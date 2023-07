„Bentley Continental GTC Azure“: gera savijauta po mėlynu dangumi

Neseniai „Bentley“ pristatė labiausiai į komfortą orientuotų modelių seriją „Azure“. Šiuose automobiliuose svarbiausia moksliniais tyrimais pagrįsti sprendimai, kuriantys gerą savijautą ir jaukią atmosferą. Kol vasara dar karšta, puikus metas pakalbėti apie vieną ryškiausių šios serijos modelių – „Continental GTC Azure“ kabrioletą.

„Azure“ serijos modeliai kuriami taip, kad vairuotojas ir keleiviai savo kelionės tikslą pasiektų labiau pailsėję nei prieš išvažiuodami. Šiai užduočiai „Bentley“ bendradarbiavo kartu su neuromokslininkais ir taip sukūrė automobilius, kuriuose įvairios spalvos, tekstūros, liečiami paviršiai ir net kvapai sukuria atpalaiduojančią atmosferą.

Dopamino kupina kelionė

„Bentley Continental GTC Azure“ deimanto formos siuvinėjimas salone yra tobulai simetriškas. Tokį vaizdą žmogaus smegims lengviau apdoroti, o žiūrint į malonias akiai formas, išsiskiria dopaminas, kuris mums padeda jaustis gerai.

Tokia pati reakcija vyksta ir liečiant natūralius paviršius kaip medžio apdaila salone. Čia galima rinktis tvariai pagamintas medžio apdailas, kurios išdėstomos taip, kad natūralias medžio raštas sutaptų su šalia esančiu. Įdomu tai, kad kiekvienam modeliui panaudojama apie 10 kvadratinių metrų plonai pjautos medžio apdailos.

Gera savijauta neįsivaizduojama ir be šilumos, todėl „Continental GTC Azure“ turi komforto sprendimą, be kurio būtų neįsivaizduojami pasivažinėjimai pavasarį ar rudenį. Sėdynėje ties kaklu sumontuotas šildytuvas, kuris pučia šiltą orą. Vairuotojas ir keleivis tikrai pasijaus patogiau, tačiau vargu ar išgirs šildytuvo veikimą, mat jis yra gerokai tylesnis nei praėjusiame modelyje. Dar daugiau jaukumo vėsesniais vakarais pridės ir nauji šildomi porankiai, vairas ir sėdynės.

Tyliau nei po kietu stogu

Kalbant apie tylą, naujojo „Continental GTC“ kabrioleto su uždarytu stogu salone yra taip pat tylu kaip ir praėjusios kartos „Continental GT“ kupe modelyje. Tai pavyko pasiekti naudojant naujas sandarinimo sistemas, akustinius sprendimus ir Z forma susilankstantį stogą. Taip pat „Continental GTC“ turi papildomai nuo triukšmo laminuotus priekinius ir šoninius stiklus.

embedgallery::https://foto.vz.lt/embed/2105?placement=

Nepaisant stogo ir automobilio dydžio „Continental GTC“ stogas susilanksto vos per 19 sekundžių. Vairuotojui nereikia ypatingai sulėtėti, nes stogo mechanizmas veikia važiuojant 50 km/val. greičiu. Tačiau labiausiai „Continental GTC“ nuo kitų kabrioletų skiriasi tuo, jog klientai gali rinktis iš septynių skirtingų stogo spalvų, kurias gali derinti prie automobilio salono ar kėbulo spalvos. Negana to, pirmąkart „Continental GTC“ gamoje galima rinktis ir klasikinio tvido audinio stogą.

Papildoma pagalba

Galingas variklis, galiniai varantys ratai ir nudengiamas stogas – tobulo pasivažinėjimo receptas. Tačiau „Continental GTC“ į jį prideda šiek tiek papildomų ingridientų. Pradėkime nuo to, kad šis modelis yra nuolat varomas galiniais ratais. Tai suteikia daugiau kontrolės posūkiuose ir leidžia važiuoti azartiškiau. Tiesa, pasikeitus oro sąlygoms arba sningant, „Continental GTC“ visų varančiųjų ratų sistema galią siunčia ir į priekinius ratus bei taip leidžia neprarasti automobilio kontrolės bet kokiomis sąlygomis.

Prie vairavimo malonumo ir bendro kelionės komforto čia stipriai prisideda svarbi „Bentley“ sistema. Modelio pakaboje yra 48 voltų varikliukai, kurie akimirksniu gali sukietinti automobilio pakabą ir sumažinti kėbulo svyravimus. Pavyzdžiui, stipriai sukant į kairę, „Bentley Dynamic Ride“ sistema mažina automobilio pasvyrimą į dešinę. Taip į posūkius galima važiuoti su didesniu pasitikėjimu, o kelionės komfortas pagerėja neatpažįstamai.

Galia su saiku

„Continental GTC Azure“ komplektuojamas su 4 litrų V8 varikliu, išvystančiu 550 AG. Įdomu tai, kad variklis pasižymi našumu, nes turi cilindrų atjungimo programą. Važiuojant lėtai arba tiesiog palaikant greitį, 4 iš 8 variklio cilindrų atsijungia, taip taupant degalus bei mažinant variklio keliamą garsą.

Tačiau vos stipriau nuspaudus akseleratorių, variklis per 20 milisekundžių tarsi atgyja ir pradeda veikti pilna galia. Maksimalus 770 Nm sukimo momentas Šiam prabangiam kabrioletui leidžia 100 km/val. greitį pasiekti vos per 4 sekundes. Su stogu ar be „Continental GTC Azure“ greitėtų, kol pasiektų maksimalų 318 km/val. greitį. Straipsnio nuotraukose matomas modelis kaip tik svečiuojasi „Bentley“ namuose Vilniuje, kur galima su juo susipažinti artimiau ir patiems pajausti, kaip net mažos detalės kuria puikią savijautą kelionėse.