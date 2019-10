„Bitė Lietuva“ startuoja su eSIM

„Bitė Lietuva“ pradeda siūlyti virtualios SIM kortelės (eSIM) paslaugą, fizines SIM korteles leidžia pakeisti virtualiomis. Tiesa, bendrovė šią technologiją pritaikė ne telefonams, o išmaniesiems laikrodžiams. Kiti operatoriai tokį žingsnį dar svarsto.

Nuo šiol „Bitės“ klientai, įsigiję palaikomus laikrodžius, galės atsiliepti į skambučius ir gauti SMS žinutes net kai šalia telefono nebus ar šis bus išjungtas.

„Esame užsibrėžę tikslą naujas, sudėtingas technologijas paversti naudingomis, kasdienį gyvenimą palengvinančiomis paslaugomis. Ne išimtis ir eSIM. Šią technologiją sekame jau kurį laiką ir tikime jos potencialu. Pradedame ją taikyti tose srityse, kur savo klientam galime sukurti daugiausia vertės. Išmanieji laikrodžiai puikiai visiems pažįstami, jų populiarumas tarp mūsų klientų auga itin sparčiai, todėl sprendimas pritaikyti eSIM technologiją būtent jiems buvo natūralus. Į kitas sritis su eSIM plėsimės palaipsniui – šiuo metu daugiausia potencialo matome mažų įrenginių kategorijoje“, – sako Pranas Kuisys, bendrovės „Bitė Lietuva“ vykdomasis direktorius.

„Bitė“ atkreipia dėmesį į „Synopticom Research“ atliktą Lietuvos gyventojų (25-50 m.) nuomonės tyrimą, kuris rodo, kad išmanieji laikrodžiai šalyje puikiai pažįstami ir aktyviai naudojami. 97% respondentų apie išmaniuosius laikrodžius yra girdėję, o 33,7% planuoja tokį prietaisą įsigyti arba apie tai rimtai svarsto.

„Vartojimo tendencijos taip pat rodo stiprų šios kategorijos populiarėjimą. Pavyzdžiui, JAV, iš kurios vartojimo įpročiai anksčiau ar vėliau ateina ir į mūsų rinkas, išmaniuosius laikrodžius turi kas ketvirtas 18-34 m. metų gyventojas. „Bitės“ tinkle jie patenka į trejetuką populiariausių įrenginių ir pagal pardavimus auga sparčiausiai“, – sako P. Kuisys.

Minėtas tyrimas taip pat parodė, kad išmaniųjų laikrodžių savininkai juos naudoja ne tik sportui, kaip įprasta manyti. Didžioji dalis (77%) apklaustųjų nurodo, kad jais seka savo žingsnius, pulsą ir kitus aktyvumo rodiklius, apie pusė sako, kad juos naudoja tiek sportui, tiek aktyviam poilsiui. Taip pat jų savininkai laikrodžiuose seka įvairius programėlių pranešimus (45%) ir jais valdo savo telefonų skambučius ir SMS žinutes (31%).

Kaip tai veikia

eSIM iš esmės skaitmeninis yra fizinės kortelės atitikmuo. Ji užtikrina įrenginiui mobilųjį ryšį. Ši technologija laikrodžiams suteikia ir kelias naujas funkcijas. Šiuo metu didžioji dalis išmaniųjų laikrodžių įprastai su telefonais bendrauja „Bluetooth“ ryšiu. Todėl nutolus nuo telefono laikrodis praranda ryšį ir tampa kur kas mažiau išmanus.

„Su eSIM šią problemą lengvai išsprendžiame. Nesvarbu ar šalia bus telefonas, užteks kad toje vietoje veiktų mobilusis ryšys. Tokio laikrodžio savininkas galės priimti skambučius, gauti SMS žinutes būtent per laikrodį, o telefonas galės būti paliktas namuose ar net išjungtas. Taip pat į laikrodį ateis telefone esančių programėlių pranešimai bei bus galima klausyti muzikos per, pavyzdžiui, „Spotify“. Tai itin patogu, kai norisi užsiimti veikla, nereikalaujančia šalimais turėti telefono: pabėgioti, žvejoti, pavedžioti šunį, vykti į darbinį susitikimą ar galų gale ramiai praleisti laiką su vaikais lauke. Ir tuo pačiu būti tikriems, kad esant reikalui visi jus galės pasiekti“, – aiškina P. Kuisys.

Pirmiausia – didieji gamintojai

„Bitės“ eSIM startuoja su išmaniuoju laikrodžiu „Samsung Galaxy Watch“. Bet P. Kuisys patikina, kad rinkoje atsirandant daugiau laikrodžių, palaikančių eSIM technologiją, įrenginių sąrašas plėsis.

Pati technologija veikia itin paprastai – tereikia įsijungti laikrodį, išmaniajame telefone paleisti laikrodžio programėlę, telefonu nuskanuoti QR kodą laikrodžio ekrane ir įrenginiai bus susieti. Visas sprendimas veikia vieno numerio principu, t. y. tiek laikrodis, tiek telefonas turi tą patį pagrindinį kliento telefono numerį.

„Bitės“ eSIM planas „Neribotas laikrodžiams“, suteikiantis neribotus pokalbius, SMS žinutes ir mobiliojo interneto duomenis išmaniesiems laikrodžiams, kainuoja 5 eurus per mėnesį. Sprendimą palaikantis laikrodis „Samsung Galaxy Watch“ – nuo 8,5 eurų per mėnesį.

„Telia“ ir „Tele2“ svarsto

Kiti du didieji operatoriai, kaip VŽ rašė, eSIM vertina santūriau, bet irgi neatmeta galimybės savo klientams pasiūlyti tokių pačių arba panašių paslaugų, ypač dėvimos elektronikos segmente.

Audrius Stasiulaitis, „Telia Lietuvos“ atstovas spaudai, sako, kad investicijos, norint visiškai pereiti prie eSIM, gali siekti ir dešimtis milijonų eurų, o diegimas užimtų daug laiko. Todėl viską reikia gerai apglavoti. Anot jo, eSIM suteikiamos galimybės lengviau keisti operatorių, kurias akcentuoja Susisiekimo ministerija, siekianti įteisinti eSIM modulius, jau nebėra tokios aktualios.

„Tai nepadidintų nei konkurencijos, kuri Lietuvoje didelė, nei mažintų kainas, kurios yra vienos mažiausių Europoje. Ir, ką rodo pati rinka, kad per mėnesį įvyksta, tarkime, vos pora tūkstančių operatoriaus keitimo operacijų Lietuvoje (apėmus visus operatorius), tai labai maži skaičiai“, – kiek anksčiau sakė A. Stasiulaitis.

Tiesa, jis mato galimybių dėvimų įrenginių segmente.

„Manome, kad kai ateis masiška tokių daiktų su integruota SIM kortele ir jos funkcija banga, mes tikrai būsime pasiruošę tą teikti (...) Kitas dalykas, kai jūs jau galite iš esmės keisti operatorių. Tai čia ta takoskyra suplakta į vieną vietą kaip „eSIM“. Čia yra dvi aiškios kategorijos. Šiai kitai kategorijai mes nematome reikalo“, – kalbėjo A. Stasiulaitis.

Jam pritaria ir Andrius Baranauskas, „Tele2“ komunikacijos vadovas. Anot jo, eSIM yra nauja ir palyginti ribotai taikoma technologija, o jos diegimas reikalauja keisti tinklo parametrus ir papildomai investuoti.

Jis taip pat teigia, kad šiuo metu investicijos į eSIM dėvimų įrenginių (angl. wearables) segmente irgi būtų perteklinės, bet situacija gali pasikeisti ateityje.

„Su tais nešiojamais įrenginiais – matome, kad kol kas dar nėra to masinio poreikio, masinio pirkimo. (...) Jeigu rinka vystysis taip, kad tų įrenginių bus daugiau, jie bus pigesni, jie bus plačiau pritaikomi, tai vartotojai matys priežastį juos pirkti. Jeigu vartotojai matys priežastį pirkti, tai mes labai greitai atnaujinsime savo sistemas be jokių išorinių raginimų ir tas investicijas padarysime tiesiog savo vartotojų labui. Kol to nėra, tos investicijos šiandien yra perteklinės“, – argumentuoja A. Baranauskas.

