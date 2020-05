Gamtinių dujų kainos, kurių net nesapnavome

Patikimas energijos išteklių tiekimas ir lanksti partnerystė verslui ypač aktuali sudėtingais laikotarpiais – tokiais, kaip ši pasaulinė pandemija. Dabar, anot ekspertų – ir itin palankus metas galvoti apie būsimas energijos išlaidas, tame tarpe – ir dujoms.

Šiuo metu absoliuti dauguma gamtinių dujų rinkos dalyvių prognozuoja, kad artimiausiu metu dėl dujų pertekliaus visame pasaulyje ir toliau bus juntamas spaudimas dujų kainoms ir jos išliks žemumose.

„Kita vertus, kuo ilgiau tęsis dabartinis žemų kainų laikotarpis, tuo mažiau rinkos dalyvių galės pasiūlyti tokį pat dujų kiekį, koks buvo siūlomas iki šiol. Prognozuojamas lėšų naujiems projektams mažėjimas irgi menkins dujų pasiūlą. Be to, gamtinės dujos taip pat išgaunamos ir kaip šalutinis naftos telkinių eksploatavimo produktas. Taigi dabar, kai naftos kainos žemos, natūraliai trauksis ir naftos gavyba, kartu mažindama dujų pasiūlą“, – komentuoja Mantas Barzda, „Ignitis“ Didmeninės prekybos ekspertas.

Toks scenarijus šiuo metu susiklostęs JAV, kuri yra svarbi pasaulinė dujų eksportuotoja. Ten naftos, išgaunamos iš skalūnų, savikaina ir taip aukšta, o naftos kainos biržoje šiuo metu yra žemiausios per pastaruosius 20 metų. Pasekmė – vienas po kito uždaromi naftos telkiniai. Uždaromų gavybos platformų skaičius – beprecedentis per visą JAV skalūnų istoriją. EIA (JAV Energijos informacijos administravimo agentūra) teigia, kad JAV dujų išgavimas po rekordinių 2019 m. šįmet smuks žemyn, toks išliks ir kitąmet. Išgavimo mažėjimo tendencija fiksuojama pirmąkart nuo 2016 m., be to, tai pirmas kartas per pastaruosius penkiolika metų, kai prognozuojamas išgaunamos naftos kiekio mažėjimas dvejus metus iš eilės.

Kainų augimas prognozuojamas jau rudenį

Žvelgdami į kiek tolimesnę gamtinių dujų kainos perspektyvą ateities sandorių biržoje, analitikai prognozuoja kainų kilimą pradedant ketvirtuoju šių metų ketvirčiu.

„Pavyzdžiui JAV šių metų 3 ketvirčio kainos ateities sandorių biržoje šiuo metu jau yra pakilusios nuo prieš tai fiksuotų žemumų ir, vadovaujantis „Goldman Sachs“ analitikų prognozėmis, kotiruojasi su tam tikra premija. Visgi tų pačių analitikų manymu, pradedant 2020 m. paskutiniuoju ketvirčiu, dujų kainos ateities sandorių biržoje kotiruojasi su 15% nuolaida, o žiūrint į 2021 m. ir toliau, jų vertinimu nuolaida šiuo metu siekia net 15-40%. Jeigu toks scenarijus vystysis toliau, kai gamtinių dujų kainos JAV augs, tai eksportas į Europą ar Aziją paprasčiausiai taps ekonomiškai nepelningas ir pasaulinės dujų kainos turės koreguotis“, – kalba Mindaugas Baltutis, „Ignitis“ Prekybos ir portfelio valdymo departamento vadovas.

„Be to, dėl Covid-19 ir šiltos žiemos suvartojimo lygis smuktelėjo, todėl saugyklos yra beveik dvigubai pilnesnės nei pastarojo laikotarpio ilgalaikis vidurkis (AGSI duomenimis). Taigi nors dujų biržose artimiausių mėnesių artimiausios ateities laikotarpių kontraktai sudaromi rekordiškai žemomis kainomis, visgi remiantis „Thomson Reuters“ ir „Goldman Sachs“ analitikais, kainos ateities sandorių biržoje nuo 2020 m. 4 ketvirčio jau kyla, o kilimas toliau laikosi ir 2021 m.“, – konstatuoja p. Baltutis.

„Šiuo metu dujos tampa itin konkurencingas kuras. Savo klientus, vartojančius alternatyvų kurą ir tuo pačiu turinčius galimybes persijungti įrenginius ir vartoti dujas, raginame persiskaičiuoti energijos išteklių, naudojamų gamyboje, savikainas. Gamtinių dujų kainos šiuo metu yra tokiam žemam lygyje, apie kurį turbūt net negalėjo pagalvoti geriausi mūsų sektoriaus ekspertai. Džiaugiamės, kad didžioji dalis klientų pasinaudojo mūsų patarimu ir pasirinko būtent su dujų biržų kainų indeksais susietas dujų tiekimo sutartis, todėl dabar gali mėgautis iki šiol neregėtu kainų lygiu. Tikimės, kad rekordiškai žemos dujų kainos padės mūsų klientams lengviau atsistoti ant kojų po verslo tempą sulėtinusio karantino”, – teigia „Ignitis“ verslo klientų ir plėtros tarnybos direktorius Haroldas Nausėda.

Patikima partnerystė

Gamtinių dujų rinkoje „Ignitis“ verslui dujas tiekia net iš 3 skirtingų šaltinių. Įmonė turi ilgalaikes SGD tiekimo sutartis ir tiekia gamtines dujas per Klaipėdos uoste esantį suskystintų dujų terminalą. „Ignitis“ dujų įsigijimų portfelyje jau ketvirti metai iš eilės SGD importas sudaro maždaug 60 proc. nuo visų parduodamų dujų kiekio. Tikėtina, šiais metais proporcijos bus dar išraiškingesnės. Klaipėdos SGD terminalas bendrovei sudaro realias galimybes prieiti prie pasaulinių tiekėjų. Tą akivaizdžiai patvirtina ir per Klaipėdą importuojamų dujų kiekių augimas. Dujas bendrovė taip pat importuoja vamzdynais iš Rytų. „Ignitis“ turi sukaupusi ir reikšmingą kiekį gamtinių dujų atsargų, kurios saugomos Inčukalnio (Latvija) požeminėje saugykloje.

Toks diversifikuotas tiekimas užtikrina itin aukštą gamtinių dujų tiekimo patikimumą mūsų klientams ne tik Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, tačiau dabar – ir Suomijoje. Pastarojoje klientai tiekėjo patikimumą vertina ypač atsakingai ir kruopščiai.

Šiuo sudėtingu verslui laikotarpiu „Ignitis“ dar sykį patvirtina, kad svarbiausia – patikima partnerystė. Klientams bendrovė užtikrina sklandų ir patikimą energijos resursų tiekimą, lanksčiai vertina sudarytas sutartis, o klientų aptarnavimo procesą sėkmingai perkėlė į e-kanalus. Nors jau klientų aptarnavimo centrai yra atidaryti, bendravimas nuotoliniu būdu, naudojant įvairias priemones bei vaizdo skambučius tapo kasdienybe. Šiame įtemptame ekonomikos lėtėjimo etape bendrovė nelieka abejinga ir su sunkumais susiduriančio verslo poreikiams.

„Mes siekiame būti patikimais partneriais savo klientams visose situacijose, ir suprantame, kad karantino metu verslas susiduria su finansiniais nesklandumais. Savo verslo klientus, kuriems dėl karantino pagrįstai iškyla mokėjimų atidėjimo ar mokėjimų grafiko koregavimo būtinybė, raginame kreiptis į mūsų bendrovės atstovus. Tokie mokėjimų atidėjimo kreipiniai yra kiekvienu atveju sprendžiami individualiai, pagal mūsų nustatytus kriterijus ir tvarką“, – pataria H. Nausėda.