Ankstyvas pavasaris pranašauja žemas SkGD kainas

Žiemos pradžioje trečdaliu brangiau nei prieš metus kainavusios suskystintos gamtinės dujos (SkGD) šiemet vasarį jau buvo pigesnės nei tuo pat metu pernai. „Lietuvos energijos tiekimo“ (LET) surinkti duomenys rodo, kad SkGD kainų mažėjimo tendencija gali tęstis iki vasaros.

Europos dujų biržose kainų indeksai 2019 m. kovo mėnesio ateities dujų sandoriams vidutiniškai siekė apie 18,3 Eur/MWh arba 3,5 Eur/MWh mažiau nei vasario mėnesio kontraktų kaina (21,8 Eur/MWh).

Palyginti su praėjusių metų kovu, Didžiosios Britanijos NBP ir Nyderlandų TTF kainų indeksai sumažėjo 8% ir 2%. Vokietijos „Gaspool“ kainų indeksas kovui buvo panašus kaip prieš metus ir sekė apie 18,2 Eur/MWh.

Silpna paklausa Azijoje – perteklius Europoje

„SkGD kainų indeksai krinta nuo praėjusių metų spalio. Tam įtakos turėjo nešalta žiema, vis dar pilnos požeminės dujų saugyklos Europoje ir dujų pasiūlos antplūdis Senajame žemyne, kurį sukėlė silpna momentinė SkGD paklausa Azijoje. Prie spaudimo kainoms prisideda alternatyvių žaliavų pigimas bei didėjanti Rusijos ir JAV SkGD pasiūla Atlante“, – bendrovės parengtoje SkGD kainų apžvalgoje dėsto Viktorija Ditmonaitė, LET SkGD didmeninės prekybos vadovė.

Per pastaruosius penkis mėnesius Azijos trumpalaikių SkGD sandorių rinkoje kainos krito beveik perpus: nuo 33 Eur/MWh spalio mėnesį iki 18 Eur/MWh vasario mėnesį. Europoje – nuo 27 Eur/MWh iki 17 Eur/MWh. SkGD kroviniai Šiaurės Vakarų Europoje buvo parduodami su ženklia nuolaida, o tai didino SkGD pasiūlą pagrindinėse dujas vartojančiose Vakarų Europos rinkose ir darė įtaką Didžiosios Britanijos NBP bei Nyderlandų TTF kainų indeksų mažėjimui šią žiemą.

Nyderlandai didins išdujinimo apimtis

Kaip rodo „ICIS Energy“ duomenys, Europos SkGD terminaluose vien per vasario mėnesį buvo išdujinta daugiau nei 7 mlrd. kub. m. SkGD, o tai sudarė 17% viso vasario mėnesio Europos dujų importo.

Nyderlandų SkGD terminalo „Gate“ operatoriai svarsto 17% padidinti SGD išdujinimo pajėgumus iki 14 mlrd. kub. m. per metus – taip būtų siekiama kompensuoti sparčiai mažėjančią dujų gavybą. Vietinė Nyderlandų dujų gavyba vien per vasarį traukėsi 23% iki 3,4 mlrd. kub. m. per mėnesį ir mažės toliau, siekiant išlaikyti Nyderlandų Vyriausybės nustatytą gavybos kvotą, kuri 2019 m. siekia 19,4 mlrd. kub. m.

„SkGD pasiūla Europoje, tikimasi, išliks didelė iki pat gegužės vidurio, nepaisant to, kad Japonijos, Pietų Korėjos bei Kinijos pirkėjai jau ėmė intensyviai žvalgytis papildomų SkGD krovinių savo ištuštėjusioms saugykloms pildyti. Pakankamą pasiūlą Atlante turėtų užtikrinti didesni SkGD eksporto srautai iš JAV, Rusijos bei Australijos, neseniai padidinusių SkGD gavybos pajėgumus“, – sako p. Ditmonaitė.

Europos saugyklose – rekordinis likutis

Didesnė SkGD pasiūla kartu su nešalta žiema lėmė mažesnius dujų išėmimus iš požeminių Europos dujų saugyklų. Jeigu pernai žiemos pabaigoje sparčiai tuštėjančios dujų saugyklos buvo pagrindinė reikšmingo dujų brangimo priežastis, tai šiais metais situacija priešinga – pavasario sezoną Europa pasitiko su rekordiniu saugomų dujų likučiu. Kovo 4 d. Didžiosios Britanijos, Belgijos, Prancūzijos, Vokietijos ir Nyderlandų SkGD saugyklose iš viso buvo saugoma 234 TWh gamtinių dujų, arba 2,7 karto daugiau nei pernai (87 TWh).

Toks dujų perteklius rinkoje spaudžia ne tik pavasario, bet ir artėjančios vasaros kainas. Šiuo metu Nyderlandų TTF trečiojo ketvirčio kainų indeksas biržose siekia apie 17,01 Eur/MWh, arba ketvirtadaliu pigiau nei atitinkamu laiku pernai (22.57 Eur/MWh).