„Asus ExpertBook B7 Flip“ – verslo klasės kompiuteris, kurį pamilo po pirmo žvilgsnio

Verslo klasės „Asus“ kompiuteriai atitinka kariškių keliamus tvirtumo reikalavimus, o „Asus ExpertBook B7 Flip“ sveria vos nuo 1,47 kg.

„Su kompiuteriais bendrauju nuo 1980-ųjų, teko bandytą pirmąjį lietuvišką kompiuterį „Santaka“, matyti skaičiavimo centrus, kur duomenys buvo įvedami su perfokortomis. Visa IT technologijų pažanga yra susijusi su mano smalsumu ir brendimu. Kai atsirado nešiojamieji kompiuteriai, atradau „Asus“, kurie man labiausiai „limpa prie rankos“, – pasakoja Vladislovas Česnauskas, bandęs įvairius kompiuterius ir tapęs „Asus“ entuziastu.

-Rado optimalų kompiuterį

„Pirmąjį nešiojamąjį kompiuterį, palyginti su dabartiniu, ir nešiojamuoju būtų sunku pavadinti, nes su 17 colių ekranu svėrė per 3 kg. Kelionėse, pvz., lėktuvuose, su juo buvo ypač nepatogu. Ir tuomet pastebėjau „Asus“ su 13 colių ekranu, – tai tapo mano gyvenimo džiaugsmu: lengvas, patogus kelionėse, lankantis pas klientus, dirbant oro uoste ar bet kur kitur, – prisimena V. Česnauskas, daugiau kaip 20 m. veiklos patirtį sukaupusios salotų gaminių ruošimo UAB „Green Factory Baltic“ įkūrėjas ir konsultantas bei prokuristas. – Tačiau to meto kompiuterių silpnoji vieta buvo baterijos, kurios po metų kitų ir valandos darbo neišlaikydavo.“

Vladislovas Česnauskas, UAB „Green Factory Baltic“ įkūrėjas ir konsultantas bei prokuristas: „Man optimalus sprendimas – naujasis „Asus ExpertBook B7 Flip“ nešiojamasis kompiuteris.“

Anot jo, kitas etapas buvo „Asus Bamboo“. V. Česnauskas su juo dirbo ilgus metus, jam ypač patiko šio kompiuterio korpuso bambuko apdaila.

„Kartu buvau įsigijęs ir pirmąjį planšetinį kompiuterį „Asus ZenPad“, kuriame klaviatūros nebuvo, reikėjo baksnoti lazdele. Jį naudojau ir kaip telefoną, nors kurį laiką buvau „Nokia“ gerbėjas, kol jie stipriai technologiškai neatsiliko nuo konkurentų“, – pasakoja V. Česnauskas.

Pamėgęs „Apple iPhone“ telefonus jis pabandė ir „Apple Mac“ kompiuterius.

„Bet... Paaiškėjo, kad šie amerikonai bendrauja ne su visomis europinėmis programomis, todėl vėl grįžau prie „Asus“ ir pastaruosius metus esu jų gerbėjas. Dabar turiu kelis „Asus“ kompiuterius. Labai sužavėjo su dvigubu ekranu, bet dėl svorio jo mobilumas apribotas, labiau tinkamas naudoti namuose ar biure. Man optimalus sprendimas – naujasis „Asus ExpertBook B7 Flip“, – nuomone dalinasi ilgametis kompiuterių naudotojas.

Tvirtas kaip kariškiams

„Jau iš pirmo žvilgsnio jis labai patrauklus, elegantiškas, traukia akį, o kai paimi į rankas pajauti, kad korpusas tvirtas. Pasidomėjęs išsiaiškinau, kad verslo klasės „Asus“ kompiuteriai atitinka kariškių keliamus tvirtumo reikalavimus, o „Asus ExpertBook B7 Flip“ sveria vos nuo 1,47 kg“, – pasakoja V. Česnauskas.

Iš tiesų šių kompiuterių korpusas pagamintas iš magnio ir aliuminio lydinio ir ypatingos konstrukcijos sutvirtinimo, kad padidintų atsparumą. „ExpertBook B7 Flip“ atitinka pramonėje pirmaujantį JAV karinį standartą MIL-STD 810H, kuriam patvirtinti atliekami išsamūs ir griežti bandymai.

Kompiuterių entuziastas akcentuoja ir dar vieną šio 14 colių liečiamojo ekrano su „Corning Glass“ apsauga nuo akinimo ir pirštų antspaudų žymių, vos 1,89 cm korpuso storio kompiuterio išskirtinę savybę – 360 laipsnių kampu apverčiamą ekraną. Anot V. Česnausko, ši galimybė labai praktiška ir suteikia patogumo, ypač praverčia, kai yra mažai vietos, kai kompiuterį nori naudoti kaip planšetę ar jame pasidėti paruoštuką kalbai.

Spartus ir galingas

„Ir šio kompiuterio pasileidimo greitis daugelį gali nustebinti, kai pradėti dirbti gali per kelias sekundes. Tokie dalykai „veža“, ypač kai prisimenu, jog praeityje turėdavai pakankamai laiko pasinervinti, kol kompiuteris „užsikraus“. Be to, naudoju kelis „Wi-Fi“ taškus, tai kompiuteris pats žino, prie kurio racionaliau jungtis, to net nejaučiu. Jis visuomet pasiruošęs tau padėti – ready to go“, – pripažįsta daugiau kaip 35 m. darbo su kompiuteriais patirtį sukaupęs V. Česnauskas.

Kompiuterių žinovą džiugina ir „ExpertBook B7 Flip“ galingumas. Šis kompiuteris sukurtas taip, kad būtų lengvas naudoti keliaujant, jo galią palaiko 12-os kartos „Intel® Core™ i7-P“ procesorius ir iki 64 GB DDR5 atmintis, kad, anot V. Česnausko, sparčiai veiktų „čia ir dabar“.

Pasak jo, kiekvienas prietaisas jam skirtas užduotis turėtų atlikti maksimaliai gerai, tuomet juo esi patenkintas. Todėl jis akcentuoja ir itin greitą jungiamumą (angl. connectivity) su jo kompiuterio turimu „5G-enabled“ ir „WiFi 6E“. Šios su „ExpertBook B7 Flip“ suderinamos technologijos užtikrina žaibišką duomenų perdavimo spartą ir saugų ryšį bet kur – ir biure, ir kelyje. Beje, jis įsitikinęs, kad 5G ryšys – žingsnis į priekį.

Praktiškas ir patogus

„Prie praktiškų šio kompiuterio sprendimų priskirčiau ir gausybę turimų jungčių, kurios jį leidžia panaudoti įvairiems poreikiams patenkinti. O ir pačios jungtys atrodo gerokai stabilesnės ir patikimesnės nei kai kurių kitų kompiuterių. Gal ir dėl preciziškų jungčių ką bejungtum dirba sklandžiai, nebijai, kad jungtis išsimakaluos, – praktiškais įspūdžiais dalinasi kompiuterių entuziastas. – Praktiškas yra ir krovimo lizdas – C jungtis. Net jei kompiuterio kroviklį pamiršai, niekada nebus problemos. Nors, tiesa, kompiuteris „supyksta“, kai naudoji ne jo originalų kroviklį“.

Patogumo suteikia ir „Asus“ jau anksčiau pasiūlytas jutiklinis kilimėlis „TouchPad“ skaičiukams suvesti, kai nereikia perjunginėti ekrano, o suvedęs skaičiukus jį vėl gali naudoti kaip pelytę.

Anot jo, įspūdį daro ir ryškus, puikiai spalvas perteikiantis 14 colių „Full HD“ raiškos matinis 400 nitų ryškumo „NanoEdge“ IPS ekranas, o taip pat ypač kokybiško garso „Harman Kardon“ technologija. „Per pandemiją įpratome dirbti ir bendrauti nuotoliu. Tai dar viena priežastis, kodėl galutinai atsitraukiau nuo „Mac“, – nes su „Asus“, ypač tokio lygio verslo kompiuteriu, vaizdo konferencijas daryti žymiai stabiliau ir patogiau. Jis pakeičia ir televizorių, kuris kompiuterių mėgėjų namuose jau retai sutinkamas“, – atkreipia dėmesį V. Česnauskas.

Prie racionalių sprendimų galima priskirti ir šviečiančią „ErgoLift“ dizaino klaviatūrą su kelių laipsnių kampu pakeltais klavišais, – kad rinkti tekstą būtų patogiau.

Saugus ilgoms darbo valandoms

Atskirai jis akcentuoja „ExpertBook B7 Flip“ saugumą. Šis kompiuteris turi daugiasluoksnę įmonės lygio apsaugą, kad apsaugotų vartotojo verslo ir asmeninę informaciją. Jame yra techninė ir mikroprograminė bei programinės įrangos apsauga (angl. hardware-, firmware- and software-based protection), todėl šis kompiuteris patikimai saugo jautrius ir slaptus duomenis. „Saugumą garantuoja tam tikros procesoriuje, pačioje „geležyje“ įdiegtos technologijos, kurios darbo metu neleidžia papildomų išorinių prisijungimų“, – aiškina patyręs kompiuterių naudotojas. Prie savo kompiuterio jis jungiasi naudodamas veido atpažinimo sistemą: „Tai ypač operatyvu, prisijungti ir pradėti dirbti galiu vos per kelias sekundes.“

V. Česnausko nuomone, kalbant apie „Asus“ kompiuterius taip pat būtina akcentuoti, kad jų naudojamos motininės plokštės – vienos iš geriausių: „Procesorių galima lyginti su galva, bet viskas vyksta ir jungiasi per sisteminę plokštę, kuri dirba stabiliai ir patikimai“.

Taip pat aktualu, kad modernus verslo klasės reikalavimus tenkinantis kompiuterio pilnai pakrauta baterija jo šeimininkui leidžia nepertraukiamai dirbti gerokai ilgiau nei tradicinė darbo diena – net iki 11 val. Tiesa, gamintojas nurodo, kad atliekant paprastesnius darbus kompiuterio baterija atlaiko ir 20 val.

