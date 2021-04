„Wargaming“ studijai Vilniuje vadovaus Mantas Katinas

Mantas Katinas, „Wargaming Vilnius“ vadovas, buvęs VšĮ „Investuok Lietuvoje“ generalinis direktorius. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Mantą Katiną, buvusį „Investuok Lietuvoje“ vadovą paviliojo pačios agentūros į Lietuvą atvesta Baltarusijos žaidimų milžinė „Wargaming“, „World of Tanks“ ir kitų karinių žaidimų kūrėja.

VŽ rašė, kad M. Katinas nuo balandžio 4 dienos palieka pareigas ir pereina dirbti į privatų sektorių. Tada jis VŽ sakė, kad įmonės dar negali įvardinti, bet išeina į didelę tarptautinę technologijų kompaniją vadovauti Lietuvos padaliniui. Pirmadienį paaiškėjo, kad tai „Wargaming“ – viena didžiausių žaidimų kompanių mūsų regione.

Bendrovė atidaro pirmąją studiją Lietuvoje, kuriai ir vadovaus M. Katinas. Naujoji studija Vilniuje – jau 18-asis „Wargaming“ biuras pasaulyje. Jame per artimiausius trejus metus, pasak pranešimo, ketinama įdarbinti kelis šimtus specialistų.

Anot M. Katino, Vilnius – ideali vieta „Wargaming“ verslo plėtrai, išsiskirianti išvystyta infrastruktūra ir puikiomis logistikos galimybėmis, taip pat patogiu susisiekimu su kitais įmonės padaliniais.

„Tvirta tarptautinė reputacija technologijų srityje vaidina svarbų vaidmenį pritraukiant į Vilnių investicijas ir pasaulinio lygio talentus. Esu įsitikinęs, kad naujoji „Wargaming“ studija bei jai keliami ateities tikslai padės miestui kurti ryškią ir tarptautinei žaidimų industrijai patrauklią ekosistemą“, – sako „Wargaming Vilnius“ generalinis direktorius.

Bendrovės studija Vilniuje įsikurs Šnipiškėse. Čia dirbsiantys specialistai taps padalinio „Wargaming MS-1“ dalimi ir prisidės prie žaidimo „World of Tanks Blitz“, sakirto išmaniems įrenginiams vystymo.

„Didelės „World of Tanks Blitz“ sėkmės dėka per pastaruosius metus, MS-1 ne tik tęsia žaidimo palaikymą, bet ir turi ambicingus jo vystymo planus, greta to kuriami dar du nauji žaidimai – kol kas neanonsuoti veiksmo ir šaudyklių žanrų projektai. Tam, kad palaikyti ambicingą studijos augimą, mes planuojame pritraukti naujų darbuotojų į visus mūsų padalinius, ypatingą dėmesį kreipiant į mūsų naują studiją Vilniuje“, – teigia Tein Laiman, „MS-1 Studio“ generalinis direktorius.

„Šis biuras taps pagrindine vadaviete, kurioje darbuosis už naujuosius projektus atsakingos komandos. Mūsų komandą sudaro kūrėjai ir leidybos specialistai iš įvairių šalių ir kultūrų, tad tikimės, kad į Vilniaus studiją pritrauksime dar daugiau talentų ir profesionalų iš viso pasaulio. Mes jau išplatinome gausybę darbo skelbimų ir per artėjančius mėnesius reguliariai juos pildysime, tad potencialius kandidatus raginu stebėti mūsų portalą“, – priduria vadovas.

Teigiama, kad naujoji studija Vilniuje taip pat vykdys leidėjo funkciją aptarnaujant esamus ir būsimus įmonės projektus.

Iš viso „Wargaming“ pasaulyje turi 18 padalinių, kuriuose drirba 5.500 darbuotojų.