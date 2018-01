Vakarų medienos grupė (VMG), kuri Klaipėdos rajono oro uosto teritorijoje planuoja įgyvendinti apie 210 mln. Eur vertės projektą, praneša ir apie plėtrą Baltarusijoje.

Šiuo metu Mogiliovo LEZ veikia „VMG Industry“ gamybos kompleksas, užimantis 22 ha plotą, kurį sudaro trys gamyklos: medienos plokščių, faneros ir lenktų detalių bei baldų. Kaip Baltarusijos naujienų agentūrai „Belta“ sako Kirilas Vybornyj, „VMG Industry“ direktorius, baldų gamybą ir eksportą bus siekiama dvigubai išplėsti.

„Steigėjai priėmė sprendimą modernizuoti gamybą, pastatyti naują baldų cechą ir išplėsti sandėlių plotą, kad būtų galima išauginti apimtis“, – pabrėžia p. Vybornyj.

Projektas, pasak jo, jau realizuojamas – pradėtas eksploatuoti šiuolaikinis logistikos centras, montuojama nauja ir modernizuojama turima įranga, pradėtas statyti baldų cechas, kuris bus baigtas 2018 m. spalį.

Planuojama sukurti 200 naujų darbo vietų.

„Nieko naujo gaminti nepradėsime – kaip ir anksčiau, gaminsime korpusinius baldus. Tačiau baldų gamyba ir eksportas turėtų augti dvigubai“, – direktorių cituoja interneto portalas „tut.by“.

Jeigu dabar per mėnesį „VMG Industry“ parduoda baldų už maždaug 4,5 mln. Eur, per artimiausius dvejus metus užsibrėžta apimtį padidinti iki 9 mln. Eur per mėnesį, arba 108 mln. Eur per metus.

100% įmonėje pagamintos produkcijos eksportuojama už Baltarusijos ribų ir parduodama įvairių šalių „Ikea“ parduotuvėse, pradedant Kanada ir baigiant Japonija ar JAE.

Per artimiausius dvejus metus VMG 210 mln. Eur vertės projektą ketina įgyvendinti ir Klaipėdos pašonėje. Čia bus pastatytos ir eksploatuojamos trys gamyklos ir logistikos centras, sukurta apie 500 tiesioginių bei 300 netiesioginių darbo vietų.

Planuojamose medžio drožlių plokščių, korpusinių baldų, automatizavimo bei robotizacijos sistemų gamyklose ir logistikos centre įsikurtų VMG įmonės. Bendras gamybinių pastatų plotas turėtų siekti apie 150.000 kv. m.

Klaipėdos regiono plėtros taryba 2017 m. lapkričio mėnesį projektą „Klaipėdos oro uosto konversija į medienos perdirbimo pramonės ir verslo parką“ pripažino regioninės svarbos projektu.

FOTOGALERIJA VMG Klaipėdos rajone planuojamas industrinis parkas (4 nuotr.)