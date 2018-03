VP grupės akcininkai investuoja į viešbučių verslą Rumunijoje

Vienos didžiausių Lietuvoje verslo grupių dabartiniai ir vienas buvęs akcininkas kartu su partneriu investuoja į viešbučių verslą Rumunijoje.

VP grupės akcininkų netiesiogiai kontroliuojama „Agile Finance“, buvęs VP dešimtuko narys Mindaugas Bagdonavičius ir Arūnas Beleška, viešbučių valdymo bendrovės „Appex Alliance“ savininkas, Bukarešte statys 4 viešbučius. Šiuos planuojama valdyti franšizės pagrindu sutarus su „Marriott“ ir „Hilton“, pranešė BNS ir „delfi.lt“.

„Rumunijoje tarptautinių tinklų viešbučių rinka yra silpnai išvystyta. Didžioji dalis investuotojų kol kas šią rinką vertina atsargiai, bet manome, kad ši tendencija yra laikina. Per ateinančius keletą metų Rumunijos viešbučių rinkoje bus daugiau žaidėjų su tarptautiniais pavadinimais. Kol kas investuoti ir vystyti šią sritį Rumunijoje yra patrauklu“, – BNS atsiųstame komentare teigė Augustinas Barauskas, „Appex Alliance“ vadovas.

VŽ susisiekti su p. Barausku kol kas nepavyko.

Sandorio struktūra

Projektui vystyti Kipre steigiama nauja bendrovė „Apex Holding Limited“, rodo Lietuvos Konkurencijos tarybai pateiktas koncentracijos prašymas.

Naujosios įmonės akcininku Nerijus Numavičius taptų per Liuksemburge registruotą įmonę „Agile Finance“. Ponas Numavičius turi apie 59% šios kompanijos akcijų. Likusią dalį valdo „Bertona Holdings Limited“, „Attexo Oܓ, „Belfortune Investments Limited“. „Bertona Holdings“ priklauso VP grupei, netiesiogiai yra valdoma visų VP grupės akcininkų: Nerijaus ir Vlado Numavičių, Igno Staškevičiaus ir Mindaugo Marcinkevičiaus.

Be to, „Apex Holding Limited“ akcininku Vladas Numavičius taptų ir per savo kontroliuojamą UAB „Gemini Grupė“, rodo „Creditinfo“ pateikiami Registrų centro duomenys. Ponas Bagdonavičius – per UAB „Invefina“, o p. Beleška – per Nyderlanduose registruotą įmonę „Appex Aliance“.

Minėta bendrovė Kipre valdytų keturias įmones Rumunijoje: „Apex Hotels Alliance 2“, Apex Alliance Development 3“, „Apex Alliance Property 4“ ir Apex Alliance Aero 5“. Šios bendrovės vystys ir valdys planuojamus viešbučius Bukarešte.

Gytis Malinauskas, UAB „Agile Finance Lietuva“ vadovas, VŽ investicijų neatskleidžia, teigia, kad laukiama Konkurencijos tarybos pritarimo.

„Apex Alliance“ tinklalapyje nurodoma, kad 260 kambarių „Marriott Courtyard“ Bukarešte planuojama atidaryti 2019 m. Tais pačiais metais planuojamas taip pat „Marriott“ priklausančio ženklo „Moxy“ 120 kambarių viešbučio atidarymas.

„Apex Alliance“ šiuo metu Lietuvoje valdo „Marriott Courtyard Vilnius City Center“ – 199 kambarių viešbutį, įsikūrusį „Hanner“ plėtojamoje miltifunkcinėje teritorijoje Žalgirio gatvėje. Kompanija taip pat valdys viešbutį „Hilton Garden Inn“ „Eikos“ statomame multifunkciniame projekte „Live Qquare“.

Bendrovė skelbia, kad netrukus duris atvers 201 kambario viešbutis „Hilton Garden Inn“ Bukarešto senamiestyje, o 2019 m. – 160 kambarių to paties ženklo viešbutis Rygoje.