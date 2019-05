Švedų NT plėtotoja „Bonava“ per 5 metus tikisi tapti lydere Vilniuje 

Švedijos nekilnojamojo turto (NT) plėtros AB „Bonava“, įsteigusi savo filialą Lietuvoje, iki šių metų pabaigos planuoja įsigyti pirmąjį žemės sklypą Vilniuje būstų plėtrai. O vadovauti vietos įmonei pakvietė Remigijų Pleterą.

„Bonava“, buvusi Švedijos statybų bendrovės „NCC“ grupės dalis, statybų versle nuo 1930-ųjų. Įmonėje dirba 2.100 darbuotojų, ji veikia 9 šalyse (Švedijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Danijoje, Norvegijoje, Rusijos mieste Sankt Peterburge, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje) ir 24 miestuose, rašoma bendrovės pranešime.

2018 m. įmonės pardavimo pajamos siekė 1,4 mlrd. Eur, ji statė daugiau nei 10.000 būstų. „Bonavos“ akcijos yra listinguojamos Stokholmo „Nasdaq“ biržoje, praneša bendrovė.

UAB „Bonava Lietuva“ vadovauti paskirtas p. Pleteras, kuris 14 metų dirbo NT paslaugų bendrovėje „Ober-Haus“, o pastaruosius penkerius metus buvo įmonės generalinis direktorius.

Ponas Pleteras VŽ sakė, kad jų tikslas – per pirmuosius 2 metus įsitvirtinti būsto rinkoje, o maždaug per 5 metus tapti gyvenamojo būsto vystymo lyderiais Vilniuje. Taip, anot jo, yra jau įvyko Latvijoje ir Estijoje – per 5-6 metus „Bonava“ tapo sektoriaus lydere.

„Veiklą koncentruosime tik Vilniuje, daugiausia plėtosime patrauklios kainos ekonominės ir vidutinės klasės daugiabučių projektus. Pradėsime nuo keliasdešimties butų projektų, o norint tapti lyderiais reikės parduoti kelis šimtus butų per metus“, – sakė jis.

Pašnekovo teigimu, norėdami pasiūlyti būstą patraukliomis kainomis, jie nesidairys sklypų senamiestyje ar Žvėryne. „Manome, kad mūsų projektai galėtų būti vystomi bent 2-3 km nuo paties miesto centro“, – sakė p. Pleteras.

Michaelas Bjorklundas, „Bonavos“ Sankt Peterburgo ir Baltijos šalių regionų prezidentas, pranešime teigia, kad Vilniaus rinkai norėtų pasiūlyti tarptautinę patirtį projektų kūrimo, virtualių projektavimo ir statybos technologijų srityse.

Registrų centro duomenys rodo, kad UAB „Bonava Lietuva“ įregistruota šių metų balandžio 1 d., vienintelė akcininkė – Švedijos karalystėje registruota AB „Bonava“. Gegužės 3 d. bendrovėje dirbo 2 žmonės.

Sekite NT rinkos naujienas ir tendencijas „Facebook“ puslapyje „VŽ Nekilnojamasis turtas“