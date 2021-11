Kas vyksta Kaune: Mokslo salos bei stadiono statybos miestui brangsta, o rangovui neša nuostolį

Godos Pereckaitės nuotr.

Kylant medžiagų kainoms, 3,35 mln. Eur (be PVM) brangsta ir Kauno Mokslo salos bei Dariaus ir Girėno stadiono statybos. Šiuos darbus atliekančios bendrovės „Autokausta“ užsakymų portfelio vertė per pastaruosius trejus metus mieste jau viršijo 90 mln. Eur (be PVM), tačiau įmonės vadovas sako, kad, net ir indeksuojant sutartis, didžiausi jo objektai jau neša nuostolius.

Spalį Mokslo salos sutarties vertė padidinta beveik 1,45 mln. Eur (be PVM), stadiono – 1,9 mln. Eur (be PVM), atitinkamai iki 26,77 mln. Eur ir 36,18 mln. Eur (be PVM). Pakeitimuose taip pat nurodoma, jog pagal 2020 m. rugpjūtį sudarytas sutartis Mok ...