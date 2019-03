Kaupti pensijai maksimaliai apsisprendė 49.300 žmonių

Prašymus kaupti pensijai visa apimtimi, t. y. pasididinti kaupimą nuo 1,8% iki 3% ir gauti pilną valstybės priemoką, apsisprendė 49.300 žmonių. Pranešė Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija (LIPFA).

Mokant 3% įmokas nuo darbo užmokesčio valstybės paskata sudaro 1,5% VDU, arba 16,4 Eur per mėnesį (197 Eur per metus). Jeigu liekama prie 1,8% kaupimo tarifo, paskata sudaro 3,3 Eur per mėnesį ir kiekvienais metais tiek įmoka, tiek paskata nuosekliai augs 0,3%, kol 2023 m. pasieks 3% ir 1,5%.

Pensijų fondų dalyviai apsispręsti, kaip toliau kaupti pensijai, turi iki birželio 30 d.

VŽ jau skelbė „Sodros“ duomenis, kad per sausį-vasarį nebekaupti II pakopos pensijų fonduose apsisprendė 74.700 gyventojų. Iš viso II pakopos pensijų fonduose, įskaitant apie 150.000 į sistemą įtrauktų naujų dalyvių iki 40 metų, kaupia apie 1,4 mln.

„Sukaupti apčiuopiamą santaupų sumą, nuo atlyginimo atsidedant vos keletą procentų ir dar skatinant valstybei – tam II pakopa iš tikrųjų yra unikalus savų finansų planavimo instrumentas. Vis dėlto pastebime, kad žmonės nežino esminių dalykų, kad kaupiami pinigai yra investuojami, kad jie gali būti paveldimi ir pan.“, – pranešime cituojamas Šarūnas Ruzgys, LIPFA prezidentas.

650.000 žmonių, iki šiol kaupusių tik iš „Sodros“ pervedamos 2% įmokos, sužinojo, kad nuo jų atlyginimo už sausį buvo nuskaičiuoti pirmieji 1,8% į pensijų fondą. Šie dalyviai, iki šiol kaupę pagal formulę 2+0+0, bet norintys kaupti iš karto pagal naują formulę 3+1,5 be pereinamojo laikotarpio, turi su tokiu prašymu iki liepos 31 d. kreiptis į savo pensijų fondo valdytoją. Kaip minėta, prašymo nepateikusiųjų įmokos ir valstybės subsidija pasieks maksimalias ribas per penkerius metus.

Pasak LIPFA vadovo, vertinant nuo 2019 m. sausio pradėtos pensijų kaupimo reformos pradžią kol kas sudėtinga daryti visa apimančias išvadas.

Jau vasarį pastebimai sumažėjo kaupiančiųjų, kurie nutraukė sutartis ir sukauptas lėšas pervedė į „Sodrą“ skaičius. O tam tikras kaupimo atostogas imantys ir kaupimą stabdantys dalyviai dažniausiai palieka savo santaupas II pakopoje, kad jos būtų toliau investuojamos. Šie klientai bet kuriuo metu kaupimą savo būsimai pensijai gali atnaujinti.

Vasario 28 d. duomenimis, nuo metų pradžios 42.500 gyventojų sustabdė dalyvavimą pensijų kaupime ir pinigus paliko pensijų fonde, dar 12.200 kaupimą nutraukė ir lėšas pervedė „Sodrai“.

Kaupimą nutraukiančius ir visą sukauptą turtą „Sodrai“ pervedančius pensijų fondų dalyvius keičia naujai prisijungusieji, norintys pasirūpinti finansiškai saugia senatve.

Naujausiais LIPFA duomenimis, vien per vasarį pensijų fondai sudarė beveik 9.500 sutarčių su naujais klientais, kurių dauguma pasirinko iškart pradėti kaupti maksimaliai ir naudotis visa valstybės finansine paskata.

Sprendimą, ar dalyvauti pensijų kaupime, ar ne, gyventojams padeda priimti Prognozuojamos senatvės pensijos skaičiuoklė. Prie skaičiuoklės rekomenduojama jungtis per „Sodros“ asmeninę paskyrą gyventojui. Tuomet didžioji dalis reikalingų duomenų į skaičiuoklę įvedami automatiškai. Žmogui tereikia nurodyti savo atlyginimą ir iki šiol pensijų fonde sukauptą sumą, kurią asmeniškai teikia kaupimo bendrovės.

Kodėl traukiasi iš kaupimo

VŽ rašė, kad stabdyti kaupimą gyventojai renkasi dėl keleto priežasčių, viena jų – fonde sukaupusiems per 10.000 Eur prievarta brukami anuitetai (iki gyvenimo pabaigos lygiomis dalimis išmokamas priedas prie „sodrinės“ pensijos).

Iš II pakopos bėga ir tie, kurie sukaupė mažai ar net mažiau, nei buvo pervesta „Sodros“ įmokų, o taip nutiko, anot Lietuvos banko, dėl to, kad net du trečdaliai žmonių kaupė netinkamuose fonduose pagal savo amžių ir rizikos lygį. Tačiau tuo nepatenkinti gali bet kada (ir po liepos 1 d.) savarankiškai rinktis ir „pasijauninti“ gyvenimo ciklo fondą, kuris garantuos didesnę grąžą, kartu dalyvis prisiims ir didesnę riziką. Kaip tai padaryti, skaitykite čia.

Taip pat didelė dalis atsisakančių kaupimo pavargo nuo nuolatinių permainų II pakopoje – per 15 metų skaičiuojama daugiau nei 10 pasikeitimų.

Alternatyva – stabdyti kaupimą, o tuos keliasdešimt eurų, kuriais nuo sausio padidėjo atlyginimas dėl sumažėjusių mokesčių, išleisti dabar, o ne atidėti senatvei. Tačiau tai taip pat reiškia, kad jo senatvės pensija, tikėtina, bus mažesnė nei tų, kurie apsispręs toliau papildomai kaupti antrą pensiją pensijų fonduose.

Gali būti, kad dalyviai trauktis iš kaupimo sistemos paskubėjo ir dar sugrįš, mat pensijų anuitetas gali būti dviejų rūšių – standartinis ir atidėtasis. Standartinio anuiteto atveju išmokos mokamos sulaukus pensijos amžiaus iki pat mirties. Bet išmokos gavėjui mirus, lėšos nėra paveldimos.

Atidėtojo anuiteto atveju sukaupta suma paskirstoma į dvi dalis. 85–90% sukauptos sumos skiriama periodinių išmokų mokėjimui nuo pensijos amžiaus iki 85-erių. Ši pinigų dalis yra paveldima. Tačiau 10–15% sukauptos sumos skiriama atidėtojo anuiteto mokėjimui nuo 85-erių. Ši lėšų dalis nėra paveldima.



90% dirbančiųjų sukaupė 3,3 mlrd. Eur

LIPFA nurodo, kad išaugo jaunų žmonių susidomėjimas II pakopos pensija – beveik 80% naujų klientų yra žmonės iki 40 metų amžiaus. Iš 132.000 gavusių „Sodros“ laiškus informuojančius apie jų automatinį įtraukimą į pensijų sistemą kaupti per sausį-vasarį atsisakė 20.000.

„Į II pakopą įsilieja jauni darbingo amžiaus žmonės, kurie supranta individualaus kaupimo reikšmę ir būtinybę turėti tikslinių santaupų, atsižvelgiant į tai, su kokiais demografiniais iššūkiais susiduria valstybė. Sąmoningas pasiryžimas atsidėti dalį pajamų taupymui, vietoj panaudojimo momentiniam vartojimui, rodo, kad dirbantieji galvoja ir rūpinasi savo finansine ateitimi“, – sako p. Ruzgys.

Vasario pabaigoje II pakopos pensijų fonduose sukauptas turtas siekė 3,306 mlrd. Eur ir per pirmuosius pora šių metų mėnesių išaugo daugiau kaip 6%.

II pensijų pakopoje dalyvauja apie 90% visų Lietuvos dirbančiųjų.