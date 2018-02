Amerikos investuotojai iš Šapokos laukia sprendimų dėl „Sodros“ įmokų „lubų“

Tadas Vizgirda, Amerikos prekybos rūmų Lietuvoje pirmininkas, ir kiti rūmų nariai susitikime ketvirtadienį išgirdo Viliaus Šapokos, finansų ministro, pažadą, kad šiemet bus peržiūrėta mokestinė sistema ir įvestos „Sodros“ įmokų „lubos“.

Tai padėtų į šalį pritraukti daugiau užsienio investuotojų, kurie yra linkę mokėti didesnius atlyginimus, atitinkamai sumokėti didesnius mokesčius.

Pasak p. Vizgirdos, dabartinė sistema su darbo santykiais susijusią mokestinę naštą Lietuvoje išaugina iki 70%, todėl mokestinė aplinka Lietuvoje, palyginti su aplinkinėmis valstybėmis, nėra konkurencinga. Be to, ekspertų teigimu dabar galiojanti sistema be „Sodros“ įmokų lubų, esant tik išmokų luboms nėra nei teisinga, nei skatina mokėti įmokas.

„Pagrindinis iššūkis Lietuvai yra mokesčių reforma, o „Sodros“ įmokų „lubas“ turi faktiškai visa Europa, tad ministro ketinimus vertinu teigiamai“, - komentavo p. Vizgirda.

Ketvirtadienį apie mokestines pertvarkas, numatančias apjungti GPM ir „Sodros“ įmokas, žiniasklaidoje užsiminė ir premjeras Saulius Skvernelis, ir Stasys Jakeliūnas, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas. Apie konkrečius siūlymus p. Šapoka tradiciškai daug neatviravo. Mokesčių pertvarką, siektą įgyvendinti dar nuo 2018 m., tačiau premjero Skvernelio teigimu tam sutrukdė pernai rudenį nutrūkusi valstiečių-žaliųjų koalicija su socialdemokratais.

Finansų ministerija VŽ informavo, kad šiuo metu darbo grupė svarsto socialinio draudimo įmokų konsolidavimo klausimą, o detalesnę informaciją žada pateikti, kai darbo grupė baigs veiklą, o tai, pasak ministro, įvyks jau ilgai netrukus.

Kuria daugiausiai darbo vietų

Lietuvoje daugiausia veikia JAV tradicinių ekonomikos sektorių įmonės: tarp jų vartojimo prekių gamintojos „Phillip Morris“ ir „Mars“, gyvybės mokslų kompanija „Thermo Fisher Scientific“, sveikatos paslaugų bendrovė „Intermedix“ ir kitos.

Pagal sukauptas tiesiogines užsienio investicijas (TUI) JAV kol kas užima kuklią 15 vietą su 252 mln. Eur sukauptųjų TUI. Tačiau šalyje įsitvirtina vis daugiau kompanijų iš JAV. „Investuok Lietuvoje“ duomenimis, 2017 m. JAV bendrovės šalyje inicijavo daugiausiai - 9 iš 39 - TUI projektų, kuriuos įgyvendinus per trejus metus bus sukurta beveik 1.800 darbo vietų.