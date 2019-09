„Tartle“ pristato naują parodą iš privačios R. Valiūno kolekcijos

Prieš metus Vilniuje atidarytas privatus muziejus – Lietuvos meno pažinimo centras „Tartle“ – kviečia į naują parodą „Romantizmo amžius“. Joje eksponuojama 112 darbų iš „Tarle“ steigėjo, kolekcininko, advokato Rolando Valiūno sukauptų meno rinkinių.

Antroji paroda iš privačios kolekcijos – tapyba, piešiniai, grafika bei pirmą kartą viešumoje rodomi iliustruoti leidiniai – per dailės istoriją kviečia pažinti XIX amžių. Be abejo, XIX a. palikimo „Tartle“ saugyklose rastum nepalyginti daugiau nei 112 artefaktų. Pasak R. Valiūno, jį sudaro „apie 2.300 darbų, susijusių su XIX šimtmečiu, apie 1.000 knygų ir įvairių spaudos leidinių, 900 graviūrų, 120 liaudies meno skulptūrų, 100 tapybos darbų, piešinių ir t. t.“

Romantizmo amžius

Meno istorikė, kuratorė dr. Rūta Janonienė pristatydama parodą pasakojo, jog XIX a. mene vyravo romantizmo aspektas, ir vienas iš pagrindinių jo bruožų buvo dėmesys Lietuvos istorijai bei mitologijai, taip pat – vyravęs tautos herojų ir dvasios lyderių kultas, siekis išsaugoti istorinę atmintį ir puoselėti tradicijas. Visa tai puikiai atsiskleidžia per eksponuojamus žymiausių XIX a. Lietuvoje kūrusių menininkų – Ferdinando Ruščico, Pranciškaus Smuglevičiaus, Edvardo Mato Riomerio, Kazimiero Alchimavičiaus, Juozapo Oleškevičiaus, Alberto Žameto bei kitų, iki šiol mažai žinomų autorių kūrinius.

Anot dr. Janonienės, dauguma XIX a. Lietuvos dailininkų priklausė smulkiajai aristokratijai, todėl jų kūriniuose gana dažni dvarų aplinkos motyvai. „Kita vertus, – priduria meno istorikė, – to meto kūryboje neabejotinai atsispindėjo ir politinės-visuomeninės santvarkos kontekstas. XIX a. dailė ieškojo įkvepiančių pavyzdžių, herojiškų figūrų, kurios atitiktų romantizmo epochos didvyrio paveikslą. Jais dažnai tapdavo riteriški nobiliteto atstovai, atliekantys pareigą ir ginantys savo šalį kardu. Kita vertus, XIX a. atsigręžta ir į valstiečius, kurių išlaisvinimas iš baudžiavos, jų patriotiškas nusiteikimas buvo suvokiamas kaip vienas iš valstybingumo išlaikymo garantų jau nuo T. Kosciuškos sukilimo 1794-aisiais“.

Su naująja paroda „Tartle“ centras „eina“ į mokyklas. Tiksliau, – kviečia mokyklas ateitį į centrą. R. Valiūno įsitikinimu, valanda kita, praleista šioje parodoje, mokiniui gali duoti daugiau, nei pusmetis istorijos pamokose. Todėl su mokyklomis jau tariamasi dėl lankymosi parodoje.

Metai su „Tartle“

Jurgita Semenauskienė, „Tartle“ direktorė, skaičiuoja, jog per pirmus veiklos metus centrą aplankė per 5.000 žmonių, kantriai laukusių galimybės užsiregistruoti į pirmąją parodą. Anot jos, su ekspozicija lankytojai supažindinami tik mažomis grupėmis, lydimi menotyrininkių pasakojimo, todėl per savaitę centras gali priimti ribotą svečių skaičių.

Pasirinktos krypties – parodos lankymo su gidu ir tik užsiregistravus, centras nežada keisti. Pasak R. Valiūno, bent iki metų pabaigos „Tarle“ lankymas bus nemokamas.

Pranešama, jog Lietuvos meno pažinimo centre TARTLE, veikiančiame Vilniuje, Užupyje, sukaupta viena didžiausių visuomenei prieinamų privačių meno kolekcijų Centrinėje Europoje.

Joje – per 7.000 eksponatų: apie 1.000 tapybos darbų, per 360 skulptūrų, per 490 žemėlapių, per 1.100 istorinės grafikos darbų, per 2.000 lituanistinių knygų ir kitų spaudinių, išleistų iki 1905 m., taip pat lituanistinės medalistikos, sidabro kalybos bei kitų artefaktų. Jų amžius – nuo pagonybės laikų kultūrinio palikimo iki šiuolaikinės dailės.

Istorinės Lietuvos menininkai kolekcijoje pristatomi neatsižvelgiant į jų tautybę, nes nesvarbu, kokia kalba jie kalbėjo ar iš kurio pasaulio krašto buvo kilę – jų darbai yra neatskiriami nuo Lietuvos istorinio ir kultūrinio konteksto. Centras unikalus tuo, kad jame interaktyviai per meno prizmę galima susipažinti su Lietuvos istorija.

