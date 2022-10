I. Langaitė. Kas laukia Lietuvos startuolių?

Asociacijos nuotr.

Korona, karas ir krizė – trys K kaip reikiant supurtę ir taip dinamišką startuolių kasdienybę. Įspūdingas rinkos augimas tęsėsi daugiau nei 10 metų, tačiau šiandien esame ciklų, tarp jų – ir ekonominių, sandūroje. Kas laukia Lietuvos startuolių?

Pirma, kapitalo rinkose yra, tačiau jis tapo labai selektyvus. Nebeturėdamos tiek daug resursų plėtrai ir didėjant sąnaudoms, įmonės priverstos mažinti išlaidas. Tarp jų – ir startuoliai. Remiantis skirtingų platformų duomenimis, per 8 šių metų mėnesius startuoliai jau atleido daugiau nei 75.000 darbuotojų. Daugiausiai – JAV ir Indijoje. Labiausiai nukentėjo startuoliai, susiję su maisto, transporto, prekybos, sveikatos ir finansų produktais.

Tiesa, Lietuvos startuoliams antrasis metų ketvirtis buvo rekordinis. Sumokėta 68 mln. Eur mokesčių – trečdaliu daugiau nei tokiu laiku prieš metus. Iš viso beveik 800 Lietuvoje aktyviai veikiančių startuolių tik per pusmetį šalies biudžetą papildė jau 133 mln. Eur. 4% augimas fiksuojamas ir lyginant su pirmuoju metų ketvirčiu, tačiau, pavyzdžiui, per pastaruosius dvejus metus startuolių sumokėtų mokesčių suma augo net dvigubai.

Vis dėlto lietuvių įkurti, čia darbuotojus samdantys ir mokesčius mūsų šalies biudžetui mokantys startuoliai veikia bei konkuruoja globaliai, tad turime konstatuoti, kad pokyčiai palies ir mus. Trečiąjį metų ketvirtį nuskambėjo keli to pavyzdžiai: greitojo siuntų pristatymo platforma „Ziticity“ sustabdė veiklą, IT įmonė „Uber Lithuania Software and Development“ Vilniuje uždaro savo programavimo padalinį, 11 darbuotojų atleido ir mobilumo platformą kuriantis lietuvių startuolis „Trafi“. Ar bus ir daugiau atleidimų ar atsitraukimų? Greičiausiai, taip. Ir tai susiję ne tik su startuolių veiklos pobūdžio ar gebėjimų valdyti verslą specifika, bet ir su besitraukiančiomis rinkomis, mažėjančia vartotojų perkamąja galia.

Tokie sprendimai yra labai sunkūs ir nepatogūs trumpuoju laikotarpiu, bet nešantys vertę ilguoju. Šiuo metu dalis Lietuvos startuolių tikrai įjungė išgyvenimo režimą ir su turimomis lėšomis stengiasi išlikti iki kito finansavimo etapo. Vis dėlto kol kas tai nėra masinis reiškinys.

Čia noriu stabtelėti ir pabrėžti – specialistai be darbo neliks. Talentas persiskirsto į efektyviau šiuo etapu veikiančias įmones ir dažnai tą padaryti padeda patys darbuotojus išlydintys startuoliai. Ekosistemos viduje informacija apie tokias situacijas pasirodo gerokai anksčiau nei viešai. Ir praktiškai absoliuti dauguma norinčių greitai pereiti dirbti kitur tą ir padaro, palydėti geriausių rekomendacijų. Štai tokią verslininkų kartą ir startuolių kultūrą turime.

Be to, nemaža dalis didžiųjų startuolių auga iš pelno, o ne iš investicijų. Tai lėtesnis, tačiau tvaresnis augimo modelis, leidžiantis ir į turbulencijas pažiūrėti kitu kampu. Pavyzdžiui, kaip į galimybę prisivilioti talentus iš Lietuvos ar užsienio, kitaip formuoti savo vertės suvokimą.

Šiandien visi turime stabtelėti, susitelkti, padėti vieni kitiems ir stengtis gauti geriausius rezultatus turimais kaštais. Kartu su ekonominiu pakilimu resursai grįš pas tuos, kurie geba kurti tikrą ir aktualią vertę visiems. Suprasdami tai, Lietuvos startuoliai dirba dar daugiau, dar stipriau inovuoja ir ieško ilgalaikių sprendimų, net jei trumpuoju laikotarpiu jie ir nepatogūs.

Komentaro autorė – Inga Langaitė, Asociacijos „Unicorns Lithuania“ vadovė

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.

