Ekspertai: dėl karantino automobilių pardavimas smuko, tačiau jiems skolinamasi daugiau

Pernai naudotiems automobiliams įsigyti skolintasi beveik trečdaliu daugiau lyginant su 2018-aisiais. Šiuos skaičius pateikiančio „General Financing banko“ duomenimis, per pastaruosius 8 šių metų mėnesius automobiliams įsigyti pasiskolinta netgi daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį – nepaisant drastiškai kritusių pardavimų karantino metu (kovo-balandžio) mėnesiais. Bankas prognozuoja – 2020-ųjų rodikliai bus ir vėl ženkliai geresni nei pernai. Nepaisant to, finansų ekspertų teigimu, gerai susiplanavus savo išlaidas ir dabar galima realizuoti planus įsigyti transporto priemonę.

Stebi rinkos sulėtėjimą

„General Financing banko“ Pardavimų departamento direktoriaus Skirmanto Ketvirčio teigimu, 2018-aisiais bendrovė sudarė beveik 2 000 autolizingo sandorių. 2019-aisiais šis skaičius šoktelėjo iki 2 262, o per 8 šių metų mėnesius, lyginant su ankstesniu laikotarpiu, stebimas šioks toks sandorių kiekio kritimas, tačiau ženkliai auga vidutinė sandorio suma. „Skaičiai rodo, jog 2020-ieji bus rekordiniai, Be abejo, dar didesnį augimą pristabdė karantino laikotarpis“, – duomenis apžvelgia S. Ketvirtis.

Panašios nuomonės laikosi ir oficialaus „Fiat“, „Fiat Professional“, „Alfa Romeo“, „Jeep“ ir „Abarth“ prekių ženklų atstovo Lietuvoje „Autobrava Motors“ pardavimų vadovas Arnoldas Ardzevičius. Jis sako: nors šiųmetinio sausio–vasario pardavimai buvo iki 30 proc. geresni nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, prasidėjusį augimą sustabdė karantinas.

„Žiemos pabaiga ir pavasario pirmoji pusė buvo itin prastos. Parduodavome po 2–3 automobilius per mėnesį, kai anksčiau šis skaičius siekdavo keliolika. Pardavimai krito iki 8 kartų. Prie tokio prasto rezultato prisidėjo ir tai, kad „Regitra“ neveikė sklandžiai, todėl nebuvo paprasta įregistruoti automobilius. Tačiau metų pradžia buvo sėkminga, pastebime rinkos atsigavimą ir pirmoje vasaros pusėje. Nors pelno nesitikime, per karantiną pirkėjai domėjosi automobilių įsigijimo galimybėmis, o dabar, sulaukę progos, grįžta į salonus jų įsigyti“, – teigia A. Ardzevičius.

Pirkimą gerai apgalvoja

Paklaustas, naujų ar naudotų automobilių pardavimas šiuo metu dominuoja rinkoje, A. Ardzevičius pastebi, jog pastaraisiais pirkėjai vis dar domisi dažniau. Anot pašnekovo, nors tendencijos ir kinta, tokį pasirinkimą nulemia bendras gyventojų pajamų stygius.

„Iš kitos pusės, pastebime, jog automobiliui įsigyti skiriama suma kasmet auga po 1–2 tūkst. eurų. Išleisdami iki 10 tūkst. eurų, pirkėjai moka iškart, o brangesnius perka lizingu. Tokių įpročių karantinas nepakeitė: sutaupę pinigų, klientai juos dabar išleidžia. Tačiau pirkėjai vis dažniau skaičiuoja – susiruošę pirkti naudotą automobilį, įvertina, jog naujo nereikės remontuoti. Todėl pasirinkimą gerai apsvarsto, o pirkimas išsimokėtinai tampa vis labiau priimtinas bei įprastas“, – apie kintančius įpročius kalba A. Ardzevičius.

S. Ketvirtis priduria, jog skolintis automobiliui renkasi vis daugiau „General Financing banko“ klientų. Jis taip pat atkreipia dėmesį, kad vidutinė skolinimosi suma automobiliui įsigyti per pastaruosius metus išaugo dvigubai. Matant tokį klientų poreikį ir stebint rinkos tendencijas, „General Financing bankas“ padidino maksimalų paskolos automobiliui įsigyti dydį iki 25 tūkst. eurų, tad klientai turėdami galimybę pasiskolinti didesnę sumą, automobilį gali rinktis ne tik iš naudotų, bet ir iš naujų automobilių – pagal savo poreikius ir pomėgius.

„Toks būdas pirkti transporto priemonę klientui ne tik patogus, bet ir naudingas. Neribojame laisvės išsirinkti norimą automobilį ar motociklą ir nereikalaujame kasko draudimo ir turto įkeitimo. Įsigijęs transporto priemonę, pirkėjas iškart tampa jos savininku. Be to, finansuojame ir norimų transporto priemonių dalių ar aksesuarų pirkimą. Todėl jei automobilio pirkimas asmeniniam biudžetui – per didelis finansinis iššūkis, autolizingas yra tinkamas bei racionalus sprendimas. Bet atkreipiame dėmesį, kad prieš skolinantis reikia kruopščiai įsivertinti, kokia įmoka per mėnesį bus optimali jūsų finansinėms galimybėms“, – pabrėžia S. Ketvirtis.