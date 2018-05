„Solo. Žvaigždžių karų istorija“ nepateisino kūrėjų vilčių

Laukiamiausias šio sezono didelio biudžeto filmas „Solo. Žvaigždžių karų istorijos “ nepateisino „Walt Disney“ vilčių – premjerinis jo savaitgalis Šiaurės Amerikoje laukto pelno kompanijai neatnešė.

Prognozuota, jog Rono Howardo režisuotas filmas debiutinį savaitgalį surinks 130–150 mln. USD, tačiau, nepaisant teigiamų kritikos atsiliepimų, tesurinko 103 mln. USD, praneša BBC naujienų agentūra. Tiesa, tiek užteko, kad iš JAV topo viršūnės „Solo“ išstumtų „Deadpool 2“, 20-ąją „Marvel“ komiksų ekranizaciją.

Pagrindinį Hano Solo vaidmenį filme atliko jaunasis aktorius Aldenas Ehrenreichas („Tegyvuoja Cezaris“ / Hail, Caesar!, 2018), pakeitęs veteraną Harrisoną Fordą. Skelbiama, jog „Walt Disney“ planuoja sukurti tris Hano Solo istorijos filmus.

Per dažnai

Pasak „The Hollywood Reporter“, „box office“ analitikai nepakankamo „Solo“ pelniningumo priežastį įžiūri tame, jog filmas į ekranus buvo išleistas praėjus vos penkiems mėnesiams po „Žvaigždžių karai: epizodas VIII – paskutinis džedajus“ pasirodymo.

„Nepakankamas žiūrovų dėmesys filmui rodo jų nuovargį“, – rašo BBC.

„Klausimas yra apie dažnumą, apie tai, kaip dažnai žmonės eina į kino teatrą. Ar trys filmai kino teatre yra per daug per penkias savaites“, – naujienų svetainėje klausia Dave‘as Hollisas, „Disney“ platinimo vadovas.

Pasak BBC, šis „Solo“ debiutas iš visų „Žvaigždžių karų“ filmų finansine prasme yra prasčiausias nuo to laiko, kai „Walt Disney“ kompanija, įsigijusi frančizę, 2015 m. išleido pirmąjį trilogijos filmą „Žvaigždžių karai: epizodas VII – galia nubunda“ („Star Wars Episode VII: The Force Awakens“), per pirmąsias tris rodymo dienas surinkusį 248 mln. USD. Antroji trilogijos dalis, „Paskutis džedajus“, premjerinį savaitgalį surinko 220 mln. USD.

„Solo. Žvaigždžių karų istorija“ premjera įvyko šių metų Kanų kino festivalyje, jis buvo įtrauktas į nekonkursinę Kanų programą (Out of Competition).