IT valdymo įrankiai: pažangi stebėsenos sistema padeda užkirsti kelią incidentams

Kaip parodė naujausias „Blue Bridge“ klientų tyrimas, dauguma IT priežiūros paslaugas perkančių klientų puikiai išmano bazinius IT priežiūros procesus, tokius kaip incidentų, įvykių ir pakeitimų valdymas. Tačiau vien šių procesų, siekiant užtikrinti sistemų veikimo nepertraukiamumą ir efektyvumą ilguoju laikotarpiu, nepakanka – tam reikia detalesnio stebėsenos proceso.

Tiesa, ne visi tiekėjai gali jį pasiūlyti bei turi patirties dirbant su dideliu kiekiu informacijos. Vis dėlto, kaip pabrėžia „Blue Bridge“ IT paslaugų teikimo direktorius Edvinas Mačiulis, įdėmus IT procesų stebėjimas šiuo metu daug lengviau įgyvendinamas pasitelkus naujausias technologijas, o jo nauda – kaip niekada didelė: sudėtingesnių mikroprocesų sekimas gali visiškai eliminuoti incidentus, galinčius turėti įtakos organizacijos veiklai.

Pažangios IT stebėsenos sistemos vertė

Efektyviai, šiuolaikinius iššūkius atitinkančiai IT stebėsenai dažniausiai nepakanka vieno įrankio, kadangi tokia sistema turi būti daug jautresnė ir fiksuojanti net subtiliausius pokyčius sistemose, taip pat renkanti visą su incidentu susijusią informaciją, kuri kitu atveju atrodo nereikšminga. Todėl radus sau tinkamiausią sprendimą, jį neretai tenka papildyti dar keliais elementais, padedančiais sukurti vientisą stebėjimo sistemą, teigia „Blue Bridge“ IT paslaugų teikimo direktorius E. Mačiulis.

Remdamasis ilgamete „Blue Bridge“ patirtimi prižiūrint įvairaus sudėtingumo IT infrastruktūrą, pašnekovas neslepia, kad organizacijai tinkamiausias IT stebėsenos įrankis turi augti kartu su organizacijos IT branda.

„Pavyzdžiui, savo darbe naudojame „Zabbix“ įrankį, kurį vystome šešerius metus. Galima sakyti, kad jis yra visos mūsų IT stebėsenos sistemos pagrindas. Tai – atviro kodo įrankis, pasižymintis didele šablonų gausa. Jo naudotojų bendruomenė nuolat kuria naujus šablonus ir jais dalijasi, todėl „Zabbix“ galima rasti visus įmanomus šablonus, kurių gali prireikti tipiniam lietuviškos organizacijos IT ūkiui stebėti. Tiesa, įmonės viduje turime šių šablonų parinkimui ir derinimui dedikuotą specialistą, kuris išrenka geriausiai konkrečią situaciją atitinkantį šabloną. Visgi, nepaisant įrankio privalumų, mums, kaip IT tiekėjams, buvo kilę ir iššūkių. Pavyzdžiui, šio įrankio agentus diegiame į klientų serverius, todėl dar prieš keletą metų susidurdavome su nepasitikėjimu. Tačiau pamatę stebėjimo įrankio naudą – padidėjusį stebėsenos efektyvumą ir prognozių tikslumą, klientai pradėjo vertinti IT stebėsenos paslaugą“, – pasakoja E. Mačiulis.

Detali informacija apie praeities įvykius – svarbi prognozuojant ateitį

Dar vienas mūsų stebėjimo įrankio privalumas – informacijos kaupimas, leidžiantis pasinaudoti žiniomis apie praeities įvykius numatant ateities tendencijas ir tiksliau prognozuojant, kokie sunkumai gali iškilti. Kaip pastebi „Blue Bridge“ ekspertas, ši ypatybė leidžia iš esmės užbėgti bet kokiems klientų sistemų sutrikimams už akių ir „gaisrų gesinimą“ pakeisti prevencinių veiksmų taikymu.

„Zabbix“ leidžia klientui kurti savo duomenų bazę, kurioje kaupiami incidentų prevencijai neįkainojami duomenys. Tačiau svarbu suprasti, kad dideli kiekiai duomenų tampa beverčiai, jei nėra efektyvaus būdo juos apdoroti ir naudoti situacijos įvertinimui. „Bėgant laikui pastebėjome, kad „Zabbix“ galimybės atvaizduoti turimą informaciją ir ja pagrįstų ataskaitų ruošimas mūsų netenkina. Todėl būtent geresniam duomenų atvaizdavimui pradėjome naudoti papildomą įrankį „Grafana“ (rinkoje yra ir alternatyvų), kurį sujungėme su „Zabbix“ duomenų baze. Kadangi dirbame su daug klientų, papildomas atvaizdavimo įrankis leidžia kiekvienam iš jų pasiūlyti išsamias bei lanksčias ataskaitas, reikalingas įžvalgoms apie IT infrastruktūros būklę“, – paaiškina pašnekovas, pastebėdamas, kad galiausiai išsamesnė informacija ir jos aiškumas leido siekti ambicingesnių tikslų – ieškoti įrankio, galinčio surinkti dar daugiau duomenų apie sistemų veikimą.

„Taip mūsų darbe atsirado įrankis „ELK Stack“, kurio paskirtis – surinkti informaciją iš sistemų įvykių žurnalų. Apjungus stebėjimo sistemos ir įvykių žurnalų duomenis, gaunama visa su sutrikimu susijusi informacija, kurią galima naudoti situacijos analizei“, – dėsto E. Mačiulis.

„Išanalizavę šiuos duomenis, pamatėme, kad iš chaoso išnyra dėsningumai bei pasikartojimai, leidžiantys mums daug tiksliau prognozuoti incidentus, kurie gali grėsti konkretiems klientams. Apskritai galima apibendrinti, kad pradžia dirbant su daugybe duomenų nėra lengva, tačiau sėkmingai viską susisteminus, IT stebėsena tampa daug naudingesnė ir leidžia atlikti proaktyvius veiksmus. Svarbu pažymėti, kad tai galioja ne tik IT tiekėjams, kaip „Blue Bridge“, bet ir kitoms organizacijoms, planuojančioms susikurti pažangią IT stebėsenos sistemą savarankiškai“, – pažymi pašnekovas.

IT stebėsenos pradžiamokslis – trumpai

Apibendrindamas „Blue Bridge“ patirtį vystant efektyvią IT stebėsenos sistemą, E. Mačiulis pateikia kelias rekomendacijas, galinčias padėti siekiantiems išsamesnio IT stebėjimo proceso: „Jeigu jaučiate, kad Jūsų organizacija pasirengusi IT monitoringui, siūlyčiau pradėti nuo kreipinių analizės. Stebint šiuos duomenis ilgesnį laiką, ten galima rasti ne tik daug išsamios informacijos, bet ir pasikartojimų, kurie leidžia kelti klausimą – ką galima padaryti, kad tos pačios problemos nesikartotų?“

Antrasis žingsnis po kreipinių analizės – IT stebėjimo procesų kūrimas ir įrankių parinkimas. „Monitoringo įrankių rinka – didelė. Kiekvienas gali pasirinkti įrankį pagal savo kompetencijas ir kitas galimybes. Žinoma, IT stebėseną galima įsigyti ir kaip paslaugą iš IT tiekėjo, tačiau labai svarbu, kad jis turėtų darbo su dideliais informacijos masyvais patirties ir išmanią stebėsenos sistemą“, – pabrėžia pašnekovas.

Trečiasis žingsnis susijęs su gautos informacijos apdorojimu ir pritaikymu sprendžiant pasikartojančias problemas. „Pradėję naudoti stebėsenos sistemą pamatysite, kad be pavienių incidentų, atsiranda ir tarpusavyje susijusių incidentų (problemų), kuriuos ėmus spręsti kartu, galite ryškiai sumažinti jų pasikartojimą“, – dėsto pašnekovas, argumentuodamas, kad dabartinė „Blue Bridge“ IT stebėsenos sistema leidžia išvengti didžiosios dalies IT incidentų: tendencijos rodo, kad incidentų kiekis nuolat mažėja, o dabartinis metų vidurkis yra vos 2 % nuo visų klientų kreipinių.“