VŽ rekomenduoja: ką veikti savaitgalį

Tradiciškai, po didžiųjų metų švenčių – štilis. Teatrai ilsisi, arba rodo spektaklius vaikams, į kuriuos bilietai seniai išpirkti. Koncertų salėse repetuojami nauji kūriniai. Iš kultūrinių pramogų lieka meno galerijos ir muziejai, kuriuose, beje, apstu gerų parodų. Dar – žygiai besniegiais miškais ir, žinoma, Trys Karaliai.

RENGINIAI

Sausio 6 d. 11.15 val. Vilniuje, prie Katedros varpinės, prasidės ekskursija „Vilniaus varpai“.

Jos rengėjai žada papasakoti, kur Vilniuje buvo liejami varpai, apie varpų kapines ir varpų atgimimą, apie katalikų bažnyčių ir stačiatikių cerkvių varpus, skambinimo tradicijas ir kt. Varpų skambėjimas gyvai įeina į ekskursijos „paketą“.

Sausio 6 d. 14.30 val. Kauno rotušės aikštėje – teatralizuotas koncertas „Trys Karaliai atkeliavo – visas svietas uždainavo“.

Dalyvaus folkloro ansambliai „Kupolė“, „Žaisa“, „Alda“, „Jotija“, „Piliarožė“, „Sodyba“, „Dailingė“, „Sodailio“.

SPEKTAKLIAI

Sausio 6 d. Nacionaliniame operos ir baleto teatre – G. Puccini „Bohema“.

Rudolfo partiją spektaklyje dainuos Otaras Jorjikia (Gruzija), pripažintas G. Verdi muzikos atlikėjas. Šio kompozitoriaus operoje „Simonas Bokanegra“ Sankt Peterburgo Marijos teatre O.Jorjikia yra dainavęs kartu su Placido Domingo.

Beje, sausio 11 d. Otaras Jorjikia dainuos Alfredą „Traviatoje“. Abiejuose spektakliuose pagrindine tenoro iš Gruzijos partnere taps lietuvių scenos primadona Viktorija Miškūnaitė, dainuosianti Mimi ir Violetos partijas.

Sausio 6 d. Kauno nacionalinio dramos teatro Ilgojoje salėje – spektaklis „Keturi“.

Spektaklis sukurtas naudojant ištraukas iš kultinio V. Pelevino romano „Čiapajevas ir Pustota“. Pats autorius apie savo kūrinį yra pasakęs, kad tai pasaulinėje literatūroje pirmas romanas, kurio veiksmas vyksta visiškoje tuštumoje. Režisierės Kamilės Gudmonaitės interpretacija – tai minties šuolių, ironijos ir paradoksų derinys, kuriame šiuolaikinė realybė persipina su Rytų kultūrų mitologija, o žemoji gatvės kultūra su dvasiniais apmąstymais.

Sausio 6, 7 d. 11 val. Kauno valstybinio lėlių teatro Mažojoje salėje – „Mergaitė su degtukais“.

Kalėdinėje premjeroje „Mergaitė su degtukais“, pastatytoje pagal to paties pavadinimo H. K. Anderseno pasaką, pasakojama apie mažą jautrią mergaitę, kuri norėjo dalintis šiluma, tačiau niekas jos nepastebėjo; apie susvetimėjimą ir vienišumą, ir didžiausias dovanas – meilę ir draugystę. „Čia pinsis šilti ir lyriški N. Indriūnaitės tekstai, užburiančios scenografinės vizualizacijos bei juvelyriškai kruopštūs mažos lėlytės judesiai. Vienui viena ji keliaus per mistišką, šviesų, bet šaltą pasaulį, – spektaklį pristato režisierė, Klaipėdos universiteto Lėlininkų kurso absolventė Daina Ulmytė.

Sausio 7 d. 16 ir 19 val. Nacionaliniame dramos teatre – pojūčių spektaklis pagal C. G. Jungo biografiją ir idėjas „Pirmapradis“.

Režisierės Karolinos Žernytės įkvėpimo šaltinis buvo C. G. Jungo idėjos apie sąmonę, pasąmonę ir archetipus. Remiantis Jungu, mitologiški pasąmonės turiniai stipriausiai reiškiasi per sapnus ir neturi jokio sąmoningo paaiškinimo. Pasąmonės veikimas ir jos turiniai, spektaklio kūrėjų nuomone – tinkama medžiaga pojūčių teatro spektakliui. N-14, spektaklis nepritaikytas žiūrovams su judėjimo negalia, nes žiūrovai keliauja su aktoriais per įvairias teatro erdves.

KONCERTAI

Sausio 6 d. 16 val. Vilniuje, šv. Kotrynos bažnyčioje, – Trijų karalių koncertas.

Vilniaus savivaldybės Grigiškių meno mokyklos mokytojai pirmą kartą kviečia į „Trijų karalių“ koncertą, vainikuosiantį tradicinę Trijų karalių eiseną sostinėje.

Sausio 6 d. 21.30 Vilniaus džiazo klube „Jazz Cellar 11“ – „Samba da Minha Terra“.

Tai Brazilijos džiazo muzikantų Djameno Farias (gitara, vokalas) ir Matheuso Nicolaiewsky (bosinė gitara) bei vokalistės Eglės Petrošiūtės, kuriuos suvedė džiazo studijos Nyderlanduose, projektas.

Sausio 7 d. 18 val. Vilniuje, šv. Kotrynos bažnyčioje, Liutauro Janušaičio albumo „Two Different Sides“ pristatymo koncertas.

Multiinstrumentalisto kompozitoriaus, prodiuserio, saksofono virtuozo Liutauro Janušaičio „Two Different Sides“ albumas, melomanų vadinamas metų instrumentinės muzikos albumu, – tai keturiolika muzikinių paveikslų, sudėtų į dvi dalis: „Dark Side“ – tamsaus skambesio, energingas, roko ir džiazo improvizacijos lydinys ir „Bright Side” – skaidri, kartais melancholiška, kartais suskambanti kaip muzika iš kino filmo, lyrinė fantazija kameriniam orkestrui ir saksofono solo. Dalyvaus VDU kamerinis orkestras ir būrys kviestinių džiazo muzikantų.

PARODOS

Iki sausio 13 d. Šiaulių dailės galerijoje veiks Romualdo Inčirausko paroda „Skulptūra. Tapyba. Tarytum juvelyrika“.

Pasak menotyrininkės Jurgitos Ludavičienės, išskirtinė R. Inčirausko kūrybos savybė yra universalumas. Iš tiesų, dailininkas suformavo savitą skulptūrinės plastikos atmainą, kurioje persipina tradicinių žanrų – medalio, reljefo, juvelyrikos, trimatės skulptūros – bruožai.

Vilniuje, Šiuolaikinio meno centre, rengiamos asmeninės „wrixlingo“ sesijos.

„Wrixling“ – tai naujas pasimaišymo metodas, kurio poveikį galima išbandyti užsisakius 25 min. trukmės asmeninę sesiją su vienu iš wrixlingo specialistų. Sesijos metu vykstantis wrixlingo procesas – tai viena dalis drauge su jumis režisuojamo karštligiško sapno, dvi dalys klaidinančio masažo, trys dalys abstrakčios terapijos ir žiupsnis žaidimo šizovaidmenimis. Šis metodas sukurtas siekiant pakoreguoti menkaverčio konstrukto, kurį anksčiau vadinome „savimi“, mastelį ir išmušti jį iš nepelnytai įprastų vėžių, panašiai kaip patiekalą galima perkelti iš pagrindinio meniu į sriubas.

Projekto autorius – Michael Portnoy (Niujorkas). Videofilmai apie specialistų komandą, daugiau informacijos apie projektą ir registracija – www.wrixling.com.

Vilniuje, Nacionalinės dailės galerijoje, veikia dvi didžiosios žiemos sezono parodos.

Didžiojoje salėje pristatomi nauji Deimanto Narkevičiaus 3D filmai. Tai premjera „Dėmės ir įbrėžimai“, reflektuojanti XX a. 8 deš. pradžioje studentų terpėje Vilniuje įvykusį A. L. Webberio roko operos „Jesus Christ Superstar“ pastatymą, ypatingą, visuomenei mažai žinomą sovietmečio alternatyvios kultūros įvykį, ir 2016 m. sukurtas, tarptautiniame Oberhauzeno trumpametražių filmų festivalyje specialiu žiuri paminėjimu įvertintas filmas „20.07.2015“, dokumentuojantis sovietinių skulptūrų nukėlimą nuo Žaliojo tilto Vilniuje.

Be šių, rodomi trys ankstesniais metais sukurti D. Narkevičiaus filmai „Kaimietis“ (2002), „Aplankant Soliarį“ (2007) ir „Nesprogusios bombos poveikis“ (2008).

NDG centriniame vestibiulyje ir 5 salėje veikia paroda, skirta vieno žymiausių lenkų architektų Oskaro Hanseno (1922–2005) kūrybiniam palikimui.

Norvegų kilmės architektas, jaunystę praleidęs Vilniuje, išgarsėjo dėl išvystytos atviros formos teorijos, kuri tapo jo architektūrinės, meninės ir pedagoginės veiklos ašimi. Parodoje pristatomos įvairios meninės veiklos sritys ir kūriniai, kuriuose pritaikyti atviros formos principai: parodų architekūra, laikini paviljonai, paminklai ir gyvenamieji rajonai, kuriuos O. Hansenas projektavo kartu su savo žmona Zofia, bei projektas „Tęstinė linijinė sistema“, kuriuo siekta kurti decentralizuotus miestus, besitęsiančius per Lenkiją ir visą Europos žemyną.

Kaune, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus A. ir P. Galaunių namuose (Vydūno al. 2) veikia paroda „Kasdienybės geometrija. Art Deco Kauno interjeruose“.

Paroda rengiama M. K. Čiurlionio dailės muziejaus pirmojo direktoriaus Pauliaus Galaunės ir jo žmonos operos solistės Adelės Galaunienės gyvenamajame name, kurį modernizmo estetikos dvasia suprojektavo inžinierius architektas Arnas Funkas. Pastatytas prieš 85-erius metus, išgyvenęs sovietinę nacionalizaciją, namas išsaugojo veik nepakitusią eksterjero ir vidaus erdvių autentiką. Pastaraisiais metais atnaujinant vidaus patalpas atsivėrė dar daugiau autentiškumo – restauruotos grindų dangos, atkurta kambarių koloristika grąžina į tarpukario laikotarpį ir atspindi charakteringiausius prieškario interjerų bruožus.

Lankytojai pirmą kartą kviečiami grožėtis atkurtomis pastato erdvėmis ir tarpukario Kauno interjerų dvasią kuriančiais parodos eksponatais, kuriuos paskolino antikvaras Gintautas Mekionis. Parodoje rodomi tik kauniečių interjeruose naudoti baldai, puošybos detalės ir reikmenys, charakteringi „Art Deco“ stilistikai.

