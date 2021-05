Patikima IT infrastruktūra - ateities medicinos ir sveikatos inovacijų garantas!

„Affidea“ grupė, valdanti 27 medicinos centrus Lietuvoje, investuoja į inovatyvių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą visiems. Vienas sėkmingiausių pavyzdžių – tai 2019-ųjų pabaigoje kartu su Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) atidaryta moderni sporto medicinos laboratorija „LTeam LAB“. Nors laboratorijoje dirbama su aukščiausio meistriškumo Lietuvos sportininkais olimpiečiais, tos pačios galimybės yra prieinamos kiekvienam.

Vienas svarbiausių „Affidea“ išskirtinumų – tai modernios techninės ir programinės įrangos gausa, įgalinanti sveikatos priežiūros specialistus verslo klientams ar pavieniams fiziniams asmenims atlikti įvairius instrumentinius ir laboratorinius tyrimus, integruoti juos į geros savijautos, fizinio aktyvumo ir poilsio planų programas. Klinikos moderniausia aparatine įranga per metus pasinaudoja beveik 300.000 pacientų.

Giedrius Frankas, „Affidea Lietuva“ IT vadovas, pastebi, kad toks kiekis atliekamų diagnostinių, analitinių bei sporto medicinos tyrimų reiškia, kad tenka kaupti neišmatuojamą kiekį jautrių duomenų, naudojamų įvairioms medicininėms įžvalgoms bei ataskaitoms. To pasiekti be inovatyvių IT sprendimų būtų tiesiog neįmanoma, todėl efektyviai diegiamos technologijų inovacijos ir tvarios partnerystės su IT įrangos priežiūros partneriais padeda užtikrinti modernios medicinos pažangą.

Motyvacija – noras gelbėti žmonių svajones

Prieš keletą metų atidaryta moderni sporto medicinos laboratorija „LTeam LAB“ kiekvienam atletui užtikrina nuolatinį sveikatos stebėjimą. Tęstinė medicininė priežiūra, diagnostiniai tyrimai, pajėgumo ir tobulėjimo potencialo vertinimas, progreso analizė, rekomendacijos prieš atsakingas varžybas – tai tik keletas „LTeam LAB“ laboratorijos sukuriamų verčių. Gera žinia, kad tai prieinama ne tik aukščiausio meistriškumo Lietuvos sportininkams, bet ir kiekvienam sporto mėgėjui, norinčiam tobulėti efektyviau.

„Kurdami „LTeam LAB“ laboratoriją, siekėme įgyvendinti visa apimančią sistemą, padedančią ne tik siekti sportinių rezultatų, bet ilguoju periodu išsaugoti svarbiausią žmogaus turtą – sveikatą. Nesvarbu ar žmogus kelia sau tikslą dalyvauti Olimpinėse žaidynėse, ar siekia išbandyti save bėgdamas ultra maratoną aplink Montblaną, o gal tiesiog nori žvaliai ir nesukaustytais judesiais ant rankų pakelti ūgtelėjusį anūką – „LTeam LAB“ laboratorijoje padedame to pasiekti“, – entuziastingai pasakoja „Affidea Lietuva“ sporto medicinos gydytojas Mantas Ambraška.

Gydytojo manymu, kiekvienas, atėjęs pasitikrinti sveikatą ir dalyvaujantis laboratorijos programose, jau yra keliais žingsniais priekyje, nes žino, kad gyvendamas aktyviai sau nekenkia, žino savo galimybių ribas, yra įgalinamas su mažesniu indėliu pasiekti geresnių „dividendų“.

Pasak sporto medicinos gydytojo, laboratorijoje yra vienintelis Baltijos šalyse „Lode Valiant“ ultra bėgtakis, unikalios kardiopulmoninės, „Custo“ bevielės elektrokardiogramos registravimo sistemos. Ši moderni įranga leidžia prisidėti prie pacientų fizinio krūvio bei „metabolinio lankstumo“ optimizavimo. Tai profesionaliems sportininkams padeda siekti aukštumų, įvertinti taikytų fizinių krūvių efektyvumą, o siekiantiems gyventi sveikiau – suprasti, ko reiktų imtis, kad galėtų ištirpdyti nepageidaujamus kilogramus, padidinti ištvermę, pagerinti miego kokybę.

„Itin dažnai pasitaiko, kad pas mus apsilankiusieji sportuoja per intensyviai ir dėl to negali pasiekti užsibrėžtų sporto tikslų. Žinoma, kad žmogaus gebėjimas pasirodyti specifinėje rungtyje su amžiumi silpnėja, tačiau „LTeam LAB“ laboratorijos duomenys jau dabar rodo, kad žmonės, sportuojantys pagal programas, ne tik sugeba išlaikyti gerą fizinę formą, bet ir gerinti savo rezultatus iki itin aukštų rodiklių. Sukūrę „LTeam LAB“ galbūt ir negelbėjame žmonių gyvybių, bet padedame įgyvendinti jų svajones, o tai tiek pat svarbu“, – pabrėžia Mantas Ambraška.

Pažangos variklis – nenutrūkstantis IT partnerių rūpestis

Akivaizdu, kad šiandieninės medicinos paslaugų lyderystė bei ateitis priklauso ir nuo drąsos priimti technologines inovacijas. O inovatyvių paslaugų gausa reikalauja patikimos techninės ir kompiuterinės įrangos – nuo tarnybinių stočių iki debesijos – paslaugų. Renkantis patikimą techninės įrangos gamintoją, svarbiausia ne disko talpa ar procesoriaus sparta, o patvarumas, įrangos surinkimo kokybė, atsparumas aplinkos veiksniams – aukštai temperatūrai, dulkėms, drėgmei. Prie techninių charakteristikų prisideda ir visa apimančios palaikymo paslaugos, padedančios identifikuoti rizikas ir įdiegti tinkamas priemones jų kontrolei, garantuojančios nenutrūkstamą informacijos konfidencialumo, vientisumo ir prieinamumo apsaugą.

„Išskirtinį konkurencinį pranašumą mums suteikia DELL ir jų įrangos techninės priežiūros parneriai „GoIT“. Bendradarbiaujame ketvirtus metus ir itin džiaugiamės šia tarpdisciplinine partneryste, kuri padeda mums užtikrinti aukščiausio lygio patikimumą ir duomenų saugumą“, — teigia Giedrius Frankas, „Affidea Lietuva“ IT vadovas.

Pasak p. Franko, joks IT sutrikimas neturėtų sutrukdyti „Affidea“ atlikti kasdienes užduotis. Būtina ne tik operatyviai reaguoti į bet kokius įrangos gedimus, bet ir užtikrinti nepriekaištingą jautrių duomenų apsaugą, numatyti potencialias grėsmes, laiku diegti atnaujinimus. Būtent tokią misiją vykdo IT priežiūros paslaugų kompanija „GoIT“.

7 dienas per savaitę, 24 val. per parą „GoIT“ specialistai teikia IT infrastruktūros priežiūros paslaugas visose „Affidea Lietuva“ diagnostikos centruose. Teikiamų paslaugų patikimumą būtų sunku užtikrinti be pasaulinio IT įrangos lyderio ir stambiausio duomenų centrų įrangos tiekėjo Baltijos šalyse –„Dell Technologies“.

„Esame tikri, kad su DELL širdimi ir „GoIT“ priežiūra „Affidea“ sėkmingai nubėgs dar ne vieną maratoną!“ – teigia Giedrius Frankas, „Affidea Lietuva“ IT vadovas.

„Affidea“ – pažangių diagnostinio vaizdinimo, ambulatorinių ir vėžio gydymo paslaugų lyderė Europoje, įkūrusi net 280 diagnostikos centrų ir klinikų 15-oje Europos valstybių. Lietuvoje yra 27 „Affidea“ sveikatos centrai, įsikūrę 12-oje šalies miestų. „Affidea“ tinklo dydis leidžia efektyviai ir laiku suteikti pažangias sveikatos paslaugas visoje Europoje. https://affidea.lt

„GoIT“ Lietuvoje veiklą pradėjo prieš 10 metų, visose Baltijos šalyse teikia IT aptarnavimo paslaugas, debesų kompiuterijos ir duomenų saugumo sprendimus, prižiūri įvairaus profilio ir dydžio kompanijų IT infrastruktūras, veda mokymus, atlieka IT auditus. Daugiau skaitykite www.goit.lt

„Dell Technologies“ , nuo 2016 metų susijungus „Dell“ ir „EMC Corporation“, valdo šiuos prekės ženklus – „Dell“, „Dell EMC“, „Pivotal“, „RSA“, „SecureWorks“, „Virtustream“ ir „VMware“. Pernai metais kasmetinis „Dell Technologies Forum“, bendradarbiaujant drauge su „Intel“ ir „Microsoft“, daugiausia dėmesio skyrė Vidurio ir Rytų Europos regione veiklą vykdantiems verslams, tarp kurių ir Lietuvos, Latvijos bei Estijos įmonės.