Lietuvio Igno Jurkonio valdoma „NCS Group” gelbėja tūkstančius JAV gyventojų

Nuo koronaviruso pandemijos dar neatsigavę amerikiečiai sulaukė dar vieno smūgio. Teksaso valstijoje sniegas ir šaltis be šildymo ir elektros paliko milijonus gyventojų. Lietuvis Ignas Jurkonis ir jo valdoma „NCS Group”, maistu ir vandeniu aprūpina tūkstančius vietinių, kuriais nespėja pasirūpinti gelbėtojai.

Milijonai amerikiečių seniai to nematė. Rekordiniai šalčiai be elektros ir geriamo vandens paliko milijonus žmonių. O didelių šalčių ir sniego nematę Teksaso gyventojai susidūrė su dar neregėtais išbandymais. Užėjus didesniems nei dešimties laipsnių šalčiams, vietiniai liko be būtiniausių išgyvenimo sąlygų – elektros, šildymo ir geriamo vandens. Ir taip itin sudėtingą padėtį dar labiau apsunkino sunkiai pravažiuojami keliai, tad labiausiai nukentėjusi Teksaso valstija gelbėtojų turi laukti ilgiau nei įprastai.

Nukentėjusiems amerikiečiams – lietuvių emigrantų įmonių grupės „NCS Group” pagalba

Gamtos stichijai nusiaubus Pietinę ir Centrinę JAV dalis, neabejinga amerikiečių problemoms liko lietuvio Igno Jurkonio valdoma kompanija. Sėkmingas verslininkas iš karto nusprendė prisijungti prie socialinių pagalbos partnerių „Global Empowerment Mission“ ir „Bstrong“. Jo vadovaujamai „NCS Group” priklauso transporto kompanija „Unlimited Carrier”, tad ši nedelsiant skyrė per 50 savo vilkikų gabenti būtiniausius produktus savimi negali negalintiems pasirūpinti gyventojams.

„Tai buvo vieno skambučio sprendimas – dėl dalyvavimo šiame labdaros projekte mūsų vadovas Ignas nusprendė greitai. Mums nereikėjo ilgų valdybos posėdžių, po sprendimo jau kitą dieną mes pradėjome savo darbus.

Amerikos lietuviai yra labai panašūs kaip ir Lietuvoje. Mūsų kaimyno nelaimė – yra kartu ir mūsų nelaimė. Kai išgirstame, kad kažkam reikalinga pagalba, mes dažnai galvojame kuo kiekvienas galėtume prisidėti”, — teigė „NCS Group” strateginio vystymo viceprezidentas Deividas Kačinauskas.

nuotrauka::1 left

„Man didelė garbė dirbti su tokia nuostabia ne pelno siekiančia organizacija, kuri padeda misijose visame pasaulyje. Didžiuojamės būdami jų logistikos partneriais, kurie reaguodami į stichines nelaimes, grąžina viltį visoje Amerikoje“, — sako „NCS Group” vadovas ir valdybos pirmininkas Ignas Jurkonis.

Nukentėjusiems gyventojams „Unlimited Carrier“ įmonės vilkikai gabena tūkstančius šeimos paketų, kuriuose negendantis maistas ir būtiniausios asmens higienos ir apsaugos priemonės. Jau greitai Teksaso gyventojus pasieks išsiusti vilkikai su dabar kritiškai reikalingu geriamuoju vandeniu.

Labdaros projektas suvienijo darbuotojus iš skirtingų žemynų

„NCS Group” priklausančios „Unlimited Carrier” darbuotojai nukentėjusiems amerikiečiams pagelbėjo su didžiuliu entuziazmu. Vilniuje ir Kaune dirbantys lietuviai organizuojant ir koordinuojant vilkikų maršrutus JAV šiam projektui nestokojo nei savo laiko, nei energijos.

„Mūsų darbuotojai yra nuostabūs, kūrybingi ir empatiški. Kai mes juos informavome apie šį projektą jie ėmėsi neįtikėtinos iniciatyvos, dirbo neskaičiuodami viršvalandžių. Kai kurių mūsų klientų krovinius jie perkėlė, ir nei vienas mūsų klientų nesiskundė dėl to. Mūsų komanda sudėliojo maršrutus, organizavo vilkikų priekabų keitimus ir tikrai nemažai papildomo darbo turėjo. Jie bendravo su vilkikų vairuotojais, palaikė juos vežant svarbius krovinius pavojingas slidžiais keliais”, — pasakoja D. Kačinauskas.

„Taip jau suskolostė, kad didelė dalis mūsų įmonės vilkikų vairuotojų yra iš Teksaso. Būtų reikėję matyti jų veidus ir šypsenas, kai jie sužinojo, kad mūsų įmonė dalyvauja Teksaso pagalbos misijoje. Lietuvoje dirba apie 100 darbuotojų, ir jie visi labai prisidėjo prie pagalbos tiek savo kolegų šeimoms, tiek Teksaso gyventojams. Galiu drąsiai sakyti, kad šis labdaros projektas darbuotojus labai suartino ir aš labai jais labai didžiuojuosi” — džiaugėsi D. Kačinauskas.

Igno Jurkonio vertybės atsispindi nuveiktuose darbuose

Lietuvis verslininkas Ignas Jurkonis padeda ne tik nuo žiemos audrų ir šalčio nukentėjusiems amerikiečiams, bet ir kitų šalių gyventojams. 2020 metais Ignas aktyviai įsitraukė į kovą su COVID-19, teikdamas nemokamas medicinos reikmenų logistikos paslaugas JAV ligoninėms, o nuo šių metų sausio bendradarbiaudamas su partneriais „Global Empowerment Mission“ ir „Bstrong“, kartu su „NCS Group“ pristatė įvairių prekių krovinius į Hondūrą, atgabentus iš Niujorko į Majamio jūrinių konteinerių uostą.

„Esame labai patenkinti savo partneryste su „NCS Group”. Yra nepaprastai svarbu pristatyti gyvybiškai būtiną pagalbą žmonėms tada, kai jos labiausiai reikia. Mūsų centrai yra pilnai aprūpinti ir pasiruošę ištisus metus palaikyti bei padėti bendruomenėms, kenčiančioms nuo pandemijos ar kitų stichinių nelaimių. Padedant „Unlimited Carrier“ vilkikams, tūkstančiai greit gendančių maisto produktų bei asmens apsaugos priemonės bus pristatomi į tokias JAV vietoves, kurios anksčiau buvo nepasiekiamos.”, sako „Global Empowerment Mission” prezidentas Michael Capponi.

„NCS Group“ valdybos pirmininkas ir vadovas Ignas Jurkonis, šiuo metu gyvenantis JAV, didžiausią dėmesį skiria kompanijos vertybėms, derinant tradicines bei šiuolaikines vadovavimo filosofijas. Ignas yra gerai žinomas jaunų verslininkų rėmėjas, garsėja savo įvairiais socialiniais projektais bei ne pelno siekiančia veikla. Pastaruoju metu jis vadovauja ir plėtoja įmonių grupę, veikdamas kaip „Fortune 500“ kompanijų vizionierius, įtraukiant tokius žymius prekės ženklus kaip „Walgreens“, „Boots Alliance“, 3M., „GlaxoSmithKline“ visoje JAV rinkoje.

Daugiau informacijos apie įmonės:

www.groupncs.com www.unlimitedcarrier.com

„NCS Group” vadovas ir valdybos pirmininkas Ignas Jurkonis.