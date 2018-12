Nuo vasario – mažiau reikšmės elektros importui iš Baltarusijos

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) patvirtino naujas elektros junčių su kaimynėmis pralaidumą reguliuojančias taisykles, kuriose nebelieka prioriteto Baltarusijos ir Lietuvos jungčiai.

Šiuo dokumentu nustatomos taisyklės, kaip bus skaičiuojamas tarpzoninis perdavimo sistemos pralaidumas tarp Baltijos valstybių, taip pat Lietuvos energetikos sistemos ir Karaliaučiaus bei Baltarusijos. Naujoje metodikoje nelieka garantuoto 200 MW pralaidumo ties Lietuvos-Baltarusijos siena. Tai reiškia, kad šios elektros jungties pralaidumas prekybai kiekvieną valandą priklausys nuo to, kaip intensyviai išnaudojamos Latvijos–Estijos jungtys.

Naujas taisykles suderino visų trijų Baltijos šalių perdavimo sistemų operatoriai. Tarpzoninio pralaidumo skaičiavimo, skyrimo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis sąlygos, nuostatos ir metodika įsigalios 2019 m. vasario 1 d.

Tai reiškia, kad nuo vasario 1 d. Baltijos šalyse prekiaujant elektra tarp šalių prioritetas bus teikiamas komerciniams srautams tarp ES šalių narių.

Prioritetas, kuris buvo taikomas elektros importui iš Baltarusijos (minėtas garantuotas pralaidumas), sisteminėms paslaugoms skirtais elektros srautais apkrovė Latvijos ir Estijos jungtis. Tai, savo ruožtu, ribojo galimybes šiomis jungtimis prekiauti elektra. Tai kėlė per jas elektrą eksportuoti norinčių Estijos energetikos bendrovių nepasitenkinimą – Estija pagamina daugiau elektros, nei pati suvartoja ir yra nusiteikusi perteklių eksportuoti. Be to, Estijos „Nord Pool“ biržos kainų zonoje elektros kaina yra nuolat šiek tiek mažesnė, nei Latvijos ir Lietuvos kainų zonose.

Tačiau iš rusiškų dujų gaminama elektra, anot Hando Sutterio, „Eesti Energia“ vadovo, turi du konkurencinius pranašumus. Rusijoje ir Baltarusijoje nėra taršos leidimų sistemos, kuri lemia brangesnę konvencinę gamybą ES šalyse.

Vadovas ragina apriboti ir prekybą iš Karaliaučiaus. Jame elektros gamybos pajėgumai pastaruoju metu plėtojami itin intensyviai, o dujos perkamos Rusijos vidaus rinkai nustatyta kaina. Tai yra, gerokai pigiau, nei eksportuojamos dujos.

nuotrauka::1