Rafinuotø Kalëdø dovanos pagal „Bentley“

Kalėdinis laikotarpis kupinas magijos ir smagių emocijų. Bet tik tada, kai esate dovanomis pasirūpinę iš anksto ir puikiai pataikote į savo artimo žmogaus skonį. Kaip ir kiekvienais metais „Bentley“ palengvino šią užduoti ir siūlo unikalią aksesuarų kolekciją, kurioje ypatingą dovaną ras kiekvienas.

Tikrieji „Bentley“ entuziastai

„Bentley“ kelioninis dovanų rinkinys – greičiausiai būtent nuo šio aksesuaro turėtų prasidėti dovanų paieškos tikram „Bentley“ entuziastui. Stilinga ir plona kortelių piniginė leis patogiai susidėti 6 korteles ar nedidelę sumą grynųjų. Be jokios abejonės, piniginė kiekvienu dizaino sprendimu atspindi „Bentley“ dizaino kalbą, o ją puošia gamintojo logotipas. Tuo tarpu ant odinio raktų pakabuko esanti „Bentley“ emblema yra pagaminta iš cinko ir aliuminio lydinio, todėl pasižymi tuo pačiu rafinuotumu, kaip ir emblema esanti ant „Bentley“ vairo. Rinkinyje esantis bagažo ženkliukas leis keliauti stilingai ir ramiai, nes jame galite pažymėti visą savo informaciją. Šios trys rafinuotos dovanos yra pagamintos Jungtinėje Karalystėje iš aukščiausios rūšies švelnios itališkos odos. Negana to, visas rinkinys supakuojamas į specialią šventišką „Bentley“ dėžę.

Norintys padovanoti ne tik stilingą daiktą, bet ir šiek tiek motyvacijos, gali rinktis „Bentley“ darbo lagaminėlį, kuriame saugiai telpa nešiojamas arba planšetinis kompiuteris bei svarbūs dokumentai. Jis pagamintas iš itališkos odos, turi kelis skyrius ir patogų diržą. Negana to, šis aksesuaras yra iš ypatingos „Heritage Collection“ kolekcijos, todėl prie jo puikiai tiks „Bentley“ savaitgalio krepšys ar kuprinė iš tos pačios kolekcijos.

Britiška elegancija ir jaukumas

Tiesa, „Bentley“ kolekcijoje rasite ir elegantiškų aksesuarų moterims. Štai pavyzdžiui, akvarelinių spalvų šilkinis šalikėlis gali tapti stilingu aksesuaru jai. Įdomu tai, kad išskleidus šalikėlį, galima pamatyti legendinį „Bentley Blower“ modelį, tačiau sulanksčius piešinys tampa spalvinga abstrakcija.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Taip pat „Bentley“ kolekcija leidžia kurti ne tik savo, bet ir namų stilių. Šaltuoju metų sezonu daugiausiai jaukumo namuose sukuria šilti apklotai. Todėl viena iš nuoširdžių dovanų galėtų būti „Bentley“ kolekcijos vilnonis apklotas. Jis pagamintas iš Škotijoje ganomų avių vilnos ir jame aiškiai matomi „Bentley“ stiliaus deimantų ornamentai ir logotipas.

Žinoma, kiekvienas namų jaukumą gali suprasti kitaip. Daliai žmonių, tai gali asocijuotis su išskirtiniu dizainu ir tobulu garsu. Prestižinis garso sistemų gamintojas „Naim“ savo garsiakalbius montuoja į „Bentley“ automobilius, todėl pažymint šią partnerystę buvo išleista speciali garso sistema „Naim for Bentley Mu-so Special Edition“. Čia labai aiškiai matomi variniai akcentai, aukščiausios rūšies medis ir ornamentai, puošiantys valdymo klavišus, puikiai atspindi „Bentley“ stilių ir dėmesį net smulkiausioms detalėms. Be to, „Naim“ naudoja savo transliavimo sistemą, kuri greitai susijungia su visais prietaisais ir kitomis transliacijos (Streaming) paslaugomis.

Greitis mažiesiems

Greičiausiai niekas nedrįstų ginčytis, kad Kalėdų dovanas smagiausia dovanoti vaikams. Kaip ir kiekvienais metais „Bentley“ savo aksesuarų sąraše turi ypatingų dovanų jauniesiems entuziastams. Jie tikrai įvertins, ko gero, sportiškiausią „Bentley“ modelį „Continental GT3“, kuris garsina gamintojo vardą prestižinėse lenktynėse. Specialiai vaikams sukurtas modeliukas greičiausiai patiktų ir paaugliams bei suaugusiems. Tai yra todėl, kad „Continental GT3“ itin realistiškas: turi tikrą lenktynėms skirtą dizainą, aerodinaminius sprendimus ir važiuoja patraukus atgal.

Nepaisant to, kad jaunieji „Bentley“ entuziastai dar negali vairuoti, tačiau tai nebūtinai reiškia, kad jie negali pajusti, ką reiškia vėjas plaukuose ir vairavimo malonumas. Todėl „Bentley“ pasitelkdami savo inžinerines žinias pristato balansinį dviratuką. Nepaisant jo itin lengvos magnio ir aliuminio lydinio konstrukcijos, juo gali važinėti vaikai iki 35 kg. Be jokios abejonės, jame taip pat atsispindi ir svarbiausi „Bentley“ dizaino elementai. Balansinį dviratuką galima rinktis pagal originalias gamintojo spalvas, jis turi dirbtinės odos sėdynę su „Bentley“ logotipu, o ant rankenėlių matomi ikoniškieji „Bentley“ deimanto ornamentai.

Tai yra tik dalis visų „Bentley“ kolekcijos aksesuarų, kurie gali tapti puikia dovana ne tik „Bentley“ entuziastams. Norintys iš arčiau susipažinti su šia kolekcija, tai gali padaryti „Bentley Vilnius“ atstovybėje arba gamintojo kataloge internete.

FOTOGALERIJA Rafinuotų Kalėdų dovanos pagal „Bentley“ (8 nuotr.)