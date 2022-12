Pakalbėkime apie pramonę

Per praeitas Kalėdas, kai tapo akivaizdu, kad pandemija išsikvepia, buvo tikėtasi stabilumo, tačiau artėjant šiųmetėms didžiausioms žiemos šventėms netikrumo dar daugiau. Negana to, kad niekaip nesiseka tvirtai surišti sutrūkinėjusių tiekimo grandinių, dar ir brangi energetika, žaliavos kelia savikainą bei gaminių kainas. O tai jau kerta ir per paklausą, ir per konkurenciją.