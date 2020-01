Vilniaus gimtadieniui – 1.500 apšviestų pastatų

Sauliaus Žiūros nuotr.

Sausio 24–26 d. vyks Vilniaus šviesų festivalis. Skelbiama, jog užsienio ir Lietuvos menininkų sukurtos 27 instaliacijos apšvies 74 kvartalus, 70 gatvių ir skersgatvių, apie 1.500 pastatų. O sykiu tris vakarus apribos transporto judėjimą senamiestyje.

Antrasis Vilniaus šviesų festivalis rengiamas Vilniaus 697-ojo gimtadienio proga. Jo programoje – meninės šviesos instaliacijos, šviesų objektai, projekcijos ant Vilniaus simbolių bei istorinių architektūros objektų.

Šviesos nutvieks Valdovų rūmų, Vilniaus dailės akademijos senųjų rūmų, viešbučio „Mabre Residence“, Vilniaus tarptautinės mokyklos, Lietuvos dailės muziejaus, „Pacų“ viešbučio, Vilniaus mokytojų namų, Lietuvos technikos bibliotekos, Alumnato, Vilniaus universiteto didįjį ir observatorijos bei filologijos ir istorijos fakulteto, Prezidentūros ir kt. kiemus bei pastatus.

Ryškiausios instaliacijos

Festivalio rengėjai, BĮ „Vilniaus kultūros centras“, vardija ryškiausias šių metų šviesos instaliacijas.

Viena tokių – Vilniaus dailės akademijos senųjų rūmų kieme įrengta Emilieno Guesnard'o (Prancūzija) „Order 200“. Jos premjera 2019 m. gruodį įvyko didžiausiame Europos šviesų festivalyje „La Fete des Lumieres“ Lione. Pasak menininko, šia instaliacija jis nori atkreipti dėmesį į vieną iš daugelio dalykų, turinčių įtakos mūsų kasdieniam gyvenimui – kaip pasiekti pusiausvyrą tarp tvarkos ir chaoso?

nuotrauka::1

Viename gražiausių renesanso architektūros paminklų – Alumnato kieme, kuris yra Vilniaus universiteto ansamblio dalis, spindės Vėjo Aliuko sukurta įspūdingo dydžio objekto ir šviesos instaliacija „Mazgas“.

Linarto Urniežiaus video instaliacija „Mes“ švies ant Lietuvos technikos bibliotekos fasado. Šiam projektui pasitelkta 18 skirtingų akių porų. Visos jos sujungtos į vieną bendrą socialinę žinutę. Kokie mes? Ką atspindi mūsų akys? Ar įmanoma perprasti akių emociją nematant veido mimikos ir nežinant, kieno tai akys?

VU Filologijos fakulteto kieme (Sarbievijaus) švies video projekcija „Nykos–Niliūno dienoraštis“. Instaliacijos autorė Karolina Galinauskaitė skaitys autoriaus dienoraščio fragmentus.

Vilniaus universiteto Astronomijos observatorijos kiemelyje, kurį puošia 1753 m. įkurtos vienos seniausių Europoje ir seniausios buvusioje Lietuvos ir Lenkijos valstybėje observatorijos pastatas su Zodiako simboliais, instaliaciją „Žemėje taip, kaip rojuje“ (On Heaven as it is on Earth) įkūrė slovėnas Luka Savič.

Aplinkai draugišką žaliąją energiją naudos Pancūzijos menininkų komandos „Aero Sculpture“ kūrinys „Tensegrity“, jis papuoš Valdovų rūmų kiemą.

Aplankyti visus objektus padės instaliacijų žemėlapis su festivalio maršrutu ir mobilioji programėlė.

Daugiau informacijos apie Vilniaus šviesų festivalį čia ir „Facebook“ puslapyje.

Laikini eismo ribojimai

Vilniaus savivaldybė praneša apie numatomus eismo ribojimus Vilniaus šviesų festivalio metu.

nuotrauka::2

• Nuo sausio 23 d. 7 val. iki sausio 26 d. 23 val. bus draudžiamas transporto priemonių eismas Švarco gatvėje.

• Sausio 24–26 d. 18–22 val. draudžiamas transporto priemonių eismas T. Vrublevskio, Šventaragio, Barboros Radvilaitės, Maironio gatvės dalyje nuo Barboros Radvilaitės iki Rusų gatvėse, Rusų, Latako Pilies gatvėje, Didžiosios gatvės dalyje nuo Pilies iki Stiklių gatvės, Stiklių, Dominikonų, Vilniaus, Benediktinių, Šv. Ignoto gatvėse, Totorių gatvės dalyje nuo Šv. Ignoto gatvės iki J. Žemaičio alėjos, J. Žemaičio alėjoje, Šv. Jono, Universiteto, S. Skapo gatvėse (išskyrus viešąjį ir gyventojų transportą).

Dėl galimo padidėjusio pėsčiųjų srauto Senamiesčio gatvėse bus draudžiamas automobilių stovėjimas ir vairuotojai prašomi nepalikti automobilių.

Viešojo transporto eismas nesikeis.

Emilieno Guesnard'o (Prancūzija) instaliacija „Order 200“. Rengėjų nuotr. Eismo ribojimai Vilniaus šviesų festivalio metu.