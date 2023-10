VŽ rekomenduoja: renginiai savaitgalį

Kadras iš filmo „Čia buvo Vilnius“.

Dieninių susitikimų, pasimatymų, edukacijų savaitgalis. Bus ir vakaro renginių.

Spalio 6 d., penktadienį, 14 val. Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centre (Vilniaus g. 48) atidaroma Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (LNDM) Liaudies meno skyriaus paroda „Dieveniškių kraštas. 1951-ųjų ekspedicija“.

Pasak parodos rengėjų, ji įprasmina vieną pirmųjų LNDM ekspedicijų Šalčininkų krašte –joje pristatomas Dieveniškių kilpa apjuostas Lietuvos kyšulėlis ir jo etninė kultūra: ekspedicijos metu surinkti objektai ir jų dokumentacija, t. y. XIX a. antros pusės – XX a. pirmos pusės etninės kultūros objektai – žmonių, sodybų, gamtovaizdžio, architektūros, namų apyvokos reikmenų nuotraukos, jų piešiniai, brėžiniai, vien Šalčininkų kraštui būdingų raštų audiniai.

Pirmosios LNDM ekspedicijos liaudies menui tirti ir rinkti pradėtos rengti tuoj po Antrojo pasaulinio karo. Jos buvo daugiau žvalgomojo pobūdžio, o nuo 1951 m. prasidėjo rimtas nuoseklus darbas. Pirmąją tokią ekspediciją muziejus surengė Poškonių ir Dieveniškių apylinkėse, jai vadovavo tuometinė Liaudies meno skyriaus vedėja Akvilė Mikėnaitė (1912–2001), dalyvavo – Vilniaus universiteto studentai.

Šiuo metu LNDM saugoma apie 30.000 vaizduojamojo ir taikomojo liaudies meno eksponatų, maždaug tiek pat kryžių, koplytėlių, kaimų kapinaičių, sodybų, įvairių buities dirbinių, audinių, drabužių ir t. t. nuotraukų ir negatyvų. Didžiąją senųjų rinkinių dalį sudaro ekspedicijose surinkti dirbiniai. Dalis šių eksponatų pristatomi parodoje „Dieveniškių kraštas. 1951-ųjų ekspedicija“.

Paroda veiks iki lapkričio 30 d.

Spalio 7 d., šeštadienį, 19 val. Nacionalinėje filharmonijoje – koncertas „J. Juzeliūno ir J. Brahmso disputas“. Jį atliks Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir pianistas Andrius Žlabys.

Koncertui diriguosiantis Martynas Stakionis, šiuo metu Šlėzvigo-Holšteino operoje dirbantis vienas ryškiausių jaunosios kartos Lietuvos dirigentų, apie į programą įtrauktą J. Juzeliūno Antrąją simfoniją sako, jog ankstyvajame pokaryje – 1949-aisiais, parašytas kūrinys yra „vienas ryškiausių to dešimtmečio lietuviško nacionalinio stiliaus apraiškų. Tuo laiku simfonija buvo pripažinta Kompozitorių sąjungos, premjera vyko Maskvoje, daugybę kartų atlikta ir Sankt Peterburge su puikiais orkestrais ir dirigentais, grota gastrolėse Lenkijoje. Publikai ji patiko, be to, puikiai atspindėjo lietuviškas tendencijas. Dabar kūrinys galbūt skamba kiek senamadiškai – juk parašytas prieš 70 metų, bet mane žavi jo lietuviškumas, tos įpintos dainos, smagūs ritmai, instrumentuotė“.

Martynas Stakionis. Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

Hamburgo muzikos ir teatro akademijos bei Antverpeno Karališkosios konservatorijos absolventas M. Stakionis dirigavo Hamburgo, Mozarteumo, Lietuvos nacionaliniam ir kitiems simfoniniams orkestrams, dirbo Prancūzijoje, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Rusijoje, Šveicarijoje, Austrijoje, Čekijoje, Norvegijoje, Baltijos šalyse. Su Lietuvos orkestrais, kaip ir publika, jį sieja ypač šiltas ryšys. Su sudėtingą Antrąjį J. Brahmso koncertą solo grosiančių pianistu A. Žlabiu jie irgi pažįstami – koncertavo Lietuvos kamerinio orkestro gastrolėse Vokietijoje.

Spalio 7 d., šeštadienį, 14 val. Vilniuje, ŠMC skaitykloje (Aušros vartų g. 5 / Pasažo skg.), kultūros organizacija „Artnews.lt“ kviečia į susitikimą su menininke Saule Noreikaite neformalių susitikimų ciklo „Doppelganger“* renginyje.

„Doppelganger“ renginyje. Ingos Juodytės nuotr.

Susitikimo rengėjai žada arbatos ir menininkės keptų „laimės sausainių", įtrauksiančių į performatyvų pristatymą apie esamas, buvusias ir būsimas roles, pastaraisiais metais Saulės įkūnytas skirtinguose projektuose meno, ir ne tik meno lauke. Bus ir diskusijų.

Spalio 7 d. 16 val. Vilniuje, MO muziejuje, – Medijų edukacijos ir tyrimų centro „Meno avilys“ renginys „Vilnius kine“.

MO Kino salėje bus rodomas vienas gražiausių filmų apie Vilnių, „Meno avilio“ restauruotas 1966 m. Almanto Grikevičiaus filmas „Laikas eina per miestą“ ir jo įkvėptas, „Sidabrine gerve“ kaip geriausias praėjusių metų trumpametražis filmas apdovanotas Eitvydo Doškaus „Čia buvo Vilnius“ (prod. Dagnė Vildžiūnaitė, „Meno avilys“).

Kadras iš filmo „Laikas eina per miestą“.

Diptiką pristatysianti literatūros, kino ir medijų tyrėja dr. Gintarė Bidlauskienė aptars dviejų skirtingų laikmečių režisierių kino dokumentikos Vilniaus portretus.

„Mąstant apie požiūrio taškus, filmuose vaizduojamas vietas ir maršrutus, bandoma atsakyti, kaip skiriasi Vilniaus vaizdavimas skirtingu laikotarpiu. Po karo Vilnius išgyveno milžinišką urbanistinę transformaciją – šias sovietinio miesto realijas užfiksavo A. Grikevičius. Tačiau modernistiniame jo filme atsirado vietos ir istoriniam sostinės sluoksniui. Kitaip į Vilnių žiūri ir kitas urbanistines patirtis artikuliuoja E. Doškus. Nors jo, kaip režisieriaus, debiutinis „Čia buvo Vilnius“ ir mezga dialogą su savo pirmtaku, šiame Vilniuje vaikšto kiti personažai, girdisi kiti balsai, o postapokaliptinė estetika artina filmą prie antropoceno tradicijos“, – sako dr. G. Bidlauskienė.

Šis renginys – įžanga į visiems atvirą, spalio 20, 21 d. „Meno avilio“ sinematekoje (A. Goštauro g. 2, Vilnius) vyksiančią 8-ąją tarptautinę kinotyros konferenciją „Miestas kine ir audiovizualinėse medijose“.

Renginys „Vilniaus laikas kine“ – atviras ir nemokamas.

Spalio 7 d. 19 val. Vilniuje, „Organum“ salėje (Savanorių pr. 1), – avangardinio džiazo legendų Joe Morriso, Williamo Parkerio ir Hamido Drake‘o trio

„Improdimencijos“ rengiamas Gitaristo Joe Morriso, kontrabosininko Williamo Parkerio ir perkusininko Hamido Drake‘io trio koncertas – puiki proga išgirsti, kaip organiškai sąveikauja vakarietiškoji laisvojo džiazo tradicija ir afrikietiškas, indiškas, kubietiškas ritminis paveldas.

Joe, Williamas ir Hamidas tarsi viesulai įsiveržė į džiazo sceną XXa. 8–9-ąjį dešimtmečiais ir neilgai trukus tapo vienomis esminių jos varomųjų dalių, asmenybėmis, kurių svoris džiazo muzikos istorijoje ypač didelis.

Asmeninės šių muzikantų kūrybinės trajektorijos ėmė kirstis praėjusiame amžiuje, tačiau per visus šiuos dešimtmečius bendro materialaus trio palikimo tėra vos keletas albumų. Esminis iš jų ? 2002 m. išleistas „Eloping With The Sun“.ėte.

Prieš į sceną žengiant legendoms iš už Atlanto, „Organum“ klausytojai išgirs Arno Mikalkėno (fortepijonas) solo programą.

Spalio 7 d. 14–16 val. Kauno centriniame pašte (Laisvės alėja. 102) – 14-osios Kauno bienalės edukacinis renginys „Etiopiška kavos ceremonija“.

Kauno bienalės ambasadorė Eskedar Tilahundalijasi papasakos apie etiopiškos kavos tradiciją ir ritualą, kuriam daugiau nei 500 metų.

„Kava man nėra gėrimas, kurį suaugusiems būtina išgerti atsibudus. Tai socialinis reiškinys, kurio dėka rytais šeima sėdi ir šnekučiuojasi su kaimynais ir vaikais prieš eidami į darbus ar mokyklą. Užaugau kaime, kur gyvenimas kitoks nei mieste. Tad prisiminimuose dieninės kavos ceremonija yra lėtesnė: čia susirinkdavo moterys, būdavo aptariami santykiai. Dalyvaudavo ir vaikai, tik tyliai. O vakarinė kavos ceremonija būdavo šeimos laikas, kai sekamos pasakos, klausomasi radijo žinių", – apie savo asmeninį santykį su kava pasakoja Eskedar.

Informacija apie Kauno bienalės renginius ir edukacijas bei registracija į juos – čia.

Spalio 8 d. 12 val. Kaune – šokio spektaklis-ekskursija „Pakopa po pakopos“ pakvies pasivaikščioti po vieną gražiausių Kauno rajonų – Žaliakalnį.

Šokio ekskursija „Pakopa po pakopos“. Lino Žemgulio nuotr.

Spektaklis-ekskursija prasideda nuo tarpukario Kauno simboliu laikomų legendinių Kauko laiptų. Pasak architektūros istorikės J. Kančienės, tarpukaryje tai buvo gražiausi laiptai Lietuvoje. Legenda pasakoja, jog čia karaliaująs Kaukas – lietuvių mitų herojus. Šioje kelionėje po dabarties Žaliakalnį pasitelkus šokį, teatrą ir muziką, žiūrovai bus supažindinti su intriguojančiomis tarpukario Žaliakalnio aktualijomis ir pajaus, kaip šis rajonas atrodė tarpukariu ir patirs jo kismą.

Pasak rengėjų, spektaklis-ekskursija po Žaliakalnį – tai performatyvus nuotykis, įtraukiantis Žaliakalnio bendruomenės narius, jaunuosius ir profesionalius menininkus, supažindinantis su gyvąja Žaliakalnio gyventojų atmintimi ir istorija – tuo pačiu tai ir išskirtinė galimybė palydėti ir dar spėti pasidžiaugti bobų vasara.

Spektaklio-ekskursijos trukmė – 1 val. 40 min.

Iki spalio 8 d. vyksta 20-asis Vilniaus tarptautinis teatro festivalis „Sirenos“, jo programoje – 15 lietuviškų ir atvežtinių spektaklių, premjeros, pokalbiai, filmai, kūrybinės dirbtuvės ir kt.

Festivalio programa, jos dalyviai ir visi renginiai skelbiami čia.

Ramunės Balevičiūtės, humanitarinių mokslų daktarės, LMTA Meno ir mokslo prorektorės tekstą „Ką gaudžia „Sirenos“ apie lietuviškosios festivalio dalies spektaklius galima paskaityti čia.

Vilniaus fotografijos galerijoje (Stiklių g. 4) atidaryta personalinė Martos Vosyliūtės paroda „Kai brangu tampa pigu, kai pigu tampa brangu“.

Parodos centrinė ašis – Europaletės, kurios, pasak menininkės, tapo ištisas šalis sujungiančiais padėklais:

Marta Vosyliutė.Iš serijos „Kai brangu tampa pigu, kai pigu tampa brangu“.

„Vieni jas susipjaudavo malkoms, kiti darėsi terasas ir baldus. Maximos jas kartais išmesdavo, kartais išsidalindavo ir išdalindavo. Atsirado ištisas europalečių šešėlinis tinklas – atiduodam / pasiimk šiandien; parduodu po 5 eurus, turiu 18 vnt; parduodamos nenaudotos paletės (o tai yra melas, nes bent kartą jos siuntinius ir siuntėjus aptarnaudavo). Gaudžiau kiekvieną kaip brangenybę keletą metų aplink savo kaimą, nes buvau netipinė europietė – neturėjau mašinos, o visi draugai gyveno ne čia. Ir tik iš naujo atrastas vaikystės sūpynių draugas per kelis kartus suvežė atiduotas iš artimiausio didmiesčio, dar kelias – sutarti prašalaičiai. Pavėsinė iš pigių medžiagų tapo brangenybe“.

Parodoje šalia nuotraukų rodomas videofilmas „Kai brangu tampa pigu“, kuriame šiuolaikinis šokis apdainuoja ir įžemina J. Mikėno „Pirmąsias kregždes“.

Viskas padėta ant padėklo, tik imk, perdaryk, naudok ir kurk, sako menininkė.

Paroda veiks iki lapkričio 4 d. Vilniaus fotografijos galerijos darbo laikas: II–V 12–18, VI 12–16 val.

Kadras iš filmo „Čia buvo Vilnius“.