga kartu. Tad akivaizdu, kad ūkiniai miškai didžiausią naudą valstybei atneša ne tuomet, kai jie išvežiojami į kitas šalis, o panaudojami Lietuvoje“, – sako E. Mockus.

Lietuvos energijos išteklių biržos operatoriaus „Baltpool“ duomenimis, pernai iš Lietuvos išvežamos padarinės medienos kiekis išaugo net 40% ir buvo kiek didesnis nei 2 mln. kub.m. Importas buvo beveik 10 kartų mažesnis. Daugiausia medienos iš Lietuvos iškeliavo į Latviją, smarkiai augo eksportas į Skandinaviją.