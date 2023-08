Ar gavome teisingą kainą už jūrinį vėją? Manau, kad ne

Naglis Navakas, „Verslo žinių“ žurnalistas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Atsinaujinančios energetikos amžius Lietuvai atnešė sočią galimybę įdarbinti jūros vėją. Energetikos ministras mano, kad jam tai pavyko padaryti sėkmingai. Tačiau surengto aukciono eiga ir jo rezultatai rodo priešingai.

Tobulėjant technologijoms paaiškėjo, kad Lietuva turi daug gamtinių išteklių – vėjo parkams tinkamą jūros dugną. Tai – geras išteklius, kurio įdarbinimas turi nedidelį ekologinį poveikį ir kelia nedideles rizikas, palyginus, tarkime, su naftos ar gamtinių dujų gavyba jūros dugne.

Neišnaudoti šio ištekliaus šalies energetikos sektoriaus vystymui būtų, mano manymu, siaubinga klaida.

Didysis klausimas – kiek gi šis išteklius yra vertas?

Aš to nežinau. Ministras to taip pat nežino. Kodėl? Nes to niekada Lietuvoje nėra buvę. Niekas nėra bandęs komerciškai išnuomoti lietuviško jūros dugno vėjo gamybai.

Yra buvę bendrovių, kurios norėjo jį išsinuomoti, bet to padaryti joms nepavyko.

Todėl net orientacinės kainos nežinome. O tai reiškia, kad turime atlikti savotišką „kainos atradimo“ (angl. price discovery) pratimą. Surengti aukcioną, kuriame rungiantis gausiam dalyvių ratui paaiškėtų, kiek verslios galvos yra pasirengusios sumokėti už tokią galimybę.

Dabar, kai rezultatas mums visiems prieš akis, galime konstatuoti: konkurso nebuvo, todėl kaina nebuvo atrasta, o buvo „prirašyta“.

Oficialiai aukcione dalyvavo du dalyviai. Bet ar tikrai? Vienas iš jų tepasiūlė 5 mln. Eur, mažiausią galimą sumą. Vargu, ar kas į aukcioną ateina rimtai pasivaržyti, ketindamas pasiūlyti mažiausią kainą ir nė cento daugiau.

Vadinasi, konkurse išties dalyvavo tik viena bendrovė.

„Kainos atradimo“ pratimas nebuvo atliktas.

Ministras teigia, kad viskas čia gerai – konkursą jis pristatė 20-čiai didelių užsienio bendrovių. Iš kurių realių ketinimų nugalėti aukcione neparodė nei viena. Nesu tikras, ar šis faktas atspindi ministro darbą taip gerai, kaip mano pats ministras.

Todėl ir kyla klausimai, kurie pramušė net ir, jo paties žodžiais, „labai storą“ ministro odą.

Ar gauta geriausia kaina? Ar padaryta viskas, kad aukcione būtų sąžiningai ir atvirai konkuruojama?

Aš manyčiau, kad ne.

Projektų lyginimas

To lyg ir užtektų, ginant viešąjį interesą – aukcionas nebuvo sėkmingas, nepaisant to, kad atitiko minimalius dalyvių skaičiaus kriterijus.

Tačiau tarptautiniai lyginamieji skaičiai pasirodė esantys tokie nepalankūs, kad ministras, teisindamas savo darbą, buvo priverstas „išrasti“ 600 mln. Eur vertės kabelį, su kuriuo po ranka keliavo pasilyginti su Vokietijos surengtais aukcionais.

Žinoma, tokia suma už jungtį yra milžiniška ir kabelio kainos vertinimų yra ir kitokių.

Bet ministras dar ir lygino savo darbo rezultatą su išskirtiniu Vokietijos konkursu. Jo metu pritrauktų lėšų sumos – didžiulės, tačiau tik 10% jų mokama iškart, likusi dalis išdėstoma per 20 metų.

Vokietijos vyriausybė turi kitų prioritetų ir tikslų, nei mūsiškė, todėl jie sudėliojo projektų finansavimą tokiu būdu, kad pasižadėtos sumos viršija bet ką ir bet kur pasaulyje.

Vokiečiams reikia pinigų elektros tinklui, jungiančiam elektrą gaminančią šiaurę ir ją vartojančius šalies pietus, vystyti. Ieškodami, iš kur finansuoti tinklų plėtrą, jie sugalvojo štai tokią konkurso struktūrą. Jiems tie patys pinigai turi kitą vertę.

Labai panašiai, kaip Lietuvoje buvo apmokestinti bankai, kurių pelno dalis bus panaudota mūsų gynybai finansuoti.

Dėl tokių skirtumų mes savo analizėje šių projektų ir nelyginome.

„Visgi, net ir pasauliniame kontekste Vokietijos aukcionas pritraukė išskirtinai daug lėšų. Tai matyti iš VŽ surinktų duomenų apie kitus pastaraisiais metais skelbtus jūrinio vėjo aukcionus, tai pažymi ir rinkos stebėtojai bei dalyviai“, – rašėme tuomet.

Bet jei jau ministrui niežti pasilyginti, palyginkime štai ką.

„Ocean Winds“, ta pati bendrovė, kuri mūsų aukcioną laimėjo su „Ignitis renewables“, nėra naujokė šiame versle.

Kartu su pinigų valdytoja „Global Infrastructure Partners“ ji neseniai sumokėjo 765 mln. USD už plotą prie Niujorko krantų, kuriame norėtų išvystyti 1,7 GW jūrų vėjo.

Jei Vokietija arčiau širdies, šios šalies bendrovė RWE, drauge su britų valstybine „National Grid“, gretimame plote atseikėjo 1,1 mlrd. USD už plotą 3 GW parkui.

Atliekame matematinius veiksmus: 765/1.700*700*0,92=289,8 mln. Eur už 700 MW galios. Arba 1.100/3.000*700*0,92=236,1 mln. Eur už 700 MW galios.

Palyginti su 20 mln. Eur už 700 MW galios Lietuvoje.

Kodėl ta pati bendrovė už praktiškai tą patį mokėjo vieną kainą kitur, o visai kitą – čia?

Jei norėsite kabintis už jungiamojo kabelio dar kartą, tai amerikietiški projektai nuo artimiausio kranto nutolę per 51–61 km, kai mūsiškis nuo Palangos pakrantės – per 30 km.

Jei norėsite kabintis už geopolitinės situacijos – Baltijos jūra dabar yra NATO ežeras. Joje geopolitinė situacija nuo karo pradžios nepalyginamai pagerėjo – Suomija tapo, o Švedija taps NATO narėmis.

Be to, regiono šalys suprato, kad turi ginti ir saugoti povandeninę infrastruktūrą.

Iki tol nieko panašaus regione nėra buvę.

Galiausiai, Niujorko valstijoje vartotojai už elektrą moka labai panašiai, kaip tai darome mes. Kilovatvalandė elektros balandį (naujausi apibendrinti duomenys) kainavo 18,23 euro centus namų ūkiams ir 6,2 cento pramonei (1 USD = 0,92 Eur).

O doleris yra doleris, euras yra euras, nesvarbu, kur uždirbtas.

Nesakau, kad už mūsų projektą Vyriausybė turėjo gauti lygiai tiek, kiek už paminėtus „New York Bight“ projektų plotus. Bet skirtumai yra pakankamai akivaizdūs, kad paremtų tą pačią išvadą, kurią dariau pažiūrėjęs į dalyvių aktyvumą aukcione.

Ar aukcione gauta geriausia kaina už mūsų jūrinį vėją? Aš manyčiau, kad ne.

Komentaro autorius – Naglis Navakas, „Verslo žinių“ žurnalistas

