Nuplagijuotas šūkis „Geriausia vieta keisti ratus“ kainuos per 10.000 Eur

Reklamjuostė „Vianor geriausia vieta keisti ratus!“, Apeliacinio teismo vertinimu, faktiškai yra kitos įmonės reklamjuostės „Egzotika – geriausia vieta keisti ratus!“ kopija, todėl UAB „PB Group“ turės sumokėti Roko Lipeikio įmonei „Egzotika“ 9.500 Eur dydžio kompensaciją, 1.000 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti bei 245 Eur žyminio mokesčio.

Abi bendrovės yra konkurentės – kaip ir „Egzotika“, UAB „PB Group“ pagrindinė veikla yra prekyba padangomis, jų montavimas ir balansavimas. Tačiau žymenį „Egzotika – geriausia vieta keisti ratus!“ p. Lipeikio įmonė yra įregistravusi ir savo veikloje naudoja nuo 2008 m.

Viename iš interneto portalų „PB Group“ patalpino reklamjuostę „Vianor geriausia vieta keisti ratus!“, kuri, teismo nuomone, yra neteisėta „Egzotikos“ reklamos kopija. Tik „PB Group“ savo reklamjuostėje pakeitė įmonės pavadinimą ir prekės ženklą „Egzotika“ į savo prekybinį pavadinimą „Vianor“, internetinės svetainės adresą „egzotika.lt“ į savo internetinės svetainės adresą wheels.lt“ bei kai kurių įrašų vietas. Panaudoti tie patys reklaminiai šūkiai: „40 naujausių padangų modelių!“ ir „Neįtikėtinai geromis kainomis!“ bei visi užrašai padaryti tokiu pat šriftu ir tokiomis pat spalvomis.

Reklamjuostės fone panaudota pagal „Egzotikos“ užsakymą padaryta padangos „Kenda“ fotografija.

Teismas sprendė, kad veiksmai, kai be sutikimo panaudojama UAB „Be ledo“ autorinės sutarties pagrindu sukurta reklamjuostė, yra neteisėti autorių teisės požiūriu, be to, prieštarauja ūkinės veiklos sąžiningai praktikai. Todėl yra pagrindas uždrausti naudoti šią reklamjuostę.

Atsižvelgdamas į tai, kad šalys yra tiesioginės konkurentės, į „PB Group“ elgesį bei aplinkybę, jog ši įmonė jau ne pirmą kartą savo reklamoje panaudoja panašią į „Egzotikos“ reklamjuostę, teismas nusprendė, kad ji turi mokėti 9.500 Eur dydžio kompensaciją.

Paėmė iš interneto

Ginčydami priteistos kompensacijos dydį, bendrovės atstovai nurodo, kad įmonės veiksmuose nebuvo tyčinių veiksmų – nuotrauka iš internete skelbiamų nuotraukų pasirinkta atsitiktinai. Be to, fotografijos „Egzotika“ nepažymėjo autorių teisių apsaugos ženklu. Tokie veiksmai turi būti laikomi neapdairiais, tad kompensacija turėtų būti mažesnė.

Bet apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad autorių teisių apsaugos ženklo naudojimas nėra privalomas ir nėra būtina sąlyga kūrinio apsaugai. Kūrinio patalpinimas internete taip pat nesuteikia teisės tretiesiems asmenims šį kūrinį neteisėtai kopijuoti ir naudoti komerciniais tikslais. Teisėjų kolegijos vertinimu, bendrovė, savo verslo reklamai panaudodama neva atsitiktinai surastą kitam asmeniui priklausančią fotografiją, turėjo įsitikinti, ar tokiu būdu nebus pažeistos autoriaus turtinės teisės. O to nepadariusi, prisiėmė visą su tuo susijusią riziką.

„Praktika, kai įmonės įvairiems tikslams naudoja internete rastas nuotraukas, vis dar labai gaji“, – atkreipia dėmesį Erikas Saukalas, advokatės Redos Žabolienės kontoros „Metida“ asocijuotas partneris, advokatas.

Pasak jo, įmonės turėtų vengti tai daryti, netgi jeigu nuotraukos iš pirmo žvilgsnio ir nėra kažkuo išskirtinės ar originalios, kaip, pavyzdžiui, byloje minima padangos nuotrauka.

„Priešingu atveju yra rizika, kad šios nuotraukos autorius, ar teisių perėmėjas, sužinojęs apie neteisėtą nuotraukos panaudojimo faktą, gali kreiptis į teismą dėl autorių teisių pažeidimo ir nuotolių atlyginimo“, –akcentuoja advokatas.

Jo teigimu, šiuo atveju už viename iš populiarių interneto portalų patalpintą reklamjuostę su neteisėtai panaudota nuotrauka buvo priteista pakankamai žymi suma – 9.500 Eur.

Apeliacinio Teismo nutartį dar galima skųsti Aukščiausiajam Teismui.